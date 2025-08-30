Ngày 30/8, tờ 163 đưa tin Trịnh Khải - nam thần của show truyền hình Running Man bản Trung đình đám - đang bị xem là "người đàn ông đáng thương nhất Cbiz". 1 số nguồn tin cho biết nam diễn viên đang còng lưng nuôi 8 miệng ăn trong gia đình, áp lực kinh tế đè nặng và tài chính kiệt quệ.

Trịnh Khải kết hôn với nữ diễn viên Miêu Miêu từ năm 2020. Sau khi cưới, Miêu Miêu dừng hoạt động nghệ thuật, ở nhà làm nội trợ và sinh 3 con. Đến năm 2020, cả gia đình Miêu Miêu gồm bố mẹ, em gái và cả chú cúng cưng chuyển hẳn từ Bắc Kinh tới Thượng Hải (Trung Quốc) sống cùng vợ chồng Trịnh Khải, với lý do giúp chăm con. Từ đó, ngoài 4 mẹ con Miêu Miêu, Trịnh Khải phải nuôi thêm 3 người nữa và 1 chú cún. Để có đủ chỗ ở, nam diễn viên phải phá hết phòng làm việc trong nhà để cải tạo thành phòng ngủ. Chi phí ăn ở, tiền học của 3 con đều hoàn toàn do 1 mình Trịnh Khải chi trả. Tổng chi phí mỗi năm Trịnh Khải phải bỏ ra để nuôi gia đình ước tính 4,4 triệu NDT (16 tỷ đồng).

1 mình Trịnh Khải đi làm nhưng phải nuôi 4 mẹ con Miêu Miêu, bố mẹ vợ, em vợ và cả chú cún cưng của nhà vợ

Chưa dừng lại ở đó, Miêu Nghệ Bác - em gái Miêu Miêu - ra trường chưa tìm được việc làm liền đòi bước chân vào giới giải trí. Dưới sức ép của gia đình vợ, Trịnh Khải đã nhờ cậy mối quan hệ của mình để giúp Miêu Nghệ Bác có vai phụ trong 1 số bộ phim. Quá đáng hơn, Miêu Nghệ Bác còn cùng cha mẹ "hút máu" tiền mồ hôi công sức của Trịnh Khải. Miêu Nghệ Bác đã cùng bố mẹ dùng thẻ chi tiêu của Trịnh Khải để thanh toán các khoản chi cá nhân của họ như khám chữa bệnh, học phí và thậm chí vung 82.000 tệ (khoảng 300 triệu đồng) mua túi xách hàng hiệu. Sau khi biết chuyện, Trịnh Sảng đã cãi nhau nảy lửa với em vợ, và quyết định khóa thẻ.

Em gái và cha mẹ của Miêu Miêu tiêu tiền của Trịnh Khải không tiếc tay

Trên MXH, netizen bàn tán, cho rằng Trịnh Khải kết hôn với Miêu Miêu mà như cưới cả nhà cô. Họ cho rằng Trịnh Khải làm "bục mặt" cũng không đủ tiền cho gia đình Miêu Miêu tiêu xài. Nam thần xứ Trung được cho là có cuộc hôn nhân quá mệt mỏi với Miêu Miêu khi bỗng dưng phải gánh vác thêm trách nhiệm nuôi cha mẹ, em gái và cả cún cưng của họ. Trước những lời gièm pha về việc gia đình nhà vợ ăn bám mình, Trịnh Khải phủ nhận. Tuy nhiên, các nguồn tin trong giới cho biết nam diễn viên chỉ đang cố bác bỏ để giữ thể diện cho bản thân và gia đình bà xã.

Trịnh Khải là nam diễn viên nổi tiếng trong ngành giải trí Hoa ngữ qua các bộ phim như Năm Tháng Vội Vã, Hàng Ma Truyện, Hồ Sơ Những Người Tình Cũ, Chúng Ta Kết Hôn Thôi... Anh còn được nhiều khán giả yêu mến khi cùng Angelababy tạo thành cặp đôi Friday Couple trong Running Man phiên bản Trung. Trước khi cưới Miêu Miêu, Trịnh Khải từng trải qua mối tình kéo dài ba năm với "tiểu thư Thượng Hải" Trình Hiểu Nguyệt.

Trịnh Khải và Angelabay tạo thành cặp đôi Friday Couple được khán giả rất yêu mến trong Running Man phiên bản Trung

Miêu Miêu sinh năm 1998, từng tham gia các bộ phim như Huyễn Thành, Phương Hoa, Sở Kiều Truyện.. Tuy nhiên, tên tuổi của nữ diễn viên chỉ thực sự được khán giả chú ý khi cô vào vai Tiểu Thất - trợ thủ đắc lực của Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh đóng) trong bộ phim Sở Kiều Truyện. Năm 2020, Miêu Miêu từng thừa nhận thất nghiệp sau khi kết hôn và mang thai. Cô phụ thuộc kinh tế vào ông xã Trịnh Khải.

Miêu Miêu lệ thuộc kinh tế vào Trịnh Khải sau khi kết hôn, sinh con

Nguồn: Sina, 163