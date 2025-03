Năm nào thi vào lớp 10 ở Hà Nội cũng "căng" như 1 cuộc chiến: Nếu không tránh 3 sai lầm này, thí sinh sẽ phải tiếc nuối!

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội luôn có tính cạnh tranh rất cao, đặc biệt là với các trường công lập hàng đầu. Việc đặt nguyện vọng đúng cách không chỉ giúp học sinh tăng khả năng trúng tuyển mà còn tránh được rủi ro trượt cả ba nguyện vọng. Do đó, học sinh và phụ huynh cần có chiến lược thông minh để lựa chọn trường phù hợp với năng lực của con em mình.

Hiểu rõ nguyên tắc xét tuyển

Học sinh Hà Nội được đăng ký tối đa ba nguyện vọng vào trường THPT công lập, không tính trường chuyên. Việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự: nếu học sinh không đỗ nguyện vọng 1 (NV1) mới được xét tiếp nguyện vọng 2 (NV2) và sau đó là nguyện vọng 3 (NV3).

Tuy nhiên, có một điều kiện quan trọng cần lưu ý: nếu xét tuyển ở NV2 hoặc NV3, điểm của học sinh phải cao hơn điểm chuẩn NV1 của trường đó ít nhất 1.0 điểm. Điều này có nghĩa là nếu chọn NV2 và NV3 quá sát với NV1, rủi ro trượt cả ba sẽ rất cao.

Ngoài ra, sau khi đăng ký nguyện vọng, học sinh không được thay đổi, nên cần cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định.

Kỳ thi lớp 10 ở Hà Nội được đánh giá căng thẳng hơn cả thi đại học (Ảnh minh hoạ)

Chiến lược đặt nguyện vọng hợp lý

Để tăng khả năng đỗ, học sinh nên có sự phân bổ nguyện vọng hợp lý theo năng lực của mình.

Nguyện vọng 1 (NV1) – Trường mong muốn nhất Học sinh nên chọn trường có điểm chuẩn gần với mức điểm mình có thể đạt được, hoặc cao hơn một chút (khoảng 1-2 điểm). Nếu chọn trường có điểm chuẩn quá cao so với khả năng, nguy cơ trượt sẽ rất lớn.

Nguyện vọng 2 (NV2) – Phương án an toàn hơn NV2 nên là một trường có điểm chuẩn thấp hơn NV1 từ 1-3 điểm. Điều này giúp học sinh có thêm cơ hội đỗ nếu không may trượt NV1. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng điểm xét tuyển NV2 phải cao hơn điểm chuẩn NV1 của trường đó ít nhất 1.0 điểm, nếu không sẽ không được xét tuyển.

Nguyện vọng 3 (NV3) – Phương án chắc chắn đỗ Đây là nguyện vọng giúp học sinh có phương án dự phòng an toàn. NV3 nên là một trường có điểm chuẩn thấp hơn NV2 từ 2-4 điểm để đảm bảo khả năng trúng tuyển cao nhất. Việc chọn một trường có điểm quá thấp so với năng lực có thể khiến học sinh cảm thấy không phù hợp với môi trường học tập, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc trượt cả ba nguyện vọng.

Ví dụ, một học sinh có khả năng đạt khoảng 40 điểm có thể đặt nguyện vọng như sau:

NV1: THPT Kim Liên (41 điểm)

NV2: THPT Trần Phú (39.5 điểm)

NV3: THPT Đống Đa (37 điểm)

Cách đặt nguyện vọng này giúp học sinh có nhiều cơ hội trúng tuyển hơn mà vẫn đảm bảo nếu trượt NV1 thì NV2 và NV3 vẫn trong tầm kiểm soát.

Những sai lầm cần tránh

Một trong những sai lầm phổ biến nhất của học sinh khi đặt nguyện vọng là chọn cả ba trường có điểm chuẩn cao, khiến rủi ro trượt cả ba rất lớn. Do NV2 và NV3 chỉ được xét khi điểm của học sinh cao hơn điểm chuẩn NV1 của các trường đó ít nhất 1.0 điểm, nếu chọn các trường có mức điểm gần nhau, học sinh có thể bị loại ngay từ vòng xét tuyển NV2.

Một sai lầm khác là đặt nguyện vọng theo xu hướng hoặc theo bạn bè mà không dựa vào năng lực thực tế của bản thân. Mỗi học sinh có một mức điểm khác nhau, vì vậy không nên chạy theo đám đông mà quên mất việc cân nhắc đến khả năng của chính mình.

Ngoài ra, việc không có phương án dự phòng hợp lý cũng là một vấn đề. Nếu học sinh quá tự tin vào NV1 mà không lựa chọn NV2 và NV3 phù hợp, nguy cơ trượt rất cao. Cuối cùng, việc chọn trường quá xa nhà hoặc không phù hợp với điều kiện kinh tế cũng là điều cần cân nhắc, vì điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình học tập sau này.

Cách tăng khả năng đỗ nguyện vọng mong muốn

Để tăng cơ hội trúng tuyển, học sinh cần có chiến lược học tập thông minh. Trước tiên, cần tập trung vào các môn thi theo đúng cấu trúc đề thi của Sở GD&ĐT Hà Nội. Đặc biệt, các môn có hệ số 2 như Toán và Văn có ảnh hưởng lớn đến tổng điểm, vì vậy cần ưu tiên ôn tập kỹ.

Ngoài ra, kỹ năng quản lý thời gian khi làm bài cũng rất quan trọng. Học sinh cần luyện đề thường xuyên, tập làm bài theo đúng thời gian quy định để tránh mất điểm do không kịp hoàn thành bài thi. Bên cạnh đó, việc trình bày bài thi rõ ràng, rành mạch cũng giúp học sinh tránh mất điểm đáng tiếc.

Một yếu tố quan trọng khác là giữ vững tâm lý trong kỳ thi. Căng thẳng quá mức có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm bài, vì vậy cần có sự chuẩn bị tốt về mặt tinh thần, nghỉ ngơi đầy đủ và duy trì thói quen học tập khoa học.

Kết Luận

Đặt nguyện vọng thi lớp 10 ở Hà Nội không chỉ đơn giản là chọn trường yêu thích, mà còn cần một chiến lược hợp lý để đảm bảo cơ hội trúng tuyển cao nhất. Học sinh nên chọn NV1 phù hợp với khả năng, NV2 an toàn hơn một chút và NV3 là phương án đảm bảo đỗ. Tránh các sai lầm như chọn trường quá sức, theo bạn bè hoặc không có phương án dự phòng. Đồng thời, cần có kế hoạch ôn thi hiệu quả, rèn luyện kỹ năng làm bài và giữ tinh thần ổn định để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi.

Chúc các bạn đặt nguyện vọng thông minh và đạt kết quả như mong muốn!