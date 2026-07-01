Nam nghệ sĩ Việt nguy kịch vì đột quỵ, đứt mạch máu não

Mới đây, nghệ sĩ Hữu Quốc và nghệ sĩ Bình Tinh đồng loạt lên tiếng kêu gọi hỗ trợ cho hoàn cảnh của nghệ sĩ Minh Hoà. Theo đó, vào tối 30/6, nghệ sĩ Minh Hoà đang hoá trang, chuẩn bị ra sân khấu biểu diễn thì gặp tình trạng tay chân không cử động được, miệng đơ cứng không nói chuyện được nên được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ tại Bệnh viện An Binh chuẩn đoán nghệ sĩ Minh Hoà có dấu hiệu đột quỵ, đứt mạch máu náo và có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Nghệ sĩ Minh Hoà là trụ cột của gia đình, hoàn cảnh khó khăn nên nghệ sĩ Bình Tinh đã đứng ra lo hiệu, hỗ trợ về mặt tài chính. Tuy nhiên, vì nghệ sĩ Minh Hoà bị bệnh nên cuộc sống gia đình sẽ ảnh hưởng trong thời gian tới nên nghệ sĩ Hữu Quốc và các đồng nghiệp đứng ra kêu gọi quyên góp từ bạn bè, đồng nghiệp để hỗ trợ. Số tiền giúp đỡ cho nghệ sĩ Minh Hoà được Hữu Quốc công khai minh bạch trên trang cá nhân.

Nghệ sĩ Minh Hoà điều trị tại Bệnh viện An Bình, hiện vẫn theo dõi sát sao

Đến sáng ngày 1/7, nghệ sĩ Bình Tinh thay mặt gia đình lên tiếng về tình trạng hiện tại của nghệ sĩ Minh Hoà. Nghệ sĩ Bình Tinh cho hay: "Tôi cảm ơn tất cả quý đồng nghiệp của anh, quý mạnh thường quên và quý khán giả ân nhân thương yêu đã chung tay mỗi người một tấm lòng chia sẻ cùng anh trong lúc tai nạn bất ngờ ập đến vì hoàn cảnh nhà anh uá khó khăn.

Sau suốt đêm theo dõi cầu nguyện sáng nay anh đã vượt qua đc giai đoạn kịch liệt nhất. Tay chân anh đã nhúc nhích được nhưng chỉ là vậy thôi, bác sĩ yêu cầu A nằm tại phòng Khoa Đột Quỵ để theo dõi suốt 2 tuần vì riêng phần não của anh vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm. Anh bị đứt mạch máu não, nếu máu loang ra sẽ dẫn đến hôn mê sâu. Tất cả còn là cả 1 thời gian dài chưa biết như thế nào, trước mắt như vậy nhưng con đường trở lại nghề Hát bình thường của anh sẽ không còn nữa, đau lòng vô cùng".

Liên quan đến số tiền được các khán giả, đồng nghiệp giúp đỡ thì Bình Tinh cho biết nghệ sĩ Hữu Quốc sẽ trao lại cho gia đình nghệ sĩ Minh Hoà để sử dụng khi cần thiết vì hành trình chữa trị này sẽ kéo dài rất lâu. Tạm thời, nghệ sĩ Bình Tinh sẽ tiếp tục đứng ra lo liệu viện phí điều trị cho đàn anh thân thiết.

Nghệ sĩ Minh Hòa sinh năm 1974, hiện công tác tại đoàn cải lương Huỳnh Long và từng có thời gian hoạt động tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Dù nhiều năm gắn bó với nghề, cuộc sống của anh vẫn khá bấp bênh. Vợ chồng nam nghệ sĩ cùng con trai hiện vẫn sinh sống trong một căn nhà thuê tại TP.HCM, nguồn thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào những suất diễn và các công việc làm thêm để trang trải cuộc sống. Ngoài việc gắn bó với sân khấu cải lương, anh còn phải tranh thủ chạy xe công nghệ để có thêm thu nhập, gồng gánh kinh tế và chăm lo cho gia đình nhỏ.

Ảnh: FBNV