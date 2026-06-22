Đối với nhiều bậc phụ huynh, kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội còn căng thẳng hơn cả thi đại học. Cuộc đua vào các trường Chuyên, trường top lại càng khốc liệt gấp bội.

Vừa qua, gia đình chị Nguyễn Phước Cẩm Chi (Hà Nội) đã vỡ òa trong niềm vui khi con gái, em Giang Nhật Linh (học sinh lớp 9 trường CLC Chu Văn An, quận Long Biên) chính thức nhận thông báo trúng tuyển vào lớp Chuyên Lịch sử của trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội). Trước đó, Nhật Linh cũng đã xuất sắc giành một suất nhập học sớm tại trường THCS & THPT Lương Thế Vinh sau kỳ thi thử học bổng Văn Như Cương.

Nhìn lại hành trình gian nan nhưng đầy tự hào ấy, chị Cẩm Chi đã có những chia sẻ rút ruột về kinh nghiệm đồng hành cùng con "vượt vũ môn".

Em Giang Nhật Linh

Bước ngoặt từ mùa hè năm lớp 8 và chiến lược "lấy Văn nuôi Sử"

Không phải là "gà nòi" được định hướng từ nhỏ, hành trình chinh phục môn Lịch sử của Nhật Linh chỉ thực sự bắt đầu từ mùa hè năm lớp 8 lên lớp 9. Nhận ra niềm đam mê của con, chị Chi hoàn toàn ủng hộ khi con chủ động đăng ký vào Câu lạc bộ Sử của trường để được mài giũa và tiếp cận nguồn kiến thức chuyên sâu.

"Nhiều người nghĩ học Sử là học thuộc lòng, là gạch đầu dòng các sự kiện. Nhưng thực tế thi Chuyên lại đòi hỏi tư duy logic và khả năng nghị luận rất cao. Vì vậy, con vừa phải học Sử, vừa phải đặc biệt chú trọng môn Ngữ văn để rèn kỹ năng viết, biến những con số khô khan thành những bài luận sắc sảo", chị Chi chia sẻ về chiến lược học tập của con.

Giai đoạn nước rút trước kỳ thi là khoảng thời gian thử thách nhất đối với cả hai mẹ con. Từ một cô bé chỉ học ở trường, Nhật Linh lao vào lịch trình dày đặc. Có những tuần, em học đến 3 - 4 buổi Sử chuyên sâu. Quãng đường di chuyển từ Long Biên sang các lớp học thêm mỗi chiều dài hơn 10km, nhưng học xong môn Chuyên, em lại tất tả trở về để tiếp tục học các môn điều kiện khác.

Chị Chi nhớ lại: "Nhìn con học nhiều, đi lại xa xôi, người làm mẹ như mình xót xa vô cùng. Con căng thẳng đến mức chính bản thân cũng không nhận ra. Biểu hiện rõ nhất là con chán ăn, ăn rất ít hoặc cứ ăn linh tinh vài thứ là bảo no rồi. Con tranh thủ học mọi lúc mọi nơi, từ phút nghỉ ngơi trước giờ ngủ trưa cho đến lúc ngồi sau xe máy trong những cuộc di chuyển xuyên thành phố”.

Thế nhưng, chính tinh thần của con đã nâng đỡ tâm lý cho mẹ. Dù lịch trình khắc nghiệt, Nhật Linh lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực.

Mỗi ngày đi học về, cô nữ sinh lại hào hứng khoe: "Hôm nay đi học vui lắm mẹ ạ, các bạn đáng yêu cực kỳ. Con chẳng muốn chia tay lớp đâu, đây chắc chắn là hội bạn vui nhất cuộc đời học sinh của con!". Chính sự lạc quan, sự gắn kết của tình bạn tuổi học trò đã trở thành liều thuốc tinh thần vô giá giúp Linh vượt qua áp lực.

Hiểu rõ “luật chơi” và nâng điểm qua từng bài khảo sát

Theo chị Cẩm Chi, một trong những kinh nghiệm quan trọng nhất khi thi Chuyên là phải nắm chắc cách tính điểm của từng trường để có chiến lược phân bổ sức lực phù hợp:

Đối với đề của Sở GD&ĐT (thi Chuyên các trường như Ams, Nguyễn Huệ...): Ba môn điều kiện Toán, Văn, Anh là đề đại trà nên không quá nặng. Tuy nhiên, chúng lại đóng vai trò "gánh" điểm rất lớn cùng với môn Chuyên (hệ số 2). Do đó, không được phép lơ là các môn này.

Đối với các trường Chuyên thuộc Đại học (như Chuyên Nhân văn, Chuyên Sư phạm...): Mỗi trường có một quy chế riêng. Có trường môn điều kiện chỉ cần đạt mức điểm qua mốc (điểm sàn), lúc này toàn bộ bước ngoặt kiểm soát thắng thua nằm ở môn Chuyên. Ngược lại, nếu có môn nào là "môn tủ" trong các môn điều kiện, học sinh cần phải làm tối ưu nhất để gồng gánh điểm tổng.

Tại trường CLC Chu Văn An (Long Biên), Nhật Linh được rèn luyện trong một môi trường kỷ luật cao. Ban đầu, điểm các bài khảo sát của em không hề cao. Nhưng thay vì nản chí, Linh chọn cách kiên trì, sửa sai sau mỗi lần vấp ngã để nâng dần số điểm qua từng đợt thi. Sự tiến bộ đều đặn đó đã bồi đắp cho em một sự tự tin vững chắc trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

Một điểm khác biệt lớn trong hành trình của Nhật Linh so với nhiều bạn bè cùng trang lứa (và ngay cả với anh trai của em trước đây) chính là việc tích cực thi thử.

Bất cứ khi nào có các đơn vị uy tín tổ chức thi thử, Nhật Linh và nhóm bạn thân lại rủ nhau đăng ký đi thi "cho biết". Việc liên tục trải nghiệm cảm giác ngồi trong phòng thi, đối mặt với áp lực thời gian và quy chế nghiêm ngặt đã giúp Linh rèn luyện được một "tinh thần thép".

"Mình nghĩ yếu tố này cực kỳ quan trọng. Nhiều bạn học rất giỏi nhưng vào phòng thi thật lại bị choáng ngợp vì chưa từng cọ xát. Nhờ đi thi thử nhiều lần, khi bước vào kỳ thi chính thức của Sở hay của trường Nhân văn, con cảm thấy mọi thứ rất quen thuộc và bớt phần nào lạ lẫm, từ đó phát huy được 100% phong độ”, mẹ Nhật Linh đúc kết.

Hành trình thi Chuyên của mẹ con chị Nguyễn Phước Cẩm Chi không chỉ có điểm số mà đó là hành trình của niềm tin, sự thấu hiểu và nỗ lực không ngừng nghỉ. Quả ngọt từ ngôi trường Chuyên Khoa học Xã hội & Nhân văn chính là phần thưởng xứng đáng nhất cho sự kiên trì của con và cái ôm đồng hành ấm áp của mẹ.

Được biết, kỳ thi lớp 10 vừa qua, Nhật Linh cũng trúng tuyển vào Trường Trung học phổ thông Việt Đức.