Nam sinh từng cõng mẹ tâm thần đi học ĐH, từ chối mức lương 2 tỷ để về núi, 15 năm sau vẫn khẳng định: "Mọi thứ đều xứng đáng"

Từng sống trong chuồng lợn bỏ hoang, nhiều lần đứng trước bờ vực tuyệt vọng và trượt đại học chỉ vì thiếu 6 điểm, Lưu Tú Tường đã viết nên một trong những câu chuyện truyền cảm hứng nhất Trung Quốc. Hành trình từ cậu bé cõng mẹ đi học đến hiện tại khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Cậu bé cõng mẹ mắc bệnh tâm thần đi học đại học

Năm 2008, trong ngày nhập học của Trường Đại học Lâm Nghi (Sơn Đông, Trung Quốc), giữa dòng người tấp nập đưa con em đến trường, một hình ảnh đặc biệt đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một chàng trai trẻ tay xách túi hành lý nặng trĩu, tay dắt theo người mẹ có biểu hiện không tỉnh táo. Đó là Lưu Tú Tường và người mẹ mắc bệnh tâm thần gián đoạn, không còn khả năng tự chăm sóc bản thân của anh.

Lưu Tú Tường sinh ra tại một vùng núi nghèo thuộc huyện Vọng Mô, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc). Biến cố ập đến từ rất sớm khi cha anh qua đời lúc anh mới 4 tuổi. Cú sốc khiến mẹ anh phát bệnh tâm thần, còn các anh chị lần lượt rời quê mưu sinh rồi mất liên lạc. Cả gia đình chỉ còn lại cậu bé 7 tuổi và người mẹ bệnh tật nương tựa vào nhau.

Từ nhỏ, Lưu Tú Tường đã phải làm những công việc mà nhiều người trưởng thành còn thấy vất vả. Anh lên núi chặt củi, xuống sông bắt cá, nhặt phế liệu bán lấy tiền sinh sống. Khi bạn bè cùng trang lứa còn vô tư vui chơi, anh đã phải gánh trên vai trách nhiệm nuôi sống cả gia đình.

Lên cấp hai, anh thi đỗ vào trường ở thị trấn. Tuy nhiên, vì không đủ tiền thuê nhà, hai mẹ con phải dựng lều tạm trên sườn đồi để ở. Có thời điểm khó khăn nhất, họ còn sống trong một chuồng lợn bỏ hoang, dùng bao tải che chắn những bức tường thủng lỗ chỗ. Ban ngày anh đến lớp học, tối về chăm sóc mẹ, cuối tuần đi làm thêm kiếm tiền.

Kỳ thi đại học đầu tiên, Lưu Tú Tường trượt chỉ vì thiếu 6 điểm. Những áp lực kéo dài khiến anh suy sụp đến mức từng nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời. Nhưng khi đứng trên sân thượng trường học, hình ảnh người mẹ cô độc hiện lên trong tâm trí đã khiến anh từ bỏ ý định đó.

Biết được hoàn cảnh của anh, hiệu trưởng một trường luyện thi quyết định miễn toàn bộ học phí để anh có cơ hội ôn tập thêm một năm. Trong lần thi thứ hai, Lưu Tú Tường đã đỗ vào Đại học Lâm Nghi.

Ngày nhập học, anh đưa mẹ theo mình đến trường sau hành trình tàu hỏa kéo dài hàng chục giờ. Nhà trường sau đó đã bố trí ký túc xá miễn phí để hai mẹ con có nơi sinh hoạt ổn định. Câu chuyện của anh đã được truyền thông đưa tin và nhận được sự quan tâm lớn từ xã hội.

Dù nhiều người ngỏ ý giúp đỡ, Lưu Tú Tường đều từ chối. Anh chỉ nói ngắn gọn: "Tôi còn tay còn chân, tôi có thể tự nuôi bản thân và mẹ mình".

