Loại quả nhiều hạt, tốt cho tim mạch và huyết áp

Với những hạt đỏ lấp lánh như ngọc, sắc màu bắt mắt và vị chua ngọt đặc trưng, quả lựu từ lâu đã là loại trái cây được nhiều người yêu thích. Những năm gần đây, loại quả này càng xuất hiện phổ biến hơn trong chế độ ăn lành mạnh nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào.

Theo US Today, Mia Syn, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký hành nghề tại bang Nam Carolina (Mỹ) và là tác giả cuốn sách Mostly Plant-Based, cho biết lựu ngày càng được người tiêu dùng quan tâm vì được xem là một "siêu thực phẩm chức năng". Theo bà, một số nghiên cứu còn cho thấy nước ép lựu có khả năng chống oxy hóa cao hơn cả rượu vang đỏ và trà xanh.

Ảnh minh họa.

Theo nghiên cứu, lựu rất giàu các chất chống oxy hóa có khả năng giúp bảo vệ thành mạch máu trước tác động của các gốc tự do, từ đó hỗ trợ duy trì độ đàn hồi của mạch máu. Khi mạch máu khỏe mạnh hơn, quá trình lưu thông máu diễn ra thuận lợi, góp phần hỗ trợ ổn định huyết áp.

Một lý do khác khiến lựu được xem là thực phẩm tốt cho người có nguy cơ tăng huyết áp là hàm lượng kali tương đối cao. Kali là khoáng chất quan trọng giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể.

Chế độ ăn chứa quá nhiều muối, huyết áp có thể tăng cao do cơ thể giữ nước. Việc bổ sung các thực phẩm giàu kali như lựu có thể hỗ trợ điều hòa cân bằng điện giải, góp phần giảm tác động bất lợi của natri đối với huyết áp.

Các hoạt chất tự nhiên trong lựu còn có thể hỗ trợ cải thiện chức năng nội mô mạch máu – lớp tế bào lót bên trong thành mạch. Chức năng nội mô khỏe mạnh giúp mạch máu giãn nở tốt hơn, tạo điều kiện cho máu lưu thông hiệu quả. Đây là yếu tố quan trọng trong việc duy trì huyết áp ở mức ổn định.

Các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu về tác động của lựu đối với hệ tim mạch. Theo Mia Syn, bằng chứng hiện nay cho thấy lựu có thể góp phần bảo vệ tim mạch bằng cách giảm stress oxy hóa và hỗ trợ chức năng của mạch máu.

Để tận dụng lợi ích của lựu, có thể bổ sung loại quả này vào thực đơn hàng ngày dưới nhiều hình thức khác nhau như ăn trực tiếp, làm salad trái cây hoặc ép lấy nước. Tuy nhiên, nên ưu tiên sử dụng lựu tươi thay vì các loại nước lựu đóng chai có bổ sung nhiều đường, mà lượng đường cao có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tim mạch và cân nặng.

Ảnh minh họa.

Cần lưu ý, mặc dù là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng lựu không phải là thuốc điều trị tăng huyết áp. Để tốt cho huyết áp, cần duy trì chế độ ăn ít muối, tăng cường rau xanh, tập luyện đều đặn và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ. Bên cạnh đó, khi ăn lựu bạn cần lưu ý những điều sau:

Có thể tương tác với thuốc

Tương tự nước ép bưởi, nước ép lựu có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa một số loại thuốc vì có khả năng làm chậm hoạt động của các enzyme ở gan chịu trách nhiệm phân hủy thuốc. Do đó, những người đang sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp, thuốc hạ cholesterol hoặc một số thuốc kê đơn khác nên trao đổi với bác sĩ nếu thường xuyên uống nhiều nước ép lựu.

Ăn quá nhiều có thể gây khó chịu tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ cao trong hạt lựu mang lại nhiều lợi ích, nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều trong thời gian ngắn, một số người có thể gặp tình trạng đầy hơi hoặc chướng bụng.

Lưu ý khi mẹ bầu và trẻ nhỏ ăn lựu

Quả lựu cung cấp một lượng lớn vitamin C, chất chống oxy hóa và đặc biệt là sắt, giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu thai kỳ - một vấn đề rất phổ biến ở mẹ bầu. Bên cạnh đó, nhờ nguồn kali dồi dào, lựu còn hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định, giảm hẳn triệu chứng chuột rút và ngăn ngừa nguy cơ tiền sản giật nguy hiểm trong những tháng cuối của thai kỳ.

Đặc biệt, thai phụ nên uống nước lựu tươi ngay sau khi ép và không cần thêm đường, nhằm kiểm soát tốt lượng đường huyết, phòng tránh nguy cơ tiểu đường thai kỳ. Trẻ nhỏ hệ tiêu hóa còn non nớt và phản xạ nhai nuốt chưa hoàn thiện, việc cho trẻ ăn lựu cần đặc biệt cẩn trọng.