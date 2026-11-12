Nam sinh 23 tuổi 3 lần thi đỗ đại học trọng điểm nhưng chưa 1 lần đi học, nguyên nhân khiến ai cũng xót xa

Năm 2020, khi đang học lớp 11 và phải ở nhà học trực tuyến vì dịch bệnh, Lý Nhiên (Trung Quốc) bắt đầu nhận thấy tâm trạng bất thường. Anh thường xuyên buồn bã, cáu gắt, bi quan và cảm thấy tuyệt vọng. Nghi ngờ mình mắc trầm cảm, chàng trai tìm một bảng tự đánh giá trên mạng và nhận kết quả ở mức trầm cảm vừa. Anh vừa bất ngờ, vừa có cảm giác nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm được lời giải thích cho những gì mình đang trải qua.

Lý Nhiên cố tình đặt bảng tự đánh giá ở nơi dễ nhìn nhất trên bàn học, hy vọng mẹ sẽ chú ý. Nhưng sau nhiều lần đi ngang qua, bà vẫn không nhận ra.

Cuối cùng, anh chủ động nói chuyện với mẹ về tình trạng của mình. Không ngờ, vừa nghe con nhắc đến hai chữ "trầm cảm", người mẹ đã bật khóc, liên tục đập tay vào đầu và nói những lời xin lỗi trong trạng thái mất kiểm soát.

Vài ngày sau, Lý Nhiên viết một bức thư dài, giải thích rằng bản thân không còn đủ khả năng tiếp tục học tập như trước. Người mẹ bối rối gửi thư cho chồng. Tuy nhiên, phản hồi của người cha đang làm việc xa nhà lại là những lời trách móc: Ông cho rằng vợ không biết chăm sóc con, còn con trai thì không hiểu chuyện, chỉ biết gây thêm phiền phức.

Cha mẹ liên tục tranh cãi, trong khi tình trạng của Lý Nhiên ngày càng xấu đi và được xác định đã chuyển sang trầm cảm nặng.

Người mẹ từng có tiền sử vấn đề tâm lý, còn người cha thường xuyên chỉ trích, gây áp lực và đặt kỳ vọng cao lên con.

Cha mẹ ổn định, con mới có thêm điểm tựa

Trong học kỳ hai lớp 11, Lý Nhiên phải nghỉ học để điều trị trầm cảm nặng. Thời gian này, anh cùng mẹ đi du lịch, nuôi chó và kết hợp điều trị bằng thuốc theo hướng dẫn chuyên môn.

Người mẹ cũng tham gia các khóa học về tâm lý, vừa tìm cách cải thiện trạng thái của bản thân, vừa học cách hỗ trợ con.

Dần dần, sức khỏe tinh thần của Lý Nhiên có chuyển biến tích cực. Anh quay lại trường, tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Dù tâm trạng đôi lúc vẫn bất ổn, chàng trai không phải nghỉ học thêm lần nào và cuối cùng thi đỗ vào một trường thuộc nhóm trọng điểm.

Sau này, Lý Nhiên nhớ lại rằng khoảng thời gian ấy, không khí gia đình khá yên tĩnh, cha mẹ cũng ít mất kiểm soát cảm xúc hơn.

Điều đó gợi ra một bài học quan trọng: khi con gặp khó khăn, cha mẹ không chỉ cần tìm cách điều trị cho con mà còn phải nhìn lại cách ứng xử và trạng thái tinh thần của chính mình.

Một người lớn thường xuyên căng thẳng, cáu gắt hoặc chỉ trích có thể vô tình khiến trẻ cảm thấy bất an, tự ti và sợ mắc lỗi. Ngược lại, sự bình tĩnh, lắng nghe và đồng hành của cha mẹ có thể giúp trẻ cảm thấy an toàn hơn để chia sẻ những khó khăn.

Đừng dùng thành tích để đo lường giá trị của con

Tưởng rằng đỗ đại học sẽ giúp Lý Nhiên ổn định cuộc sống, nhưng những sóng gió mới lại xuất hiện.

Khi chọn ngành học, người cha muốn con theo đuổi ngành dễ tìm việc làm. Sự áp đặt này khiến Lý Nhiên phản ứng mạnh. Sau khi nhập học, anh bắt đầu trốn tiết, chơi game và thường xuyên ở lì trong ký túc xá.

Kết quả học tập sa sút nghiêm trọng. Năm thứ nhất kéo dài hai năm nhưng vẫn không hoàn thành các môn học, cuối cùng anh bị buộc thôi học.

Sau đó, Lý Nhiên nhiều lần tranh cãi gay gắt với cha, thậm chí từng nảy sinh ý nghĩ tự tử. Trong giai đoạn nguy hiểm này, mẹ đã đứng ra bên cạnh, động viên và giúp anh bình tĩnh lại.

Người cha cũng dần nhận ra rằng việc liên tục soi xét, chỉ trích và gây áp lực không thể giúp con tiến bộ, thậm chí có thể đẩy con vào trạng thái tuyệt vọng.

Lý Nhiên cho biết hiện tại anh đã khá hơn. Mẹ thường xuyên ở bên, còn cha dù chưa giỏi thể hiện tình cảm nhưng cũng bắt đầu học cách quan tâm đến con. Anh một lần nữa trở lại trường cấp ba để chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Câu chuyện này nhắc đến một vấn đề quen thuộc trong nhiều gia đình: cha mẹ quá coi trọng thành tích, trường danh tiếng và triển vọng nghề nghiệp, đến mức quên mất điều quan trọng nhất là sức khỏe và khả năng lựa chọn của con.

Một đứa trẻ không nhất thiết phải trở thành người xuất sắc nhất mới xứng đáng được yêu thương và tôn trọng.

Tình yêu của cha mẹ không nên phụ thuộc vào điểm số, thứ hạng hay việc con có đáp ứng được kỳ vọng hay không.

Điều quan trọng cần nhớ: trầm cảm không thể chỉ được giải quyết bằng việc thay đổi không khí gia đình hoặc đi du lịch. Trẻ có dấu hiệu trầm cảm cần được đánh giá và điều trị bởi chuyên gia sức khỏe tâm thần. Nếu trẻ nói về ý định tự tử hoặc có nguy cơ tự làm hại bản thân, gia đình cần tìm kiếm hỗ trợ y tế khẩn cấp, không để trẻ ở một mình.

Nguồn và ảnh: QQ