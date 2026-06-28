5 phim 18+ châu Á hay nhất mọi thời đại: Toàn mỹ nhân đẹp khủng khiếp, xem lại bao lần vẫn mê

1. The Handmaiden

Ngay từ khi ra mắt năm 2016, The Handmaiden (Cô Hầu Gái) đã được xem là một trong những phim 18+ hay nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Dưới bàn tay của đạo diễn Park Chan Wook, câu chuyện về cô hầu gái Sook Hee (Kim Tae Ri) và tiểu thư Hideko (Kim Min Hee) được kể theo cấu trúc nhiều lớp, liên tục lật ngược mọi suy đoán của khán giả. Bên cạnh hai nữ chính, phim còn có sự góp mặt của Ha Jung Woo và Cho Jin Woong.

Những cảnh phim 18+ giữa hai nhân vật nữ từng gây xôn xao khi phim công chiếu, nhưng càng về sau lại được giới chuyên môn đánh giá là mắt xích quan trọng trong việc khắc họa sự giải phóng cảm xúc và khát vọng tự do của nhân vật. Không ít nhà phê bình nhận định đây là một trong những tác phẩm dung hòa tốt nhất giữa yếu tố nghệ thuật và tính thương mại.

Sở hữu gương mặt thanh tú cùng thần thái quý phái, Kim Min Hee toát lên vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu kỳ, trong khi Kim Tae Ri lại gây thiện cảm bởi nét đẹp tự nhiên, đôi mắt sáng và nguồn năng lượng trẻ trung. Sự đối lập ấy tạo nên phản ứng hóa học đặc biệt trên màn ảnh.

2. Lust, Caution

Nếu phải chọn một bộ phim 18+ khiến cả châu Á tranh cãi nhiều nhất vì cảnh nóng, Lust, Caution (Sắc, Dục) chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Đạo diễn Lý An chuyển thể truyện ngắn của Trương Ái Linh thành câu chuyện gián điệp xoay quanh Vương Giai Chi (Thang Duy) và Dịch tiên sinh (Lương Triều Vỹ), nơi tình yêu và nhiệm vụ dần hòa lẫn vào nhau.

Điều khiến Lust, Caution trở thành kinh điển là cách những cảnh phim 18+ được đặt vào đúng cao trào tâm lý, phản ánh sự giằng xé, thao túng và đấu trí giữa hai nhân vật thay vì chỉ tạo hiệu ứng thị giác. Đây cũng là tác phẩm giúp Lý An giành giải Sư tử Vàng tại Liên hoan phim Venice.

Trong vai Vương Giai Chi, Thang Duy chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp Á Đông thanh lịch, dáng vẻ kiêu sa cùng đôi mắt chất chứa cảm xúc. Hình tượng vừa mong manh vừa quyến rũ của cô đến nay vẫn được xem là biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Hoa ngữ.

3. A Frozen Flower

Lấy bối cảnh hoàng cung triều đại Cao Ly, A Frozen Flower (Song Hoa Điếm) mở ra câu chuyện đầy bi kịch về mối quan hệ giữa nhà vua (Joo Jin Mo), vị cận vệ thân tín (Jo In Sung) và hoàng hậu (Song Ji Hyo). Một quyết định tưởng như vì đại cục lại kéo theo chuỗi phản bội, ghen tuông và tham vọng quyền lực.

Không chỉ nổi tiếng bởi những cảnh nóng táo bạo, bộ phim 18+ còn ghi điểm nhờ phần phục trang, bối cảnh được đầu tư công phu và diễn xuất giàu cảm xúc của dàn diễn viên. Cảnh nóng được sử dụng để đẩy cao xung đột tâm lý và làm nổi bật bi kịch của từng nhân vật.

Trong tạo hình hoàng hậu, Song Ji Hyo khiến người xem khó rời mắt với vẻ đẹp nền nã, làn da trắng mịn cùng những đường nét thanh tú. Nhan sắc vừa dịu dàng vừa kiêu sa của cô góp phần tạo nên một trong những hình tượng hoàng hậu đẹp nhất màn ảnh Hàn.

4. Three Iron

Không ồn ào, không nhiều lời thoại, Three Iron (Căn Nhà Trống) lại là bộ phim 18+ được giới yêu điện ảnh đánh giá rất cao trong sự nghiệp của đạo diễn Kim Ki Duk. Phim theo chân Tae Suk (Jae Hee), chàng trai lang thang vô tình gặp Sun Hwa (Lee Seung Yeon), người phụ nữ đang mắc kẹt trong cuộc hôn nhân đầy bạo lực.

Khác với những bộ phim 18+ thường gắn với cảnh nóng trực diện, tác phẩm này lựa chọn khai thác thế giới nội tâm và những vấn đề của người trưởng thành như cô đơn, tổn thương hay khao khát được yêu thương. Chính sự tối giản ấy lại khiến câu chuyện trở nên ám ảnh và giàu chất thơ. Lee Seung Yeon ghi dấu ấn bằng vẻ đẹp trưởng thành, đằm thắm với ánh mắt buồn và gương mặt phúc hậu. Sự mong manh trong diễn xuất của cô giúp nhân vật Sun Hwa trở thành linh hồn của bộ phim.

5. The Lady Improper

Khác với những bộ phim 18+ khai thác yếu tố giật gân hay dục vọng cực đoan, The Lady Improper (Thục Nữ Không An Phận) chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng và hiện đại hơn. Bộ phim do đạo diễn Jessey Tsang thực hiện, với sự tham gia của Thái Trác Nghiên, Ngô Khảng Nhân và Lâm Diệu Thanh. Nội dung xoay quanh Yuen, một người phụ nữ thành đạt nhưng luôn gặp trục trặc trong đời sống hôn nhân vì những rào cản tâm lý về tình dục. Sau khi tìm đến một chuyên gia trị liệu, cô dần học cách đối diện với chính bản thân và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Điểm đặc biệt của The Lady Improper nằm ở cách bộ phim nhìn nhận tình dục như một phần tự nhiên trong đời sống con người, thay vì coi đó là điều cấm kỵ. Những cảnh phim 18+ được lồng ghép để khắc họa hành trình chữa lành, khám phá bản thân và phá bỏ định kiến xã hội về phụ nữ, nhờ đó tác phẩm nhận được nhiều lời khen vì góc nhìn văn minh và giàu tính nhân văn.

Trong phim, Thái Trác Nghiên gây ấn tượng với vẻ đẹp ngọt ngào, trẻ trung nhưng vẫn toát lên nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ cùng diễn xuất tinh tế giúp cô thể hiện thuyết phục hành trình chuyển biến tâm lý của nhân vật, mang về nhiều lời khen từ giới chuyên môn.

Theo Siba