Nam nghệ sĩ đình đám có nguy cơ mất trắng 271 tỷ đồng

Vào tháng 9 vừa qua, căn biệt thự sang trọng bên bờ biển Malibu, California của tài tử Nicolas Cage đã bị sụt lún nghiêm trọng. Đến nay, Page Six đưa tin nam diễn viên đang tìm cách để cứu lấy khối bất động sản trị giá 10,5 triệu USD (271 tỷ đồng) này.

Được biết, Nicolas Cage đã vội vã nộp 3 giấy phép yêu cầu xây dựng khẩn cấp đối với chính quyền thành phố. Các giấy phép này gồm yêu cầu cấp phép đắp bao cát bên ngoài để bảo về ngôi nhà trước sóng biển và tình trạng xói mòn bờ biển. Giấy phép bổ sung cũng được phê duyệt để loại bỏ các vật liệu nhựa rơi ra từ căn biệt thự, nhằm lắp đặt các biện pháp bảo vệ khác.

Ảnh: Page Six

Ảnh: Page Six

Nicolas Cage đang tìm cách để cứu lấy khối bất động sản trị giá 10,5 triệu USD (271 tỷ đồng) này. Ảnh: Page Six

Khoảng cách của hố sụt ban đầu là 9,1x9,1 mét, nhưng giờ đã sụt lún thêm, bao quanh căn biệt thự và lan đến trước cửa. Hình ảnh hiện trường cho thấy hố sụt đã nuốt chửng lấy đường dẫn vào gara, nhà vệ sinh di động phục vụ công trình, các tấm hàng rào và nhiều vật liệu xây dựng cũng bị cuốn xuống bên dưới.

Nicolas Cage sống chủ yếu ở Nevada nên không có nhà ở thời điểm xảy ra vụ việc. Vụ sụt lún gây rò rỉ đường ống khí đốt nhưng vấn đề đã nhanh chóng được nhân viên cứu hỏa giải quyết. May mắn là không có bất kỳ thương tích nào.

Nicolas Cage đã vội vã nộp 3 giấy phép yêu cầu xây dựng khẩn cấp đối với chính quyền thành phố để bảo vệ biệt thự. Ảnh: Page Six

Vài ngày sau khi hố sụt hình thành, thành phố Malibu đã ban hành một lệnh sơ tán bắt buộc và đánh dấu tất cả 31 ngôi nhà trên con đường ven biển là “không an toàn”, do thiếu phương tiện tiếp cận xe cộ vào khu vực. Điều này có nghĩa là nhân viên cứu hỏa và cảnh sát trưởng sẽ không thể tiếp cận họ. Hiện chỉ có 1 lối ra vào duy nhất cho toàn khu vực.

Nicolas Cage mua bất động sản này vào năm 2024, có giá trị 10,5 triệu USD (271 tỷ đồng). Căn biệt thự có diện tích khoảng 371 mét vuông, có tầm nhìn ra đại dương và lối vào bãi biển riêng. Tuy nhiên, đây không phải nơi cư trú chính của nam diễn viên Ma Tốc Độ.

Ảnh: Page Six

31 ngôi nhà trong khu vực cũng không còn an toàn. Ảnh: Page Six

Nicolas Cage tên thật là Nicolas Kim Coppola, sinh ngày 7/1/1964 tại Long Beach, California, Mỹ. Ông là con trai của giáo sư văn học August Coppola và biên đạo múa Joy Vogelsang, đồng thời là cháu trai của đạo diễn huyền thoại Francis Ford Coppola, người đứng sau loạt phim The Godfather. Dù có lợi thế từ gia đình, ông quyết định sử dụng nghệ danh Nicolas Cage để xây dựng danh tiếng độc lập, tránh bị đánh giá chỉ nhờ mối quan hệ với người chú nổi tiếng. Niềm đam mê diễn xuất xuất hiện từ tuổi thiếu niên đã thôi thúc ông theo đuổi điện ảnh chuyên nghiệp từ đầu thập niên 1980.

Nicolas Cage là một trong những diễn viên đặc biệt nhất của Hollywood, nổi tiếng với phong cách diễn xuất mãnh liệt, cá tính khác biệt và khả năng biến hóa qua nhiều thể loại phim. Không chỉ sở hữu tượng vàng Oscar danh giá, ông còn ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua hàng loạt tác phẩm hành động, tâm lý, hài hước và kinh dị. Nhắc đến Nicolas Cage là nhắc đến hàng loạt phim nổi tiếng như Ma Tốc Độ, The Rock, Con Air...

Tên tuổi Nicolas Cage gắn với loạt phim Ma Tốc Độ. Ảnh: X

Về đời tư, Nicolas Cage trải qua nhiều mối quan hệ tình cảm được công chúng quan tâm. Ông từng kết hôn với nữ diễn viên Patricia Arquette, ca sĩ Lisa Marie Presley - con gái của Elvis Presley, và Alice Kim. Năm 2019, ông kết hôn với Erika Koike nhưng cuộc hôn nhân nhanh chóng chấm dứt chỉ sau vài ngày. Năm 2021, Cage kết hôn với Riko Shibata, người vợ thứ 5 của ông. Nam diễn viên có ba người con: Weston với Christina Fulton, Kal-El với Alice Kim và August Francesca với Riko Shibata. Bên cạnh những dấu mốc tình cảm, Nicolas Cage cũng từng đối mặt với khó khăn tài chính do chi tiêu lớn và các nghĩa vụ thuế, buộc ông phải nhận nhiều dự án điện ảnh để cải thiện tình hình.

Ông đang hạnh phúc bên người vợ thứ năm. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six