Nam nghệ sĩ đình đám U65 bỏ TP.HCM đưa vợ con về bán cà phê ở Bến Lức, Tây Ninh

Từ chàng trai bỏ nhà theo gánh hát đến gương mặt quen của màn ảnh

Tấn Hoàng sinh năm 1963 tại TP.HCM. Xuất thân trong một gia đình có điều kiện, nhưng ngay từ tuổi thiếu niên, ông đã quyết định rời cuộc sống đủ đầy để theo đuổi sân khấu. Năm 16 tuổi, Tấn Hoàng theo đoàn cải lương Sài Gòn 2, bắt đầu từ công việc hậu đài rồi đảm nhận những vai nhỏ. Những năm tháng theo đoàn, có thời gian ngủ dưới gầm sân khấu, lại trở thành quãng đời giúp ông tích lũy kinh nghiệm diễn xuất dù không qua trường lớp chính quy.

Bước sang những năm 1980, Tấn Hoàng theo đoàn Văn Chung, diễn hài tại nhiều sân khấu ở TP.HCM rồi chạy show cùng những nghệ sĩ như Duy Phương, Bảo Chung. Khi phong trào tấu hài dần lắng xuống, ông chuyển sang sân khấu kịch và đầu quân cho Kịch Sài Gòn.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng là gương mặt quen thuộc với khán giả

Trên sân khấu, Tấn Hoàng ghi dấu với nhiều vai diễn trong các vở như Hồn ma báo oán, Quyền lực và tội ác, Tử hình. Ba tác phẩm này từng mang về cho ông ba huy chương vàng tại các hội diễn sân khấu toàn quốc.

Tuy nhiên, với đông đảo khán giả truyền hình, cái tên Tấn Hoàng đặc biệt gắn với chương trình Trong nhà ngoài phố trong những năm 1990. Lối diễn hài hước, tự nhiên, chân phương giúp ông trở thành gương mặt quen thuộc qua nhiều tiểu phẩm, trong đó có Có những ông chồng, Ai tát biển Đông. Sau đó, nam nghệ sĩ tiếp tục xuất hiện trong nhiều phim truyền hình như Hoàng hôn dịu dàng, Hai lúa lên đời, Về nhà ăn Tết...

Hình ảnh của ông gắn liền với những nhân vật người nông dân chất phác

Hình tượng những người nông dân chất phác, hiền lành cũng trở thành một nét riêng trong diễn xuất của Tấn Hoàng. Nhân vật Tư Ếch trong Hai lúa lên đời là một trong những vai diễn được nhắc đến khi nói về chặng đường hoạt động nghệ thuật của ông.

Điều đáng chú ý là dù có đủ điều kiện để xét danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Tấn Hoàng từng cho biết ông không làm đơn. Với nam nghệ sĩ, được khán giả yêu mến và gọi mình là nghệ sĩ đã là một niềm mãn nguyện. Điều ông trân trọng nhất sau hơn 40 năm làm nghề không phải tiền bạc hay danh tiếng mà là tình cảm của công chúng.

Ở tuổi ngoài 60, Tấn Hoàng vẫn giữ quan điểm khá giản dị về nghề. Ông mong muốn được tiếp tục diễn, tiếp tục hát nếu còn sức khỏe. Có những vai diễn nhỏ, thậm chí thù lao không đủ bù chi phí đi lại, ông vẫn nhận vì không muốn khán giả quên mình và quan trọng hơn là còn được đứng trước máy quay, sân khấu.

Ở tuôi U65, nam nghệ sĩ vẫn miệt mài đi hát, đi diễn

Rời TP.HCM, đưa vợ con về Bến Lức bán cà phê

Dù được khán giả yêu mến và đi diễn nhiều, nhưng Tấn Hoàng lại khá chật vật về kinh tế. Ông từng phải thuê nhà, sống xa gia đình để làm việc trong thời gian dài.

Tấn Hoàng cũng từng tận dụng mặt bằng căn nhà thuê ở quận 12, TP.HCM để mở quán cà phê cho người thân kinh doanh, song việc buôn bán chưa ổn định. Đến tháng 2/2025, nam nghệ sĩ dành dụm mua một mảnh đất ở Bình Chánh, dự định khi có điều kiện sẽ xây nhà.

Thế nhưng cuộc sống của gia đình Tấn Hoàng đã có bước thay đổi đáng kể trong năm 2026. Chia sẻ với Thanh Niên hồi tháng 3/2026, Tấn Hoàng cho biết khoảng 6-7 tháng trước, gia đình ông đã rời TP.HCM, chuyển về Bến Lức, Tây Ninh sinh sống. Ông mua đất, xây nhà rồi mở quán cà phê tại đây và đưa vợ con về ở hẳn.

Tấn Hoàng tiếp đón đạo diễn Khương Dừa tại quán cà phê của gia đinh ông ở Tây Ninh

Nam nghệ sĩ chia sẻ ông đã đưa vợ con về Tây Ninh sống từ năm 2025

Vợ con ông hiện duy trì quán cà phê tại Bến Lức. Với Tấn Hoàng, đây vừa là nguồn thu nhập để gia đình ổn định cuộc sống, vừa tạo điều kiện để vợ con có công việc ngay tại nơi ở mới.

Trong khi đó, nam nghệ sĩ vẫn tiếp tục làm việc. Hiện tại, ông đảm nhận vị trí trưởng ban sự kiện cho một công ty ở Bắc Ninh. Công việc này khiến ông tiếp tục sống xa gia đình trong nhiều khoảng thời gian, có tháng chỉ có thể về thăm nhà một lần.

Mỗi khi có dự án phim ảnh hay chương trình ở TP.HCM phù hợp, Tấn Hoàng thu xếp thời gian trở về tham gia. Có những lần, tiền vé máy bay và chi phí đi lại thậm chí gần bằng, thậm chí vượt mức cát-sê nhận được, nhưng nam nghệ sĩ không vì thế mà từ chối. Với ông, còn được làm nghề, được gặp gỡ khán giả và đứng trước ống kính đã là một niềm vui.

Tấn Hoàng chia sẻ ông cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại

Sau nhiều thập niên chung sống, bà xã Tấn Hoàng đã quen với đặc thù công việc của chồng. Hai người từng có thời gian dài đồng hành trong những giai đoạn khó khăn nhất, từ lúc Tấn Hoàng bôn ba theo đoàn hát đến những năm tháng ông phải đi làm xa để có thu nhập ổn định.

Vợ chồng Tấn Hoàng có hai người con, một trai và một gái; gia đình còn có các cháu nội, ngoại và một cháu cố. Trong những lúc ông xa nhà, vợ là người quán xuyến công việc gia đình và việc kinh doanh. Toàn bộ tiền lương từ công việc tại công ty đều được Tấn Hoàng gửi về để vợ quản lý, chăm lo gia đình. Còn chi phí sinh hoạt của ông khi làm việc ở Bắc Ninh chủ yếu được trang trải bằng khoản tiền thưởng mà công ty hỗ trợ thêm.