Nam nhạc sĩ đình đám Vpop tiết lộ bị trầm cảm, viết bài hát mới trong lúc khó khăn nhất

Only C là một trong những nhạc sĩ đình đám của Vbiz, anh đã tạo ra nhiều bản hit đình đám và rất được giới ca sĩ ưa chuộng nên thường xuyên đặt bài.

Mới đây, Only C kết hợp cùng Lou Hoàng thực hiện MV EMOI EMOI. Trong đợt ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, Only C gây bất ngờ cho công chúng khi chia sẻ, dù ca từ và giai điệu của bài hát EMOI EMOI đi theo hướng tươi sáng, nhưng lúc viết nên ca khúc này, bản thân anh lại đang trong khoảng thời gian tăm tối, trầm cảm.

Only C

Only C kể ban đầu anh chỉ mất ngủ, sau đó kéo dài thành khủng hoảng. Giai đoạn này, anh sợ ra đường giao tiếp với mọi người, sợ ánh sáng và cả âm nhạc, luôn trong cảm giác hoang mang tột độ, không biết phải làm gì.

Trong chuyến du lịch Singapore, Only C từng nghĩ đến chuyện làm điều tồi tệ. Tuy nhiên, khi đọc được tin nhắn từ người nhà, thấy hình ảnh gia đình hiện lên trên màn hình điện thoại, nam nhạc sĩ nghĩ phải sống cho gia đình và những anh em, đồng nghiệp luôn yêu thương mình.

"Vậy là mỗi ngày, tôi lại tìm tới những lớp học tâm lý, hằng ngày tập yoga, thiền, vẽ tranh, tô màu để tự cân bằng cuộc sống và trưởng thành hơn", Only C kể. Câu chuyện mà Only C chia sẻ đặc biệt gây chú ý. Theo đó, nhiều người đồng cảm với Only C và có lời khen vì anh đã vượt qua khó khăn bằng sự tích cực.

Only C và Lou Hoàng vừa hợp tác thực hiện MV mới

Nói về việc hợp tác với Lou Hoàng, Only C kể anh và nam ca sĩ có sự tin tưởng nhau. Vì là anh em thân thiết ngoài đời thực nên quá trình làm việc giữa 2 người khá thoải mái. Lou Hoàng cũng thường động viên Only C trong công việc và cuộc sống.

Về mặt hình ảnh, MV EMOI EMOI vừa được "thả xích" cũng khiến khán giả thích thú với những khung hình tươi sáng, được quay tại những địa điểm đẹp nhất của Phú Quốc.

EMOI EMOI là ca khúc Pop R&B có giai điệu vui tươi, sôi động. Bài hát mở đầu với tiếng guitar mộc mạc, dần về sau Only C đã khéo léo đẩy cao trào cho bài hát bằng những nhịp trống dồn dập kèm theo tiếng dàn dây du dương, lãng mạn đúng tinh thần bài hát.

Lou Hoàng

Nhưng điều tạo nên sự thu hút cho EMOI EMOI là chất giọng ngọt ngào, đặc trưng của Lou Hoàng và Only C. Ngoài ra, phần lời bài hát của EMOI EMOI còn được Lou Hoàng và Only C "chắp bút" với những ca từ tinh nghịch, vui nhộn.

Trong MV, Lou Hoàng vào vai chàng trai vô tình gặp gỡ cô gái của đời mình trong một chuyến du lịch và chuyện tình của họ cũng nảy sinh từ đó. Cặp đôi không chỉ cùng nhau lên rừng xuống biển, mà còn bên nhau từ lúc bình minh ló dạng khi đến hoàng hôn dần buông.

Từ cái chạm mắt đầu tiên đến những khoảnh khắc "nắm tay em đi khắp thế gian", MV đã thể hiện trọn vẹn những thước phim tươi đẹp và hạnh phúc nhất của cặp đôi. Đáng chú ý, khung hình Lou Hoàng và người yêu trao nhau nụ hôn say đắm đã tạo nên khoảnh khắc cao trào, bùng nổ nhất trong tình yêu.