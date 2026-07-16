Sao nam tham gia phim doanh thu 400 tỷ đồng của Trấn Thành: Cao 1m87, đẹp trai nức tiếng vươn tầm quốc tế, đứng "chung mâm" cũng loạt nam thần đình đám

Mới đây, tạp chí TC Candler tiếp tục công bố đề cử ở hạng mục dành cho nam của cuộc bình chọn 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Đáng chú ý, Quốc Anh là đại diện Việt Nam góp mặt trong danh sách này, đứng cạnh nhiều tên tuổi quốc tế như cầu thủ Shohei Ohtani, Jude Bellingham, ca sĩ Minhyuk, Sombr hay nhiếp ảnh gia Chuando Tan.

Đề cử này đến vào đúng thời điểm Quốc Anh đang là một trong những gương mặt được săn đón nhất màn ảnh Việt. Anh được khán giả xếp vào nhóm "F4 nam thần" của điện ảnh nội địa, bên cạnh Ma Ran Đô, Võ Điền Gia Huy và Trần Ngọc Vàng. Mới tháng 6 vừa qua, cả bốn còn cùng nhau sải bước với vai trò vedette cho bộ sưu tập của thương hiệu Nobody Knows tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2026. Trong nhóm này, Quốc Anh được nhận xét là nổi bật nhất về ngoại hình với chiều cao 1,86 m, thân hình săn chắc, gương mặt điển trai hiền lành cùng nụ cười dễ tạo thiện cảm.

Nhưng nếu chỉ có ngoại hình, Quốc Anh khó lòng trụ vững ở vị trí hiện tại. Sau quãng thời gian dài loay hoay tìm chỗ đứng, vài năm trở lại đây anh liên tục dắt túi những dự án doanh thu trăm tỷ. Khởi đầu là Trạng Quỳnh năm 2019 với hơn 100 tỷ đồng, rồi đến cú hattrick ấn tượng chỉ trong vòng hơn một năm: Bộ tứ báo thủ đạt 332 tỷ đồng dịp Tết 2025, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu của Victor Vũ cũng gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ ngay sau đó, và mới nhất là Thỏ ơi của Trấn Thành với gần 440 tỷ đồng, vượt qua cả Bố già để trở thành phim ăn khách thứ ba trong sự nghiệp của nam đạo diễn. Vai Thạc trong Thám tử Kiên còn mang về cho Quốc Anh đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Ngôi Sao Xanh 2025. Sắp tới, anh tiếp tục góp mặt trong dự án Chị chị em em 3.

Ít ai biết hành trình đến với hai đạo diễn trăm tỷ của Quốc Anh đều bắt đầu bằng thất bại. Anh từng rớt casting Thiên thần hộ mệnh của Victor Vũ năm 2021 ngay từ vòng đầu vì hồi hộp vấp thoại liên tục. Với Bộ tứ báo thủ, anh cũng trượt vai trong lần thử đầu tiên, chỉ đến khi Trấn Thành tình cờ quan sát anh casting cho một dự án khác mới chủ động gọi quay lại thử lần nữa. Chính những cú ngã đó, theo lời nam diễn viên, là lý do anh bắt đầu nghiêm túc đầu tư cho nghề diễn.

Dù có nhiều tác phẩm thắng lớn ở phòng vé, Quốc Anh vẫn chưa thực sự để lại dấu ấn rõ rệt về tài năng diễn xuất. Từ vai chính trong Bộ tứ báo thủ đến vai anh chồng quê Ngọc Sơn trong Thỏ ơi, anh ghi điểm chủ yếu nhờ ngoại hình, trong khi khả năng truyền tải cảm xúc qua biểu cảm và lời thoại chưa thuyết phục được nhóm khán giả khó tính. Bản thân Quốc Anh cũng thừa nhận từng bị Trấn Thành chê diễn "một màu", "sến" khi thử vai trong Thỏ ơi, phải mất hàng tuần thử đi thử lại mới ra được màu sắc đạo diễn mong muốn.

Sinh năm 1998 tại Hà Nội, Quốc Anh vào nghề với vai trò người mẫu, bước ra từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2014. Trước khi chạm ngõ điện ảnh, anh là gương mặt quen thuộc của các MV ca nhạc, từ Tình yêu dài lâu của MLee đến bộ đôi Rời bỏ và Chấp nhận của Hòa Minzy, dự án giúp anh lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim. Trên màn ảnh nhỏ, vai Lâm trong Chúng ta của 8 năm sau năm 2023 từng gây sốt với phản ứng hóa học cùng Hoàng Hà và loạt thoại viral kiểu "Ấm bụng rồi sẽ ấm lòng".

Về đời tư, Quốc Anh từng có mối tình kéo dài 7 năm với ca sĩ MLee trước khi cả hai xác nhận đường ai nấy đi. Sau đó, anh vướng tin đồn hẹn hò với Hoa hậu Tiểu Vy, bạn diễn trong Bộ tứ báo thủ, rồi tiếp tục là một cô gái ngoại quốc, song nam diễn viên chọn giữ im lặng.

Trong một cuộc phỏng vấn đầu năm nay, anh chỉ hé lộ "gu" bạn gái của mình là người trưởng thành, biết thấu hiểu, thậm chí thừa nhận từng đơn phương Tiểu Vy nhưng không được đáp lại.