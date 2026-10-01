Nam nghệ sĩ Việt ai cũng biết mặt, ở biệt thự bề thế tại Đồng Nai bất ngờ sang nước ngoài làm tạp vụ?

Những người thường xuyên theo dõi Lê Dương Bảo Lâm đều biết nam diễn viên có một "đặc sản" là biến mọi khoảnh khắc trong cuộc sống thành content hài hước. Sau màn hát hò ở công viên rồi bị nhân viên an ninh tại Hàn Quốc nhắc nhở, mới đây, anh tiếp tục khiến dân tình chú ý với màn "đổi nghề" khi xuất hiện trong vai... nhân viên tạp vụ ở nước ngoài.

Vốn là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, Lê Dương Bảo Lâm hiện có cuộc sống khá sung túc bên gia đình. Nam diễn viên và vợ Quỳnh Quỳnh cùng các con đang sống trong một căn biệt thự sân vườn bề thế tại Đồng Nai. Thế nhưng khi sang nước ngoài, hình ảnh của Lê Dương Bảo Lâm lại khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Trong đoạn clip mới đăng tải, nam diễn viên xuất hiện với hình ảnh tất bật làm những công việc thường ngày của một nhân viên tạp vụ. Từ lau dọn vệ sinh, sắp xếp bàn ghế đến dọn giường, nệm..., Lê Dương Bảo Lâm đều thực hiện khá "chuyên nghiệp". Nếu chỉ xem qua những khoảnh khắc này, không ít người có thể tưởng nam diễn viên đang thực sự thử sức với một công việc hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, những người đã quen với "content" của Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng nhận ra đây tiếp tục là một màn diễn hài của nam diễn viên. Mỗi khi có dịp ra nước ngoài, anh thường tranh thủ trải nghiệm những công việc khác nhau để tạo content, từ làm nail, phụ việc cho đến giúp việc. Trước đó, Lê Dương Bảo Lâm cũng nhiều lần khiến người hâm mộ thích thú với những content tương tự trong các chuyến xuất ngoại.

Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ đăng khoảnh khắc làm tạp vụ ở nước ngoài khiến nhiều người hoang mang

Công việc nào Lê Dương Bảo Lâm cũng làm rất nhiệt tình nhưng hoá ra chỉ là content

Cuộc sống hiện tại Lê Dương Bảo Lâm

Ngoài những lúc tất bật với lịch quay gameshow, tham gia sự kiện hay xuất hiện trên truyền hình, cuộc sống thường ngày của Lê Dương Bảo Lâm lại khá khác với hình ảnh hoạt náo quen thuộc. Nam diễn viên dành nhiều thời gian cho gia đình, làm vườn và đặc biệt yêu thích một không gian nhỏ nằm phía sau căn biệt thự. Lê Dương Bảo Lâm hiện sống cùng bà xã Quỳnh Quỳnh và 3 con trong một căn biệt thự khang trang tại Đồng Nai. Không gian sống của gia đình có đầy đủ tiện nghi, sân vườn rộng rãi và được nam diễn viên chăm chút qua nhiều năm.

Tuy nhiên, thay vì chỉ quanh quẩn trong căn biệt thự, Lê Dương Bảo Lâm lại đặc biệt yêu thích một căn chòi nhỏ do chính anh dựng ở phía sau nhà. Nơi này nằm sát con suối, được nam diễn viên trang trí thêm nhiều cây xanh, hoa lá, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Đây cũng được xem là "góc ruột" của Lê Dương Bảo Lâm. Nam diễn viên thường xuyên ngồi tại đây để livestream, trò chuyện với khán giả hoặc tiếp bạn bè. Không ít bữa ăn của gia đình và những người thân thiết cũng được tổ chức ngay tại căn chòi thay vì bước vào không gian chính của biệt thự.

Lê Dương Bảo Lâm và vợ sống trong căn biệt thự bề thế tại Đồng Nai

Trái với hình ảnh hoạt náo, liên tục tạo tiếng cười trên sóng truyền hình, Lê Dương Bảo Lâm khi trở về nhà lại có nhịp sống khá bình dị. Anh dành thời gian chăm cây, nấu nướng, trò chuyện cùng người thân và tận hưởng những khoảng thời gian yên tĩnh bên gia đình. Bên cạnh cuộc sống riêng, tổ ấm của Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cặp đôi đã đồng hành cùng nhau gần một thập kỷ và hiện có 3 người con là Bảo Nhi, Bảo Ngọc và bé Phin.

Nam diễn viên rất thích công việc làm vườn, chăm sóc nhà cửa. Phía sau căn biệt thự này có một con suối, là nơi anh thường livestream

Lê Dương Bảo Lâm được quan tâm nhiều sau khi tham gia 2 ngày 1 đêm

Ảnh: FBNV