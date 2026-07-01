Mới đây, một nam sinh viên 23 tuổi ở Trịnh Châu (Trung Quốc), vốn là người đam mê thể dục thể thao, gần đây bị đau chân dữ dội và không thể đi lại do tập luyện chân quá sức. Anh ta cũng bị tiểu ra máu. Các bác sĩ phát hiện nồng độ creatine kinase của anh ta tăng vọt lên hơn 20.000, gấp hơn 100 lần giá trị bình thường, và cuối cùng anh được chẩn đoán mắc chứng tiêu cơ vân, dẫn đến suy thận cấp tính.

Các bác sĩ chỉ ra rằng tiêu cơ vân thực chất không "phá hủy" cơ xương, mà là sự tổn thương màng tế bào cơ do nhiều yếu tố gây ra, dẫn đến việc giải phóng một lượng lớn myoglobin, creatine kinase và các chất khác vào máu. Những phân tử lớn này có thể dễ dàng làm tắc nghẽn ống thận, dẫn đến tổn thương thận cấp tính hoặc thậm chí suy thận cấp.

Các bác sĩ nhắc nhở mọi người rằng nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo là một biện pháp phòng ngừa quan trọng chống lại tổn thương thận vĩnh viễn. Nếu bạn gặp các triệu chứng sau đây sau khi tập thể dục gắng sức, chấn thương do va đập mạnh hoặc sau khi dùng một số loại thuốc nhất định, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức:

- Đau: Sau khi tập thể dục, cơ bắp sẽ bị đau dữ dội bất thường, sưng tấy, cứng khớp và yếu đi, thậm chí có thể khiến các chi không thể gập hoặc duỗi bình thường.

- Màu nước tiểu bất thường: Nước tiểu sẫm màu, giống màu trà đặc, nước tương hoặc rượu vang đỏ, thường cho thấy một lượng lớn myoglobin đang được bài tiết qua thận.

- Triệu chứng toàn thân: Kèm theo chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn và nôn mửa. Trong trường hợp nặng, có thể có sự giảm đáng kể lượng nước tiểu.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng nếu bạn nhận thấy nước tiểu của mình sẫm màu hơn và kèm theo đau cơ dữ dội, đừng vội cho rằng đó chỉ là "quá trình giải độc" hoặc "tích tụ axit lactic" và tự ý cố gắng giãn cơ hoặc chườm nóng. Làm như vậy chỉ làm trầm trọng thêm tổn thương tế bào cơ. Trong trường hợp này, bạn phải ngay lập tức ngừng mọi hoạt động, uống nhiều nước và đến phòng cấp cứu càng sớm càng tốt.

Để phòng ngừa chứng tiêu cơ vân hiệu quả, điều quan trọng là phải tập thể dục một cách có kế hoạch và từ từ. Người mới bắt đầu hoặc những người ít vận động nên tránh đột ngột bắt đầu tập tạ cường độ cao hoặc thực hiện nhiều bài tập chồng chéo trong cùng một ngày để tránh làm quá tải các nhóm cơ.

Các bác sĩ khuyên nên bổ sung chất lỏng từng lượng nhỏ thường xuyên trước, trong và sau khi tập thể dục. Có thể chọn các loại đồ uống điện giải khi cần thiết. Điều này giúp loại bỏ chất thải chuyển hóa và bảo vệ sức khỏe thận. Hơn nữa, cần hết sức cẩn thận khi tập thể dục trong môi trường nóng và ẩm, vì cơ thể khó tản nhiệt, làm tăng đáng kể nguy cơ chấn thương cơ. Nếu bạn cảm thấy đau bất thường, có máu trong nước tiểu hoặc nước tiểu sẫm màu hơn sau khi tập thể dục, hãy dừng lại ngay lập tức, uống nhiều nước và đến gặp bác sĩ.

Nguồn và ảnh: SkyPost