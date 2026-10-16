Cặp chị - em phim giờ vàng lộ clip hẹn hò, giờ công khai tình tứ khiến cả showbiz mất ngủ

Mạnh Tử Nghĩa - Lý Quân Nhuệ là cặp đôi màn ảnh hot nhất năm 2024 với tác phẩm Cửu Trọng Tử. Sau khi bộ phim khép lại, cả hai liền vướng nghi vấn "phim giả tình thật". Cánh săn ảnh đã bắt trọn khoảnh khắc 2 diễn viên về chung 1 tòa nhà trong 4 ngày liên tiếp. Đáng chú ý, sau khi trợ lý rời đi, Lý Quân Nhuệ luôn từ tầng 8 lên tầng 12 để ngủ qua đêm tại phòng của Mạnh Tử Nghĩa. Sau khi vướng tin tình ái, cặp đôi lên tiếng phủ nhận, nhưng nội dung bài đăng bác bỏ lại có phong cách y hệt nhau. Tờ 163 sau đó phỏng vấn riêng 1 người bạn thân thiết với Mạnh Tử Nghĩa trong showbiz. Nguồn tin này khẳng định "mỹ nữ được đàn ông khao khát nhất năm 2025" đang hẹn hò Lý Quân Nhuệ. Tuy nhiên, cặp sao không muốn công khai vì sợ mất fan.

Đến tối 15/10, mối quan hệ của Mạnh Tử Nghĩa - Lý Quân Nhuệ tiếp tục khiến cả showbiz Hoa ngữ nháo nhào. Cụ thể, Lý Quân Nhuệ đã bất ngờ xuất hiện ở trường quay show Xin Chào Thứ Bảy để đón Mạnh Tử Nghĩa tan làm. Tại đây, nam diễn viên ôm chặt, xoa đầu và ngọt ngào nói "vất vả rồi" để động viên đàn chị. Sau đó, anh nán lại để xem Mạnh Tử Nghĩa hoàn thành phần ghi hình cuối chương trình. Trong quá trình đó, Lý Quân Nhuệ phụ giúp Mạnh Tử Nghĩa bê đồ đạc, che ô nghiêng về phía "bạn gái tin đồn" khi trời đổ mưa. Đến khi Mạnh Tử Nghĩa tan làm, cả hai cùng đến công viên giải trí, chơi đu quay ngựa gỗ, xe điện đụng và vòng đu quay khổng lồ.

Lý Quân Nhuệ đến trường quay show Xin Chào Thứ Bảy đón Mạnh Tử Nghĩa tan làm. Clip: Weibo.

Cặp sao công khai ôm nhau khiến các nghệ sĩ xung quanh vỗ tay thích thú. Ảnh: Sina.

Lý Quân Nhuệ ân cần chăm sóc, hỗ trợ Mạnh Tử Nghĩa. Ảnh: Sina.

Những hành động "cưng chiều" lộ liễu của Lý Quân Nhuệ dành cho Mạnh Tử Nghĩa không thể thoát khỏi ống kính của người có mặt tại trường quay, và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Theo chia sẻ từ khán giả tại hiện trường, không chỉ đón Mạnh Tử Nghĩa tan làm và ở lại chịu phạt sau khi nữ diễn viên thua thử thách, Lý Quân Nhuệ còn mua canh lê, chu đáo pha thuốc ho cho người đẹp sinh năm 1995 uống. Đến MC Hà Cảnh và nhiều đồng nghiệp có mặt trên trường quay khi chứng kiến Lý Quân Nhuệ chăm sóc Mạnh Tử Nghĩa cũng không quên trêu ghẹo, tấm tắc khen ngợi tình cảm của cặp sao.

Những hành động cưng chiều, khoảnh khắc tình tứ sát rạt của cặp sao gây xôn xao MXH Trung Quốc. Ảnh: Sohu.

