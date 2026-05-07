Giấc ngủ trưa có thể giúp cơ thể thư giãn hơn

Một giấc ngủ ngắn vào giữa ngày có thể giúp cơ thể cảm thấy tỉnh táo hơn, giảm cảm giác mệt mỏi và hỗ trợ tinh thần thoải mái hơn sau thời gian hoạt động liên tục.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy việc nghỉ ngơi hợp lý có thể mang lại lợi ích đối với trí nhớ, tâm trạng và khả năng tập trung ở người lớn tuổi.

Lưu ý khi người trên 50 tuổi ngủ trưa

Theo trang Aboluowang , người trên 50 tuổi nên chú ý những nguyên tắc dưới đây khi ngủ trưa.

Không nên ngủ trưa quá lâu

Nhiều chuyên gia cho rằng giấc ngủ trưa kéo dài khoảng 20–30 phút thường phù hợp hơn với đa số người trưởng thành. Ngủ quá lâu vào ban ngày có thể khiến cơ thể uể oải sau khi thức dậy hoặc ảnh hưởng đến giấc ngủ buổi tối ở một số người.

Ngoài ra, nhu cầu ngủ của mỗi người có thể khác nhau tùy thể trạng và tình trạng sức khỏe.

Không nên ngủ ngay sau khi ăn

Sau bữa ăn, cơ thể cần thời gian để tiêu hóa thức ăn. Việc nằm ngủ ngay có thể khiến một số người cảm thấy đầy bụng hoặc khó chịu.

Vì vậy, người lớn tuổi nên nghỉ ngơi nhẹ nhàng sau ăn một lúc rồi mới ngủ trưa để cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn.

Hạn chế nằm sấp khi ngủ

Tư thế nằm sấp trong thời gian dài có thể gây cảm giác mỏi cổ, vai hoặc tạo áp lực lên vùng lưng và ngực ở một số người. Tư thế nằm ngửa hoặc nằm nghiêng thường được xem là thoải mái hơn đối với nhiều người lớn tuổi.

Nếu thường xuyên cảm thấy đau mỏi hoặc khó chịu sau khi ngủ dậy, người lớn tuổi nên theo dõi tình trạng sức khỏe và tham khảo ý kiến chuyên gia khi cần thiết.

Bên cạnh giấc ngủ trưa, việc duy trì giấc ngủ đầy đủ vào ban đêm, vận động phù hợp và ăn uống cân bằng cũng rất quan trọng đối với sức khỏe sau tuổi 50. Thói quen sinh hoạt điều độ có thể giúp cơ thể duy trì năng lượng, tinh thần thoải mái và hỗ trợ chất lượng cuộc sống khi tuổi tác tăng lên.

Ngoài ra, người lớn tuổi cũng nên hạn chế thức khuya, duy trì vận động nhẹ nhàng như đi bộ hoặc tập thể dục vừa sức và chú ý bổ sung thực phẩm đa dạng để cơ thể được cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết.