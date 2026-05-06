Các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ những món ăn nhẹ giúp hỗ trợ quá trình trao đổi chất, duy trì cơ bắp và kiểm soát cân nặng sau tuổi 55. "Sau tuổi 55, tình trạng mất cơ và biến động đường huyết có thể khiến việc quản lý cân nặng trở nên khó khăn hơn.

Một món ăn nhẹ giàu protein và chất xơ trước khi ngủ sẽ hỗ trợ duy trì cơ bắp, giúp ngủ ngon hơn và kiểm soát cảm giác thèm ăn. Tất cả đều góp phần vào việc giảm mỡ theo thời gian", Tara Collingwood, chuyên gia dinh dưỡng thể thao và đồng tác giả cuốn Flat Belly Cookbook for Dummies, chia sẻ trên trang Eat This Not That!.

Không có loại thực phẩm nào thực sự 'đốt mỡ' chỉ sau một đêm, nhưng những món ăn nhẹ phù hợp có thể hỗ trợ cơ bắp, trao đổi chất, kiểm soát đường huyết và giấc ngủ - những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến quá trình giảm mỡ. Dưới đây là 5 món ăn nhẹ hỗ trợ giảm mỡ và trao đổi chất sau tuổi 55 mà bạn nên biết:

1. Sữa chua Hy Lạp với hạt chia hoặc hạt lanh

Đây là lựa chọn đầu tiên mà chuyên gia Collingwood gợi ý.

"Sữa chua Hy Lạp cung cấp protein hỗ trợ duy trì cơ bắp suốt đêm, điều này rất quan trọng vì cơ bắp đóng vai trò then chốt trong quá trình trao đổi chất khi chúng ta già đi. Thêm hạt chia hoặc hạt lanh sẽ bổ sung chất xơ, giúp ổn định đường huyết khi bạn ngủ. Sự kết hợp này giúp bạn no lâu và ngăn chặn cơn đói lúc nửa đêm", bà cho biết.

2. Phô mai tươi (Cottage Cheese) với quả mọng

"Phô mai tươi rất giàu protein tiêu hóa chậm, giúp hỗ trợ phục hồi cơ bắp qua đêm. Điều này đặc biệt quan trọng ở giai đoạn sau của cuộc đời, khi việc bảo tồn khối lượng cơ nạc giúp hỗ trợ giảm mỡ lâu dài. Quả mọng bổ sung chất xơ và chất chống oxy hóa mà không chứa quá nhiều đường", Collingwood giải thích.

3. Một ly sinh tố Protein nhỏ

Một lựa chọn khác là sinh tố protein nhẹ nhàng. Một ly sinh tố nhẹ với bột protein, sữa hoặc sữa đậu nành và các nguyên liệu giàu chất xơ có thể hỗ trợ phục hồi cơ bắp mà không gây cảm giác nặng bụng trước khi ngủ. Cách này rất phù hợp cho những người không muốn nhai đồ ăn vào đêm muộn.

4. Táo cắt lát kèm bơ hạt

Táo ăn kèm với bơ hạnh nhân hoặc bơ đậu phộng là một món ăn nhẹ tuyệt vời.

"Chất xơ từ trái cây kết hợp với protein và chất béo lành mạnh giúp ngăn chặn tình trạng sụt giảm đường huyết trong đêm - vốn là nguyên nhân gây mất ngủ và dẫn đến thèm ăn vào ngày hôm sau. Chất lượng giấc ngủ và sự ổn định đường huyết là chìa khóa để quản lý cân nặng", Collingwood khẳng định.

5. Một nắm hạt cùng với một nguồn Protein

"Các loại hạt cung cấp chất béo lành mạnh và một ít chất xơ, nhưng việc kết hợp chúng với một nguồn protein như sữa chua hoặc sữa giúp món ăn nhẹ trở nên cân bằng và no lâu hơn. Việc kiểm soát khẩu phần ở đây rất quan trọng: ít nhưng đủ để thỏa mãn cơn đói," chuyên gia lưu ý.

Lưu ý: Thông tin này dựa trên các bằng chứng khoa học và tư vấn từ chuyên gia dinh dưỡng để hỗ trợ sức khỏe cho người trung niên và cao tuổi.