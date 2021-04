Only C và Karik chính thức ra mắt MV Có Lẽ Anh Chưa Từng: Kiều Minh Tuấn và Tú Hảo hóa người nhân bản cùng cái kết đau lòng

Tối ngày 1/4, Only C đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên Có Lẽ Anh Chưa Từng. Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Only C sau gần 2 năm vắng bóng kể từ MV Đau Để Trưởng Thành. Kết hợp cùng Karik, Only C đã dành tặng khán giả bản ballad êm dịu với lời ca đậm chất tự sự. MV Có Lẽ Anh Chưa Từng được thực hiện bởi đạo diễn Phan Lên, với sự góp mặt của hai diễn viên Kiều Minh Tuấn và Tú Hảo để mang đến một câu chuyện tình yêu đầy xúc động về người nhân bản.

Có Lẽ Anh Chưa Từng - Only C x Karik

Ca khúc Có Lẽ Anh Chưa Từng được sáng tác và sản xuất âm nhạc bởi Only C. Điểm đặc biệt ở phần âm nhạc của Có Lẽ Anh Chưa Từng chính là biến tiếng guitar mộc mạc thành giai điệu chủ đạo, nhằm tạo nên mạch cảm xúc sâu lắng, thể hiện nội tâm da diết của một người đàn ông trưởng thành. Khác với những sản phẩm từng hợp tác với Karik trước đó như Anh Không Đòi Quà, Quan Trọng Là Thần Thái hay Yêu Đơn Phương, Only C sản xuất Có Lẽ Anh Chưa Từng theo thế mạnh của Karik, tập trung khai thác màu sắc lãng mạn, sâu sắc thông qua từng lời ca.

Khai thác chủ đề về tình yêu đôi lứa, Có Lẽ Anh Chưa Từng là những lời tâm sự của một người đàn ông trưởng thành đã đi qua đổ vỡ, nuối tiếc. Những suy ngẫm về mối quan hệ cũ được Only C thể hiện bằng lối hát nhẹ nhàng, bâng khuâng để dẫn dắt người nghe qua từng cung bậc cảm xúc chân thật. Phần rap của Có Lẽ Anh Chưa Từng đã góp phần tôn lên chất giọng trầm ấm và thế mạnh rap melody cực bắt tai của Karik.



Lấy cảm hứng từ câu chuyện về người nhân bản, đạo diễn Phan Lên đã mang đến một MV mang màu sắc cổ điển, sang trọng về một đôi vợ chồng do Kiều Minh Tuấn và Tú Hảo đảm nhận. Người vợ do Tú Hảo đảm nhận đã mãi mãi ra đi trong một tai nạn hỏa hoạn, nhưng Kiều Minh Tuấn vẫn một mình hồi tưởng lại những hồi ức đẹp đẽ trong căn nhà cũ và tìm cách nhân bản cơ thể người vợ để được gặp lại người mình yêu thương dù chỉ một lần. Xen kẽ với những giây phút chờ đợi dài đằng đẵng, Kiều Minh Tuấn cũng hồi tưởng lại loạt khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc và cả khổ đau đã từng trải qua cùng nhau.

MV Có Lẽ Anh Chưa Từng gây xúc động mạnh cho người xem bởi diễn xuất giằng xé tâm lý của bộ đôi Kiều Minh Tuấn và Tú Hảo. Những thước phim đưa người xem đi qua đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc trong cuộc sống của cặp vợ chồng, từ phút xúc động trào nước mắt của Kiều Minh Tuấn khi gặp lại Tú Hảo, ngọt ngào trao nhau một nụ hôn, hay cảm giác bàng hoàng khi Tú Hảo bị Kiều Minh Tuấn tát mạnh giữa cuộc tranh cãi và cả khoảnh khắc Kiều Minh Tuấn uống rượu trong sự cô độc bủa vây. Không một lời thoại, tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời nhất và bi thương nhất trong một mối quan hệ đã được Kiều Minh Tuấn và Tú Hảo thể hiện trọn vẹn qua từng cử chỉ và ánh mắt.

Nhưng cái kết của MV Có Lẽ Anh Chưa Từng mới là cú "twist" bất ngờ nhất dành cho khán giả. Không chỉ có Tú Hảo là người nhân bản, mà chính Kiều Minh Tuấn - người luôn nghĩ rằng mình vẫn còn sống và luôn cố gắng nhân bản người vợ - thực ra cũng chỉ là một người nhân bản. Căn nhà của cả hai đã bị thiêu rụi sau một trận tranh cãi, người duy nhất còn sống sót chính là người con trai, nhân vật do Only C đảm nhận. Người con trai đã cố gắng nhân bản bố và mẹ của mình để hai người được gặp lại nhau. Khoảnh khắc khép lại MV Có Lẽ Anh Chưa Từng, khi Only C xuất hiện trong căn phòng thí nghiệm toàn người nhân bản với kỷ vật là chiếc dây chuyền từ thời tấm bé đã tiết lộ tất cả.

Chia sẻ về cảnh bị Kiều Minh Tuấn tát mạnh trong MV Có Lẽ Anh Chưa Từng, Tú Hảo cho biết: "Trước cảnh tát chấn động tâm lý đó thì cả hai anh em đã có một cuộc tranh cãi rất thật, rất to tiếng để lấy cảm xúc nên cảnh bị tát mà khán giả xem là cảm xúc rất chân thật bùng nổ ngay lúc đó. Hảo phải cảm ơn anh Tuấn rất nhiều khi đã trở thành một người đi trước với nhiều kinh nghiệm đã luôn hướng dẫn Hảo, có những cảnh anh Tuấn không phải quay hình mà vẫn đứng sau máy quay để diễn mồi cùng Hảo".

