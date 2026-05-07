Giữa nhịp sống hối hả, rất nhiều người, nhất là người trẻ tuổi đang vô tình đánh đổi tài sản quý giá nhất của mình là sức khỏe để lấy những đồng tiền mưu sinh. Câu chuyện về một nam shipper 40 tuổi mắc suy thận được bác sĩ chuyên khoa thận Hong Yongxiang (Trung Quốc) chia sẻ mới đây đã khiến dư luận bàng hoàng. Chỉ vì thói quen ăn uống "tiết kiệm" kéo dài, người đàn ông này đã tự tàn phá cơ thể mình mà không hề hay biết.

Nam shipper tìm đến bệnh viện trong tình trạng cơ thể vô cùng mệt mỏi, hai chân phù nề kéo dài dù anh không hề có tiền sử bệnh tiểu đường hay huyết áp. Kết quả xét nghiệm chỉ ra tỷ lệ lọc cầu thận của anh chỉ còn vỏn vẹn 60 điểm, ở mức nguy hiểm với độ tuổi và tương đương với một ông cụ 70 đến 80 tuổi.

Tìm hiểu kỹ hơn về lối sống, thủ phạm chính đã dần lộ diện từ chính kế hoạch ăn uống mà anh từng tự hào. Vì đặc thù công việc shipper bận rộn và áp lực chi phí sinh hoạt đắt đỏ, anh thường xuyên tự nấu bữa tối từ 4 đến 5 ngày mỗi tuần với thực đơn cố định: một bát mì ăn liền, một cây xúc xích và một lon nước ngọt cola.

Đối với anh, đây là giải pháp hoàn hảo để vừa no bụng, vừa tiết kiệm thời gian và tiền bạc lại ngon miệng, tràn đầy năng lượng để làm việc. Tuy nhiên, anh hoàn toàn không ngờ rằng sự kết hợp của những thực phẩm siêu chế biến này chính là "bản án tử" thầm lặng đang tàn phá cầu thận từng ngày.

Khi được bác sĩ Hong phân tích, anh phải hỏi đi hỏi lại vài lần vì không dám tin đó là sự thật. Anh còn cho biết, rất nhiều shipper khác ăn uống giống như mình, thậm chí nhiều đơn hàng anh giao mỗi ngày cũng là món ăn tương tự. Gương mặt khắc khổ của anh khẽ nén một tiếng thở dài trước khi nói với bác sĩ: "Tôi chỉ muốn tiết kiệm thôi mà. Giờ tiền chữa bệnh còn nhiều hơn gấp bội".

Tại sao thực phẩm siêu chế biến tàn phá thận?

Bác sĩ Hong giải thích rằng, những thực phẩm siêu chế biến như mì ăn liền và xúc xích khi ăn nhiều sẽ nạp vào người hàm lượng chất phụ gia photphat cao. Đặc biệt là những loại giá rẻ, trôi nổi trên thị trường mà nam shipper này thường mua để tiết kiệm được nhiều hơn. Khi tiêu thụ vừa phải, cơ thể có thể chuyển hoá và không đáng ngại với người sức khỏe tốt. Thế nhưng, nếu ăn quá thường xuyên, kéo dài và kết hợp với các lối sống không lành mạnh khác thì khó tránh được bệnh tật.

Photphat quá tải sẽ gây vôi hóa mạch máu, làm tổn thương trực tiếp đến cầu thận, chính là bộ phận chịu trách nhiệm lọc độc tố cho cơ thể. Bên cạnh đó, ăn quá độ siêu thực phẩm chế biến còn khiến lượng natri, chất tạo hương, chất tạo màu và bảo quản vượt mức cho phép, tạo ra gánh nặng giải độc cực kỳ lớn cho thận cùng nhiều cơ quan khác.

Một nghiên cứu trên 500.000 người do UK Biobank (Ngân hàng sinh học Anh) đã chỉ ra: cứ mỗi 10% lượng thực phẩm chế biến sẵn tăng lên trong khẩu phần, nguy cơ suy thận sẽ tăng thêm đáng kể tới 7%. Chưa kể, ăn mì xúc xích thay bữa chính kéo dài còn gây mất cân bằng dinh dưỡng.

Trong khi đó, ngoài thói quen ăn uống "phá thận", nam shipper này còn thường xuyên thức khuya, nhịn tiểu vì đặc thù công việc. Đây là những yếu tố hiệp đồng đẩy nhanh quá trình lão hoá và suy thận dù còn trẻ tuổi, huyết áp cũng cao ở mức đáng báo động.

7 dấu hiệu thận tổn thương rất nhiều người bỏ qua

Thêm một điều bác sĩ Hong nuối tiếc là khi thận phát ra nhiều lời "cầu cứu" trong nước tiểu hay ngoại hình, anh vẫn chủ quan, sợ tốn kém mà không đi khám ngay. Để đến khi không chịu nổi, đi khám thì bệnh đã nặng.

Qua trường hợp của nam shipper, bác sĩ Hong cảnh báo 7 dấu hiệu tổn thương thận rất dễ bị bỏ qua như:

- Phù nề ở các chi: Khi thận lọc kém, chất lỏng dư thừa tích tụ khiến bàn chân, mắt cá chân hoặc tay bị sưng phù rõ rệt.

- Bọng mắt kéo dài: Đây là dấu hiệu cho thấy thận đang để rò rỉ một lượng lớn protein qua nước tiểu thay vì giữ lại trong cơ thể.

- Thay đổi thói quen đi tiểu: Đi tiểu nhiều hơn bình thường (đặc biệt là ban đêm) hoặc cảm thấy áp lực, khó khăn khi đi tiểu.

- Nước tiểu có nhiều bọt hoặc có máu: Nước tiểu nổi bọt giống như bọt trứng đánh bông (dấu hiệu thừa protein) hoặc có màu sẫm, đỏ do lẫn hồng cầu.

- Mệt mỏi và khó tập trung: Sự tích tụ độc tố trong máu do thận suy yếu khiến cơ thể luôn trong trạng thái uể oải, thiếu máu và suy giảm trí nhớ.

- Ngứa da và khô da trầm trọng: Khi thận không còn duy trì được sự cân bằng khoáng chất và dinh dưỡng trong máu, gây ra các phản ứng ngứa ngáy dữ dội.

- Hơi thở có mùi kim loại hoặc hôi nước tiểu: Độc tố ure tích tụ trong máu (tăng ure huyết) làm thay đổi vị giác, khiến hơi thở có mùi hôi và thức ăn mất đi vị ngon vốn có.

Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bác sĩ Hong yêu cầu nam shipper này phải thay đổi lối sống ngay lập tức. Cắt bỏ mọi thực phẩm chế biến sẵn, bỏ thói quen nhịn tiểu và thức khuya, ăn uống lành mạnh, tăng cường vận động và uống đủ nước. Sau 3 tháng kỷ luật cao, chức năng thận của nam shipper tăng vọt 20 điểm, huyết áp vốn chập chờn cũng dần ổn định. Tuy nhiên, vì đặc thù nghề nghiệp mà việc duy trì lối sống này về lâu dài vẫn sẽ là một thử thách lớn với nam shipper.

Nguồn và ảnh: Ufood.com, HK01, China Times