Nam Kinh không chỉ có vịt quay: 8 tiệm ăn cũ kỹ mà người bản địa nhất quyết không chia sẻ trên mạng

Nam Kinh (Trung Quốc) - kinh đô của sáu triều đại mang trong mình vẻ trầm mặc của những bức tường thành rêu phong và những con ngõ uốn lượn dọc bờ sông Tần Hoài. Nhưng hơi thở thực sự của thành phố này không nằm ở các điểm tham quan đông nghịt khách du lịch, mà len lỏi trong khói bếp của những tiệm ăn nhỏ, nơi hương vị Kim Lăng được gìn giữ qua vài chục năm bằng đúng một công thức không đổi.

Cũng giống như cách người Hà Nội tin rằng phở ngon chỉ có ở những quán không biển hiệu trong ngõ Bát Đàn, hay người Huế khẳng định bún bò chuẩn vị phải tìm về mấy gánh hàng rong trên đường Bạch Đằng, người Nam Kinh có riêng một danh sách "tiệm ruột" của họ. Tám địa chỉ dưới đây là những cái tên mà dân bản địa lui tới từ thuở còn cắp sách đến trường, đến nay vẫn quay lại đều đặn mỗi cuối tuần.

1. Lý Ký Thanh Chân Quán - ngôi vương thầm lặng của bánh chẻo bò áp chảo

Chi nhánh: ngõ Đả Đinh

Nằm sâu trong những con ngõ cũ phía nam thành cổ, tiệm ăn nhỏ này được mệnh danh là "ông vua không ngai" của món bánh chẻo bò áp chảo Nam Kinh. Mặt tiền giản dị đến mức dễ đi lướt qua, nhưng cứ đến giờ cơm là kín chỗ - phần đông là những cụ ông cụ bà sống quanh đó.

Bánh được gói và áp chảo ngay khi khách gọi. Đáy bánh vàng giòn, vỏ mỏng và dai, cắn vào là nước thịt bên trong òa ra nóng hổi. Nhân bò xay nhuyễn, săn chắc, dậy hương ngọt thanh tự nhiên. Ăn kèm bát canh lòng bò trong, vị thanh không ngấy - một miếng bánh, một thìa canh, đó là nhịp điệu ăn sáng đặc trưng của người Nam Kinh xưa. Cảm giác này gợi nhớ tới cách người Hà Nội ăn bánh cuốn nóng kèm bát nước chấm thả chả quế: Đơn giản, bài bản, và không thể thay thế.

2. Phương Bà Cao Đoàn Điếm - ánh trăng dịu của những buổi sáng Nam Kinh

Chi nhánh: Vương Phủ Viên

Khuất trong khu dân cư, tiệm bánh nếp này là "người tình đầu" mà cư dân Nam Kinh sành ăn sẵn sàng dậy sớm để xếp hàng. Món chiêu bài là ô phạn đoàn - nắm xôi đen làm từ gạo nếp ngâm lá nam chúc, dẻo quánh, ôm trọn miếng quẩy giòn rụm cùng ruốc thịt và dưa muối. Mặn ngọt, mềm giòn, tất cả gói gọn trong một nắm cơm cầm tay.

Người miền Bắc Việt Nam hẳn sẽ thấy thân quen - cấu trúc này không khác là bao so với chiếc xôi xéo bọc giò chả của các gánh hàng rong Hà Nội. Có chăng là sắc đen tuyền của xôi nam chúc và vị chua nhẹ của dưa muối tạo nên cá tính riêng của Nam Kinh. Bữa sáng chỉ tốn hơn chục tệ, nhưng đủ để cất giữ một mảnh ký ức.

3. Kim Hoành Hưng Áp Tử Điếm - không ăn vịt thì coi như chưa đến Nam Kinh

Chi nhánh: Minh Ngõa Lang

Nam Kinh được mệnh danh là "thành phố của vịt" và đây là nơi dân bản địa chọn khi muốn mua vịt mang về. Không bao bì hút chân không kiểu khu du lịch, chỉ có vịt quay ướp nước sốt lâu đời, chặt tươi tại chