Nữ thần Running Man sau khi bán đồ lót giờ ra sao?

Sau hơn nửa năm gia nhập thị trường thời trang, ngày 26/8, trang fanpage của Nina.Ssong - thương hiệu nội y thuộc sở hữu của Song Ji Hyo vừa cập nhật bộ ảnh mới do chính cô làm mẫu, cùng dòng captopn ngắn gọn: "New product launch!"

Trong set đồ lót xám nhạt với thiết kế bralette và quần short đồng bộ, nữ diễn viên toát lên thần thái vừa gợi cảm vừa phóng khoáng. Ống kính ghi lại những khoảnh khắc khi Song Ji Hyo thả mình trên chiếc giường trắng, hờ hững che mặt bằng một cuốn sách, hay ngồi thư giãn trên sofa giữa ánh nắng nhè nhẹ. Tất cả tạo nên bầu không khí quyến rũ tự nhiên, không gượng ép nhưng vẫn sang trọng và thoải mái.

Loạt ảnh mới giới thiệu nội y và đồ ngủ của Nina.Ssong do chính Song Ji Hyo làm mẫu.

Thương hiệu Nina.Ssong do Ji Hyo sáng lập vốn theo đuổi phong cách dung hòa giữa tính tiện dụng và gu thẩm mỹ hiện đại. Nếu nhiều nhãn hàng nội y chạy theo hình ảnh quyến rũ gợi cảm, thì ở Nina.Ssong, yếu tố thoải mái lại được đặt lên hàng đầu. Cũng chính điều đó khiến loạt ảnh mới do Song Ji Hyo vừa mang tính quảng bá, vừa giống một lời khẳng định cho thông điệp: Nội y đẹp trước hết phải khiến người mặc thấy dễ chịu.

Song Ji Hyo có vẻ như không cần cầu kỳ tạo dáng, vẻ đẹp ở độ tuổi ngoài 40 của cô, kết hợp cùng sự tinh giản của thiết kế, lại càng giúp thu hút nhiều lời khen ngợi bên dưới bài đăng: "Nhìn muốn mua ngay lập tức", "Rất đúng chất Song Ji Hyo", "Càng tuyệt hơn khi chính chị là người mặc và quảng bá" . Những phản hồi tích cực này là một tín hiệu đáng mừng cho Nina.Ssong và Song Ji Hyo bởi thời gian đầu khi khởi nghiệp, dù với danh tiếng của mình nữ diễn viên từng chia sẻ những khó khăn, chật vật ở thời điểm đầu.

Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của nữ diễn viên ở tuổi 44.

Cuối năm 2024, Song Ji Hyo khiến dư luận bất ngờ khi chính thức công bố thương hiệu Nina.Ssong - đứa con tinh thần mà cô ấp ủ suốt 8 năm trời. Nhan sắc nổi tiếng, lượng fan đông đảo từ chương trình quốc dân Running Man, cộng thêm những bộ ảnh nóng bỏng những ngày đầu ra mắt, tưởng chừng tất cả sẽ trở thành bàn đạp hoàn hảo để thương hiệu cất cánh. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Trong một tập phát sóng đầu năm 2025, Song Ji Hyo đã thẳng thắn chia sẻ về tình hình kinh doanh ế ẩm: "Có những ngày tôi chỉ nhận được 1-2 đơn đặt hàng." Lời thú nhận vừa hài hước vừa chua chát ấy khiến nhiều fan không khỏi xót xa. Người ta thường mặc định rằng, một ngôi sao hạng A chỉ cần ra mắt sản phẩm cũng đủ sức tiêu thụ hàng loạt. Nhưng với Song Ji Hyo, thực tế đã cho thấy thực tế rằng kinh doanh thời trang là một cuộc chơi khắc nghiệt và không dễ dàng.

Loạt ảnh ngày đầu khai trương gây chú ý nhưng vẫn chưa đủ sức giúp thương hiệu của Song Ji Hyo bán được hàng ngay.

Dù vậy, nữ diễn viên không chọn cách bỏ cuộc. Thay vì đứng sau điều hành, Ji Hyo tự mình dấn thân vào từng công đoạn. Từ việc làm mẫu lookbook, chụp sản phẩm cho tới kiểm soát khâu sản xuất, tất cả đều in dấu bàn tay của cô.

Trên fanpage, nữ diễn viên thường xuyên cập nhật những công đoạn trực tiếp nhúng tay vào các công đoạn của sản phẩm.

Nina.Ssong hiện tập trung vào hai dòng sản phẩm cơ bản: đồ lót và đồ ngủ cho nữ, với mức giá dao động từ 20.000 - 130.000 won (khoảng 350.000 - 2.250.000 đồng). Định vị phân khúc tầm trung này giúp sản phẩm dễ tiếp cận hơn, nhưng đồng thời cũng đặt Song Ji Hyo vào cuộc cạnh tranh gay gắt với vô số thương hiệu lớn nhỏ khác. Chính vì vậy, việc thương hiệu còn chật vật trong giai đoạn đầu là điều không quá khó hiểu.