Nam thần đình đám Vbiz gây sốc với ngoại hình tàn tạ, đến mẹ ruột cũng nhận không ra

Chỉ còn ít tuần nữa, đường đua phim Việt dịp lễ Quốc khánh 2/9 sẽ chính thức khởi động với sự góp mặt của 5 tác phẩm thuộc nhiều thể loại khác nhau. Trong đó, Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh dự án nhận được nhiều sự quan tâm bậc nhất nhờ quy mô đầu tư lớn, bối cảnh lịch sử kết hợp yếu tố kỳ bí, cùng dàn diễn viên quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Johnny Trí Nguyễn, Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, NSND Tự Long, NSND Như Quỳnh...

Ngay từ khi tung những hình ảnh đầu tiên, bộ phim đã tạo ra nhiều chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh bối cảnh hoành tráng và màu sắc cổ trang hiếm thấy của điện ảnh Việt, tạo hình hoàn toàn mới của Tuấn Trần trong vai Nguyên Phong cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Nam diễn viên loại bỏ hình ảnh thư sinh, điển trai quen thuộc để hóa thân thành một chàng thợ săn sống giữa núi rừng với vẻ ngoài bụi bặm, gai góc và đầy phong trần.

Mới đây, Tuấn Trần tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ một câu chuyện hậu trường liên quan đến màn hóa trang của mình. Trên trang cá nhân, anh đăng tải đoạn video ghi lại quá trình chuẩn bị cho vai diễn, kèm dòng trạng thái hài hước: "Hoá trang xong chụp gửi má mình coi. Má nhắn lại đúng một câu: Má nhìn không ra luôn!".

Chỉ một câu nói ngắn gọn của mẹ nam diễn viên cũng đủ khiến người hâm mộ bật cười. Không ít khán giả cho rằng phản ứng này hoàn toàn dễ hiểu, bởi tạo hình của Tuấn Trần trong phim khác biệt gần như hoàn toàn so với hình ảnh mà công chúng vốn quen thuộc. Mái tóc dài, bộ râu được gắn tỉ mỉ, làn da sạm màu cùng lớp hóa trang đậm chất cổ trang khiến gương mặt của anh trở nên góc cạnh, phong trần và có phần khắc khổ hơn hẳn. Nhiều bình luận thậm chí nhận xét nếu không được giới thiệu trước, rất khó để nhận ra đây chính là Tuấn Trần.

Để có được diện mạo ấy, nam diễn viên phải trải qua quá trình chuẩn bị khá công phu trước mỗi ngày ghi hình. Chỉ riêng phần đội tóc giả đã mất hơn một giờ đồng hồ, chưa kể các công đoạn gắn râu, tạo lớp hóa trang và hoàn thiện phục trang. Sau nhiều lớp tạo hình, vẻ ngoài thư sinh vốn là "thương hiệu" của Tuấn Trần gần như biến mất, nhường chỗ cho hình ảnh một chàng trai từng trải, dạn dày sương gió.

Bản thân Tuấn Trần cũng thừa nhận đây là một trong những vai diễn khiến anh áp lực nhất kể từ khi theo đuổi điện ảnh. Trước ngày bấm máy, anh không khỏi lo lắng bởi Nguyên Phong là mẫu nhân vật hoàn toàn khác với những hình tượng mình từng đảm nhận. Tuy nhiên, mọi cảm giác băn khoăn nhanh chóng tan biến sau khi khoác lên mình bộ trang phục và hoàn tất lớp hóa trang.

Nam diễn viên tiết lộ điều khiến anh bất ngờ nhất chính là khoảnh khắc đứng trước gương. Anh gần như không còn nhận ra chính mình và cảm giác ấy lại giúp anh dễ dàng bước vào thế giới của nhân vật hơn. Theo Tuấn Trần, điều quan trọng nhất đối với một diễn viên là phải thực sự tin vào nhân vật mình đang thể hiện. Khi bản thân tin rằng mình chính là nhân vật ấy, cảm xúc mới có thể được truyền tải chân thật đến khán giả. Vì vậy, phần tạo hình không chỉ giúp thay đổi diện mạo mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ anh xây dựng tâm lý và cảm xúc cho vai diễn.

Lấy cảm hứng từ những truyền thuyết xoay quanh lăng mộ Vua Đinh Tiên Hoàng, Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh theo chân bảy hộ linh tráng sĩ trên hành trình bảo vệ bí mật cuối cùng của vị Hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Khi một thế lực bí ẩn xuất hiện với âm mưu phá vỡ phong ấn và chiếm đoạt long mạch, nhóm hộ linh buộc phải bước vào cuộc chiến đầy hiểm nguy để gìn giữ báu vật và những giá trị lịch sử được truyền lại qua nhiều thế kỷ.

Trong đó, Tuấn Trần đảm nhận vai Nguyên Phong, một chàng thợ săn lớn lên giữa núi rừng, sở hữu tính cách phóng khoáng, gan dạ nhưng giàu nghĩa khí. Johnny Trí Nguyễn vào vai Đại, thủ lĩnh của nhóm hộ linh tráng sĩ, người mang trọng trách dẫn dắt các đồng đội vượt qua những thử thách sinh tử. Thiên Tú hóa thân thành Thảo, nữ hộ linh mạnh mẽ, bản lĩnh và là người đồng hành quan trọng trên hành trình bảo vệ bí mật lăng mộ.

Bên cạnh đó, Quách Ngọc Ngoan góp mặt với vai Hoàng, Hứa Vĩ Văn đảm nhận vai Quan Văn, trong khi NSND Tự Long và NSND Như Quỳnh cũng xuất hiện ở những vai diễn được xem là nắm giữ nhiều mắt xích quan trọng trong câu chuyện. Với dàn diễn viên trải dài từ những gương mặt hành động kỳ cựu đến lớp diễn viên trẻ, bộ phim được kỳ vọng mang đến một thế giới điện ảnh đậm màu sắc lịch sử, phiêu lưu và kỳ bí – thể loại còn khá hiếm trên màn ảnh rộng Việt Nam.

Theo kế hoạch, Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh sẽ khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 28/8/2026, mở màn cho cuộc cạnh tranh sôi động của phòng vé dịp lễ Quốc khánh. Trước khi chính thức ra rạp, bộ phim cũng gây chú ý khi trở thành đại diện của điện ảnh Việt Nam góp mặt tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) 2026 ở hạng mục Gala Presentation.