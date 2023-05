Nam thần "hack tuổi" tự tin khoe thân hình rực lửa, U60 nhưng vẫn khiến chị em mê mệt vì vượt xa trai trẻ

Năm 2017, hình ảnh một chàng trai chỉ khoảng ngoài 30 tuổi đã gây sốt cộng đồng mạng xứ Trung và nhiều quốc gia châu Á. Chỉ sau một đêm, truyền thông đã lập tức chú ý đến Chuando Tan, người mẫu Singapore có vẻ ngoài "thách thức thời gian".

Theo đó, Chuando Tan (SN 1966), là một người mẫu vào thời điểm đó. Dù đã ở tuổi 51 vào thời điểm bất ngờ trở nên nổi tiếng nhưng ngoại hình của người đàn ông này như đã bị "đóng băng" ở tuổi 30, khiến cho nhiều người vô cùng bất ngờ và không khỏi ngưỡng mộ.

Nhan sắc miễn chê của nam thần U60 khiến thanh niên cũng phải "khóc thét"

Sau 6 năm kể từ ngày trở nên nổi tiếng, ông chú "hack tuổi" này đã có được những thành tựu nhất định khi nhận nhiều hợp đồng quảng cáo và đóng phim. Mới đây, nam thần U60 này lại tiếp tục "gây sốt" khi cho ra mắt cuốn sách In Life, You Don't Have To Win Every Time, cuốn sách bìa dày 224 trang bao gồm các mẹo tự chăm sóc bản thân, từ tập luyện đến ăn uống và chăm sóc cơ thể, giúp anh duy trì được vẻ ngoài quyến rũ.

Cũng trong cuốn sách này, Tan đính kèm nhiều hình ảnh anh tự tin khoe thân hình săn chắc anh chụp trong chuyến đi tới Maldives, Bali (Indonesia) vào tháng 8/2022. Có thể nói rằng, dù đã 57 tuổi, ngoại hình của anh vẫn khiến nhiều thanh niên trai tráng phải trầm trồ, ngưỡng mộ và khó có thể đuổi kịp.

Thân hình săn chắc, sáu múi cuồn cuộn của ông chú "hack tuổi"

rả lời phỏng vấn với The Straits Time, Tan vẫn kiên quyết rằng: "Tôi không nói cơ thể mình ở trạng thái tuyệt vời nhất. Bạn nhìn xem, bụng tôi vẫn có không ít mỡ thừa."

"Tôi chắc rằng rất nhiều người mẫu thể hình sẽ biết cách đánh giá. Cơ thể của tôi không là gì đối với họ". - Tan thừa nhận.

Trên trang cá nhân có 1,2 triệu lượt theo dõi, Tan thường xuyên chia sẻ hình ảnh điển trai cũng như quá trình luyện tập và chăm sóc cơ thể của mình. Tại đây, anh cũng nhận được vô số câu hỏi làm sao để giữ ngoại hình trẻ trung, khỏe mạnh. Đáp lại, cựu người mẫu cho rằng chế độ ăn uống hợp lý và thói quen tập thể dục đóng vai trò quan trọng, nhưng chìa khóa là nuôi dưỡng tư duy lành mạnh.

Bí quyết quan trọng nhất để Tan giữ được sự trẻ trung là giữ cho tinh thần luôn thoải mái

"Tôi không muốn hình ảnh của mình trở nên quá viển vông đối với người ở cùng độ tuổi. Khán giả cũng sẽ nghĩ điều này quá xa vời so với những gì họ có thể đạt được.

Sức khỏe tinh thần rất quan trọng. Rất nhiều người đến phòng tập mỗi ngày nhưng họ lại luôn tức giận và đổ mồ hôi vì những thứ nhỏ nhặt. Nếu có thể buông bỏ, bạn có thể bình tĩnh và hạnh phúc hơn. Điều đó thể hiện trên khuôn mặt và giúp bạn trông trẻ hơn. Thực sự, bạn không cần phải luôn giành chiến thắng trong cuộc sống."- Tan nói thêm.

Nguồn: The Straits Times