Từ chối mức lương gần 2 tỷ đồng/năm để trở về vùng núi làm giáo viên

Suốt 4 năm đại học, Lưu Tú Tường vừa học tập, vừa chăm sóc mẹ, vừa làm thêm để trang trải cuộc sống. Điều đặc biệt là trong khi bản thân còn rất khó khăn, anh vẫn âm thầm hỗ trợ một số học sinh nghèo ở quê nhà có nguy cơ bỏ học.

Năm 2012, khi tốt nghiệp, nhiều doanh nghiệp lớn đã mời anh làm việc. Trong đó có vị trí đưa ra mức lương lên tới 550.000 NDT mỗi năm (khoảng 2,1 tỷ đồng).

Nhiều người tin rằng anh sẽ ở lại thành phố để thay đổi cuộc sống của mình. Thế nhưng Lưu Tú Tường lại đưa ra lựa chọn khiến tất cả bất ngờ khi trở về quê nhà Quý Châu làm giáo viên. Anh giải thích rằng chính việc học đã giúp mình bước ra khỏi núi rừng nghèo khó, nhưng ngoài kia vẫn còn rất nhiều đứa trẻ giống như anh năm xưa cần được giúp đỡ.

Từ đó, anh bắt đầu rong ruổi trên chiếc xe máy cũ khắp các bản làng vùng cao để vận động học sinh trở lại trường. Có những chuyến đi kéo dài hàng giờ trên những cung đường núi hiểm trở. Trong nhiều năm, anh đã làm hỏng tới 8 chiếc xe máy vì thường xuyên di chuyển.

Có lần biết một nữ sinh tên Vương Phương đã bỏ học để đến Đông Quản làm công nhân, anh lập tức bắt tàu đến tận nơi. Đứng trước cổng nhà máy, anh đưa cho cô số tiền 800 NDT (khoảng 3,1 triệu đồng) cuối cùng mình có và thuyết phục cô quay lại trường. Sau đó, cô gái này đã thi đỗ đại học.

Trong một lần khác, anh gặp một nam sinh đang mang theo túi khoai tây chuẩn bị xuống thị trấn kiếm việc làm. Giữa ngày tuyết rơi lạnh giá, Lưu Tú Tường cởi áo khoác của mình cho cậu bé mặc, dẫn em đi ăn một bát mì nóng rồi kiên trì thuyết phục em tiếp tục học tập. Nhiều năm sau, cậu học sinh ấy cũng trở thành giáo viên.

Sau 15 năm gắn bó với giáo dục vùng cao, Lưu Tú Tường từ một giáo viên bình thường đã trở thành Phó hiệu trưởng. Chương trình hỗ trợ học sinh do anh khởi xướng đã giúp đỡ hơn 2.000 em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Nhiều học sinh từng được anh động viên nay đã thi đỗ những trường đại học danh tiếng, có người trở thành bác sĩ, có người tiếp tục quay trở về quê hương làm giáo viên.

Dù vậy, cuộc sống của Lưu Tú Tường vẫn rất giản dị. Anh vẫn ở trong căn nhà nhỏ gần trường học. Mẹ anh hiện sức khỏe đã ổn định hơn, dù không còn nhận biết được nhiều người nhưng mỗi lần nhìn thấy con trai vẫn nở nụ cười hiền hậu.

Khi được hỏi có từng hối hận vì từ bỏ cơ hội đổi đời ở thành phố hay không, Lưu Tú Tường im lặng một lúc rồi trả lời: "Có chứ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ đỗ đại học, tôi lại cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng".

Cậu bé từng cõng người mẹ bệnh tật bước vào giảng đường năm nào cuối cùng không thay đổi được độ cao của những ngọn núi quê hương. Nhưng bằng sự bền bỉ của mình, anh đã mở ra con đường đi tới tương lai cho hàng nghìn đứa trẻ nơi vùng cao nghèo khó.

Theo Sohu