Sáng 18/8, tờ KoreaBoo đưa tin showbiz Hàn Quốc chấn động khi nam ca sĩ Kim Jong Kook bất ngờ "đánh úp" thông báo chuẩn bị lấy vợ. "Người siêu năng lực" của Runnning Man bản Hàn cho biết sẽ kết hôn vào tháng 10. Hôn lễ của anh sẽ được tổ chức riêng tư tại Seoul (Hàn Quốc), và chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết tham dự. Tuy nhiên, Kim Jong Kook không hé lộ danh tính hay hình ảnh nào về nửa kia của mình.

"Hôm nay, chúng tôi xin thông báo tin vui rằng Kim Jong Kook sẽ khép lại thời kỳ độc thân và gia nhập hàng ngũ 'quý ông đã có chủ' vào tháng 10. Trong năm kỷ niệm 30 năm debut, việc anh ấy bắt đầu 1 chặng đường mới, xây dựng tổ ấm là vô cùng ý nghĩa. Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ gửi đến anh ấy nhiều lời chúc phúc", công ty quản lý Turbo JK Company cho biết.

Ngay sáng đầu tuần, Kim Jong Kook gây chấn động khi tuyên bố sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 10 tới đây

Trên MXH, khán giả đều bất ngờ, ngỡ ngàng trước tuyên bố kết hôn của Kim Jong Kook ngay trong sáng đầu tuần. Hiện, từ khóa "Kim Jong Kook kết hôn" đứng top 1 hot search trên MXH Weibo. Lâu nay, Kim Jong Kook kín tiếng đời tư, không hề bị tóm hẹn hò hay lộ hint đang có mối quan hệ tình cảm với bất kỳ ai. Dù bị "qua mặt", các fan vẫn rất vui, liên tục gửi lời chúc mừng nam ca sĩ đã thoát kiếp độc thân.

Người hâm mộ cũng đổ xô truy tìm danh tính cô dâu của Kim Jong Kook. Không ít người còn thắc mắc liệu nửa kia của nam ca sĩ có phải "Thái tử phi" Yoon Eun Hye. Họ đã vướng nhghi vấn hẹn hò nhiều lần kể từ chương trình giải trí X-Man của đài SBS, và tin đồn giữa họ vẫn tiếp diễn đều đặn cho đến tận bây giờ. Đầu tháng 7 vừa qua, truyền thông Hàn tung bằng chứng hẹn hò của cặp đôi từ năm 2008.

Cách đây không lâu, Sports Chosun "đào" ra bằng chứng hẹn hò của Kim Jong Kook và Yoon Eun Hye từ năm 2008



Do đó, dân tình đang vô cùng thắc mắc liệu cô dâu của ngôi sao Running Man có phải là Yoon Eun Hye không

Kim Jong Kook sinh năm 1976, là ca sĩ, diễn viên kiêm nhân vật truyền hình nổi tiếng ở Hàn Quốc. Kim Jong Kook ra mắt lần đầu vào năm 1995 với vai trò là một trong hai thành viên của bộ đôi hip-hop Turbo. Turbo là một nhóm nhạc cực kỳ thành công, tạo nên làn sóng lớn với nhiều bản hit dance sôi động.

Sau khi Turbo tan rã (và sau này tái hợp), Kim Jong Kook hoạt động solo và trở thành một trong những ca sĩ ballad được yêu thích tại Hàn Quốc. Anh là ca sĩ solo nam duy nhất từng giành được cả ba giải Daesang (Giải thưởng lớn) từ ba đài truyền hình lớn KBS, MBC, SBS trong cùng một năm (2005) với album thứ 3 và ca khúc chủ đề Loveable. Các bản hit solo khác bao gồm One Man, Walking in One Spot.

Kim Jong Kook nổi tiếng với cơ bắp cuồn cuộn, lối sống lành mạnh, đam mê thể thao và đặc biệt là tính cách "keo kiệt" (được thể hiện hài hước trong Running Man) nhưng thực chất rất ấm áp và quan tâm đến những người xung quanh. Anh được mệnh danh là "Người Năng Lực" và "Kẻ Săn Hổ" nhờ sức mạnh vượt trội trong các chương trình tạp kỹ.

Kim Jong Kook được khán giả toàn châu Á yêu mến nhờ chương trình Running Man

Nguồn: KoreaBoo