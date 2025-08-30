Minh tinh "Cô nàng ngổ ngáo" Go Min-si viết tâm thư cảm xúc

Sau thời gian dài giữ im lặng, Go Min-si đã viết tâm thư dài trên trang cá nhân Instagram. Cô cho biết đã phải kìm nén cảm xúc hỗn loạn đến mức trào dâng nhiều lần trong ngày suốt những tháng chờ đợi kết quả điều tra từ cơ quan chức năng.

"Tôi quyết định nói lên quan điểm của mình vì đó là bổn phận của tôi đối với những người đã kiên nhẫn chờ đợi suốt thời gian qua" – Go Min-si nói.

Go Min-si thề rằng không bạo lực học đường như cáo buộc

Cô thừa nhận từng là một học sinh non nớt, thích nổi loạn. Vì hối tiếc cho những tháng ngày đó, cô luôn tự dặn mình phải trung thực, sống tốt từng ngày dù cuộc sống đôi lúc không hoàn hảo như ý nguyện.

Những lời đàm tiếu, thị phi mà người nổi tiếng nào cũng gặp phải thường thì cô không quan tâm nhiều. Tuy nhiên, quá khứ thích nổi loạn, có những hành động không hoàn hảo của cô chẳng phải là lý do để bản thân phải chấp nhận những lời buộc tội sai trái nhắm vào mình.

"Tôi sẽ thừa nhận nếu điều đó là đúng và sẽ lên tiếng phủ nhận những cáo buộc sai sự thật. Tôi xin thề một cách chân thành rằng chưa bao giờ bạo lực học đường" – nữ diễn viên khẳng định.

Go Min-si tin rằng sự thật bao giờ cũng được đưa ra ánh sáng

Cô nói hiện tại không có bằng chứng nào chứng minh có liên quan đến bạo lực học đường, ngoại trừ lời buộc tội do một cá nhân ẩn danh đưa ra trên một diễn đàn trực tuyến, tự nhận là nạn nhân.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và cô cũng sẽ tiếp tục phối hợp cho đến khi sự thật được phơi bày, bất kể mất bao lâu.

Cô tin rằng những kẻ gây ra bạo lực học đường, một vấn đề xã hội nghiêm trọng, phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, nếu lợi dụng vấn đề này với mục đích xấu sẽ có nguy cơ làm mất tập trung vào các vụ bạo lực học đường thực tế và mức độ nghiêm trọng của vấn đề này trong xã hội.

"Tôi hy vọng mọi người sẽ nhận ra việc hủy hoại người khác trên mạng là tàn nhẫn và khủng khiếp đến mức nào. Trên mạng, mọi người có thể nói bất cứ điều gì mình muốn và đưa ra những giả định, kết luận theo ý riêng bất kể tính xác thực của vấn đề. Sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng" – Minh tinh Go Min-si thổ lộ.

Trong khi đó, Go Min-si công khai xin lỗi sau khi những bức ảnh cô uống rượu khi còn là trẻ vị thành niên bị phát tán trên mạng vào năm 2021. Vào tháng 6 năm nay, có thông tin cho rằng cô đã bị loại khỏi bộ phim truyền hình "Grand Galaxy Hotel" với vai nữ chính do tranh cãi về nạn bắt nạt học đường. Cô hiện đang quay bộ phim "Sweet Part-Time Job" của Netflix.