Nam thanh niên 17 tuổi suýt mất mạng vì ăn cơm kiểu này

Một nam sinh 17 tuổi ở Trung Quốc phải nhập khoa hồi sức tích cực (ICU) sau khi ăn cơm nguội bảo quản trong tủ lạnh suốt 2 ngày.

Chỉ khoảng 1 giờ sau bữa ăn, cậu bắt đầu đau bụng, mệt lả rồi nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ xác định nguyên nhân là nhiễm khuẩn Bacillus cereus.

Ban đầu, nam sinh xuất hiện những cơn đau quặn bụng và nôn ói. Bệnh nhân không sốt, cũng không tiêu chảy nên các triệu chứng khá giống rối loạn tiêu hóa thông thường. Sau khi được xử trí tại bệnh viện địa phương, cậu trở về nhà. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe nhanh chóng xấu đi.

Khi được chuyển đến ICU, nhiễm khuẩn đã gây nhiễm khuẩn huyết, bệnh não do nhiễm khuẩn huyết và rối loạn chức năng nhiều cơ quan. Đây là tình trạng nguy kịch, có nguy cơ tử vong cao.

Ảnh minh họa.

May mắn, nhờ được điều trị tích cực, sau 4 ngày nhập viện, nam sinh tỉnh táo trở lại, các chỉ số sinh tồn ổn định và chức năng các cơ quan dần phục hồi. Cuối cùng, cậu có thể tự đi lại khi được chuyển khỏi ICU.

Theo bác sĩ, vi khuẩn Bacillus cereus có thể tồn tại trong thực phẩm mà không làm thay đổi rõ rệt mùi vị hay hình thức. Một bát cơm nhiễm khuẩn vẫn có thể trông trắng, thơm, không chua, không nhớt và không có mùi lạ. Vì vậy, chỉ nhìn hoặc ngửi thức ăn không thể xác định bát cơm đó có an toàn hay không.

Vi khuẩn Bacillus cereus thường được nhắc đến trong các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến cơm và những món ăn giàu tinh bột. Bào tử của chúng có thể tồn tại sau quá trình nấu nướng, sau đó phát triển khi thức ăn được để nguội hoặc bảo quản không đúng cách. Điều đáng lo ngại là một số độc tố do vi khuẩn tạo ra có khả năng chịu nhiệt rất cao.

Nhiều người cho rằng cơm để qua đêm chỉ cần hấp lại, quay lò vi sóng hoặc đun sôi thật kỹ là có thể ăn bình thường. Tuy nhiên, cách nghĩ này không phải lúc nào cũng đúng.

Bacillus cereus có thể gây ra hai dạng ngộ độc chính: thể tiêu chảy và thể nôn. Hai dạng bệnh liên quan đến những loại độc tố khác nhau, với khả năng chịu nhiệt không giống nhau.

Độc tố gây tiêu chảy: Chủ yếu được tạo ra trong ruột sau khi người bệnh ăn phải vi khuẩn hoặc bào tử. Loại độc tố này tương đối kém bền với nhiệt.

Độc tố gây nôn (cereulide): Có thể được hình thành sẵn trong thực phẩm trước khi ăn. Đây là độc tố rất bền với nhiệt, không dễ bị phá hủy bằng các phương pháp nấu nướng thông thường.

Bác sĩ nhấn mạnh độc tố gây nôn có thể vẫn giữ hoạt tính ngay cả sau khi được gia nhiệt ở 126 độ C trong 90 phút. Vì vậy, việc hấp hoặc quay nóng cơm bằng các thiết bị gia dụng không thể bảo đảm loại bỏ độc tố đã hình thành.

Nguy cơ còn nằm ở quá trình bảo quản. Bào tử của vi khuẩn có thể sống sót sau khi cơm được nấu chín. Nếu cơm nguội chậm hoặc để ở nhiệt độ không phù hợp, chúng có cơ hội sinh sôi và tạo độc tố. Nói cách khác, hâm nóng có thể tiêu diệt một số vi khuẩn đang tồn tại trong thức ăn, nhưng không đồng nghĩa với việc loại bỏ được độc tố chịu nhiệt đã hình thành từ trước.

Ngộ độc do Bacillus cereus thường gây buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy. Phần lớn trường hợp có diễn biến nhẹ và tự khỏi, nhưng một số trường hợp hiếm gặp có thể trở nặng, đặc biệt khi xuất hiện tổn thương gan hoặc biến chứng toàn thân.

Ảnh minh họa.

Bác sĩ khuyến cáo không nên chủ quan nếu sau khi ăn cơm hoặc thức ăn để lâu, người bệnh xuất hiện những dấu hiệu bất thường như: Rối loạn ý thức; Tiểu ít rõ rệt; Mệt lả, chóng mặt, không thể đứng vững; Thở nhanh, khó thở hoặc tức ngực

Nếu có các dấu hiệu trên, cần gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay. Không nên cố chờ triệu chứng tự hết.

Đặc biệt, trẻ em, người cao tuổi và người có sức khỏe nền yếu cần được theo dõi cẩn thận hơn khi xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Nếu tình trạng nhiễm trùng diễn tiến nặng, cơ thể có thể xảy ra phản ứng viêm toàn thân, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan như thận, gan, tim và phổi.

Để ngăn vi khuẩn Bacillus cereus phát triển đến mức có hại, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ khuyến cáo nên bảo quản thực phẩm dễ hỏng ở nhiệt độ 4 độ C hoặc thấp hơn trong vòng 2 giờ sau khi nấu.

Mặc dù tủ lạnh làm chậm đáng kể sự phát triển của vi khuẩn nhưng không ngăn chặn hoàn toàn. Nhìn chung, các chuyên gia về an toàn thực phẩm khuyên không nên giữ cơm đã nấu chín và các loại thực phẩm giàu tinh bột tương tự trong tủ lạnh quá một ngày, khi đó số lượng vi khuẩn có thể bắt đầu tăng lên đến mức không lành mạnh.

Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Bacillus cereus, các chuyên gia khuyến cáo:

-Bảo quản cơm, mỳ ống ở nơi khô ráo, thoáng mát cho đến khi sẵn sàng nấu.

-Rửa tay bằng xà phòng và nước trước khi chế biến thực phẩm.

-Nấu chín hoàn toàn. Nấu chín gạo hoặc mì ống bằng nước sôi hoặc nồi cơm điện.

-Làm nguội nhanh. Không để thức ăn đã nấu chín ở ngoài quá hai giờ. Cho thức ăn thừa vào hộp đựng và cho ngay vào tủ lạnh.

-Làm nóng lại thức ăn thừa một cách cẩn thận. Làm nóng lại thức ăn thừa đến nhiệt độ đến khoảng trên 75 độ C và chỉ nên làm nóng lại thức ăn một lần.

-Nếu thực phẩm đã hơn hai ngày kể từ khi nấu, kể cả bảo quản đúng cách trong tủ lạnh cũng không nên ăn nếu có dấu hiệu nghi ngờ.