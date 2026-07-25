Danh tính nam chính phim Tết vừa đột ngột tử vong để lại vợ và 2 con

Ngày 25/5, tờ Sinchew đưa tin nam diễn viên, blogger ẩm thực Quan Đống Minh đã qua đời ở tuổi 42. Theo truyền thông Malaysia, Quan Đống Minh mắc bệnh viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Bệnh tình gần đây diễn biến nghiêm trọng, gây sốc nhiễm khuẩn và dẫn đến suy đa tạng. Dù đã được các bác sĩ tích cực cấp cứu, anh vẫn không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào lúc 0h07 phút ngày 24/7.

Đáng chú ý, hơn một tháng trước, Quan Đống Minh từng đăng tải video chia sẻ về tình trạng sức khỏe bất ổn, sụt đến 33 kg của anh chỉ trong thời gian ngắn. Theo nam diễn viên, cơ thể anh lần đầu tiên xuất hiện bất thường từ tháng 11 năm ngoái. Ban đầu, chỉ có hai mắt cá chân của Quan Đống Minh bị sưng phù. Tình trạng này nhanh chóng trở nên nghiêm trọng hơn khi 2 bàn chân của anh cũng phù nề bất thường, khiến việc đi lại và mặc quần áo trở nên khó khăn.

Nam diễn viên qua đời vì mắc bệnh viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Ảnh: Sina.

Vì vậy, anh quyết định đến bệnh viện thăm khám. Sau nhiều cuộc kiểm tra chuyên sâu, bác sĩ phát hiện máu của Quan Đống Minh bị nhiễm trùng, nhiều chỉ số xét nghiệm ở mức bất thường. Kết quả cuối cùng xác nhận hai vị trí trong tim của anh bị viêm, buộc phải nhập viện điều trị và sử dụng kháng sinh liên tục trong 6 tuần.

Khi nhập viện, Quan Đống Minh nặng 143 kg. Sau quá trình điều trị bằng thuốc lợi tiểu, cân nặng giảm xuống còn 128 kg. Tuy nhiên, ngay cả sau khi xuất viện, anh vẫn tiếp tục sụt cân không kiểm soát, đến cuối cùng chỉ còn 110 kg. Bên cạnh đó, sao nam còn phải chịu đựng hàng loạt triệu chứng như mệt mỏi kéo dài, cơ thể thiếu sức sống và liên tục sốt nhẹ.

Diện mạo tiều tụy, mệt mỏi của Quan Đống Minh sau khi mắc bệnh nặng. Ảnh: Sinchew

Sự ra đi của Quan Đống Minh khiến nhiều người xót xa khi anh để lại vợ cùng hai cô con gái mới 7 tuổi và 5 tuổi. Ngay sau khi tin buồn được công bố, mạng xã hội tràn ngập những lời chia buồn từ người hâm mộ, đồng nghiệp và bạn bè dành cho nam nghệ sĩ.

Quan Đống Minh được khán giả biết đến với vai trò nhà sáng tạo nội dung ẩm thực và diễn viên. Năm 2023, anh đóng vai nam chính trong bộ phim Tết mang tên Tiểu Bàn Lưu Lãng Ký và ghi dấu ấn nhờ hình ảnh gần gũi, hài hước và giàu năng lượng. Sau 1 tháng công chiếu, phim thu về 1,1 triệu RM (6,8 tỷ đồng), lỗ gần 12 tỷ đồng so với con số mong muốn hoàn vốn của nhà sản xuất là 3 triệu RM.

Quan Đống Minh ra đi để lại vợ và 2 con nhỏ. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sinchew