Trên mạng xã hội, những cử chỉ quan tâm tự nhiên ngoài đời của Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa khiến fan couple Quân Khiên Mạnh Nhiễu thích thú. Không ít người cho biết họ bị mất ngủ cả đêm qua, và mong mỏi cặp sao sớm công khai chuyện tình cảm. Song cũng có ý kiến cho rằng những hình ảnh thân mật nói trên của Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa chỉ là chiến thuật "xào couple" nhằm gây chú ý cho bộ phim Thượng Công Chúa sắp lên sóng của cả hai. Thượng Công Chúa là tác phẩm đánh dấu lần thứ 3 hợp tác của 2 diễn viên.

Không ít fan couple đêm qua đã mất ngủ sau khi chứng kiến sự tình tứ của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ. Song cũng có ý kiến cho rằng cặp sao đang chiêu trò "xào couple" để tạo sự chú ý cho tác phẩm mới sắp lên sóng. Ảnh: Sina.

Trước đó, sau khi tác phẩm Cửu Trọng Tử gây sốt màn ảnh vào năm 2024, cư dân mạng soi ra loạt tương tác ngọt ngào của Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ trên phim trường. Trong quá trình đóng phim, Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa rất hòa hợp. Nam diễn viên ít kinh nghiệm diễn xuất hơn, thậm chí không biết diễn cảnh hôn nên được Mạnh Tử Nghĩa hướng dẫn nhiệt tình. Bên cạnh đó, Lý Quân Nhuệ dành nhiều sự quan tâm chăm sóc cho người đẹp.

Tại hậu trường phim, cả 2 thường xuyên trò chuyện, trêu đùa nhau. Không những vậy, trong các buổi quảng bá, họ sẵn sàng diễn lại cảnh thân mật hoặc làm theo yêu cầu của khán giả. Trong một show hai diễn viên tham gia, Mạnh Tử Nghĩa bất ngờ tỏ tình "Chị thích em", khiến Lý Quân Nhuệ xấu hổ tới mức đỏ tai.

Tháng 11/2024, Lý Quân Nhuệ bị phát hiện đi chung xe với Mạnh Tử Nghĩa khi đến ghi hình chương trình Hi6. Sau đó, cả hai còn tham gia show Keep Running (hay còn gọi là Running Man Trung QUốc), trong suốt quá trình ghi hình, Lý Quân Nhuệ luôn săn sóc Mạnh Tử Nghĩa. Trong đó, nam diễn viên khi biết ghế của Mạnh Tử Nghĩa không thể điều chỉnh được đã nhường chỗ của mình cho đàn chị. Lần khác, anh đưa cô túi sưởi, hay nhanh tay cầm chiếc khăn mà cô lỡ làm rơi. Trong show, Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ luôn sánh đôi bên nhau. Nam diễn viên thường bật cười trước sự đáng yêu của đàn chị.

Cửu Trọng Tử là tác phẩm se duyên cho Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ. Ảnh: Sina.

Mạnh Tử Nghĩa lớn hơn Lý Quân Nhuệ 1 tuổi. Theo tờ 163, cả hai diễn viên còn trẻ và độc thân, vì vậy, nếu họ nảy sinh tình cảm là điều bình thường. Mặt khác, cặp đôi Cửu Trọng Tử được đánh giá là rất hợp nhau. Mạnh Tử Nghĩa có vóc dáng đẹp, cao 1,70 m, trong khi đó Lý Quân Nhuệ cao 1,82 m vóc dáng cân đối rắn chắc vì chơi thể thao lâu năm. Đáng nói, trong một show không có Lý Quân Nhuệ tham gia, khi được hỏi về mẫu người bạn trai lý tưởng, nữ diễn viên chia sẻ: "Cao hơn em khoảng 12 cm, hài hước hay cười", những điều kiện này hoàn toàn phù hợp với Lý Quân Nhuệ.

Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ được đánh giá đẹp đôi. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu