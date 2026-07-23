Nam thần màn ảnh một thời: Chuyện tình khiến người yêu cũ mất khả năng làm mẹ và cuộc sống tuổi 72 nhiều tiếc nuối

Lưu Đức Khải là cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả yêu thích phim truyền hình Hoa ngữ. Từng được xem là một trong những nam diễn viên nổi bật của màn ảnh Đài Loan, ông ghi dấu ấn với vẻ ngoài lịch lãm, phong thái điềm đạm cùng nhiều vai diễn để đời.

Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, Lưu Đức Khải từng góp mặt trong hàng loạt tác phẩm nổi tiếng, đặc biệt là các bộ phim của Quỳnh Dao. Vai Phí Vân Phàm trong Một Thoáng Mộng Mơ (1996) được xem là vai diễn đưa tên tuổi ông lên đỉnh cao. Hình tượng người đàn ông trưởng thành, sâu sắc và giàu tình cảm mà ông thể hiện từng khiến nhiều khán giả xem là hình mẫu lý tưởng trên màn ảnh.

Ngoài Một Thoáng Mộng Mơ, Lưu Đức Khải còn được nhớ đến qua nhiều tác phẩm như Tân Nguyệt Cách Cách, Ở Nơi Có Nước, Trời Xanh Đổ Lệ. Không chỉ thành công ở dòng phim tình cảm, ông còn thử sức với các tác phẩm chính kịch như Hiếu Trang Bí Sử. Bộ phim này cũng cho thấy sự đa tài của ngôi sao sinh năm 1953 khi ông vừa đạo diễn vừa đảm nhận vai chính, thể hiện hình ảnh nhân vật có tham vọng, quyền lực nhưng cũng nhiều giằng xé.

Về sau, khi đã bước qua thời kỳ đỉnh cao, Lưu Đức Khải vẫn tiếp tục duy trì sức hút trên màn ảnh qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như như Hoàng Thái Tử Bí Sử, Phong Thần Bảng, Tuyết Vực Mê Thành hay Vương Chiêu Quân. Mặc dù không còn ở vị trí nam chính được săn đón như trước nhưng kinh nghiệm diễn xuất cùng phong thái riêng vẫn giúp ông trở thành gương mặt được các đoàn làm phim trọng dụng.

Tuy nhiên, trái ngược với những nhân vật thường gắn với hình tượng chung tình trên màn ảnh, đời tư của Lưu Đức Khải lại từng gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là chuyện tình với Lưu Tuyết Hoa.

Họ quen nhau khi hợp tác trong bộ phim Tình Yêu Trong Gió. Khi ấy, Lưu Tuyết Hoa bị thu hút bởi sự trưởng thành, dịu dàng và cách quan tâm của Lưu Đức Khải. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng thời điểm đó bà tin ông là người có thể đồng hành cùng mình cả đời.

Thế nhưng, mối quan hệ này sau đó trở thành nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời Lưu Tuyết Hoa khi bà phát hiện Lưu Đức Khải đã có gia đình và con cái trước khi đến với mình. Trong khoảng thời gian yêu nhau, bà từng dành nhiều tình cảm cho ông, thậm chí hỗ trợ 30 triệu Đài tệ (khoảng 24,4 tỷ đồng) để ông thực hiện các dự án phim ảnh.

Đã có vợ con, Lưu Đức Khải vẫn lừa dối Lưu Tuyết Hoa.

Sau khi biết sự thật, Lưu Tuyết Hoa từng rất đau lòng nhưng vẫn lựa chọn tha thứ. Mối tình kéo dài 6 năm tưởng như có thể đi đến kết thúc viên mãn khi Lưu Đức Khải ly hôn và cả 2 chuẩn bị chào đón con đầu lòng.

Khi ấy, Lưu Tuyết Hoa đã chuẩn bị cả thiệp cưới và đồ dùng cho em bé, chờ ngày người yêu trở về từ Pháp để tổ chức hôn lễ. Nhưng thay vì một đám cưới, bà nhận được tin Lưu Đức Khải nảy sinh tình cảm với một người phụ nữ khác trong thời gian ở nước ngoài. Bi kịch tiếp tục xảy ra khi Lưu Tuyết Hoa mất đi đứa con và phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung để bảo toàn tính mạng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bà vĩnh viễn mất đi cơ hội có con ruột.

Nhiều năm sau, khi nhắc lại chuyện cũ, Lưu Tuyết Hoa cho biết bà từng có khoảng thời gian suy sụp nhưng không muốn giữ mãi sự oán trách. Bà cũng nhiều lần lên tiếng mong khán giả không vì thương mình mà công kích Lưu Đức Khải, bởi ông vẫn còn gia đình và các con.

Về phía Lưu Đức Khải, nam diễn viên từng thừa nhận bản thân khi còn trẻ đã có những quyết định thiếu sáng suốt. Ông cho biết chuyện tình năm xưa là một trong những điều khiến mình day dứt nhất và cảm thấy có lỗi vì đã gây ra tổn thương không thể bù đắp cho Lưu Tuyết Hoa.

Ở tuổi 72, Lưu Đức Khải không còn duy trì cuộc sống hào nhoáng như thời đỉnh cao. Những hình ảnh gần đây cho thấy ông sống khá giản dị, thường xuất hiện với trang phục đời thường, đi xe cũ và có cuộc sống kín tiếng bên bạn gái ngoài ngành. Dù hiện tại có cuộc sống bình yên hơn, Lưu Đức Khải vẫn không tránh khỏi những khoảng trống trong gia đình.

Ông từng tiết lộ bản thân rất mong có những khoảnh khắc giản dị như nhiều người khác, chẳng hạn được con gái tâm sự chuyện tình cảm, đưa bạn trai về gặp cha hoặc cùng các con chạy bộ, trò chuyện. Nhưng đáng tiếc, những mong mỏi của Lưu Đức Khải lại khó thành hiện thực khi các con không muốn gần gũi cha.

Những hình ảnh gần đây của Lưu Đức Khải.

Trải qua nhiều năm thăng trầm, Lưu Đức Khải vẫn có sự nghiệp đáng nhớ với những vai diễn từng làm nên tên tuổi. Nhưng ở tuổi xế chiều, điều khiến ông tiếc nuối nhất có lẽ không phải ánh hào quang đã qua, mà là những khoảnh khắc gia đình bình dị không thể quay trở lại.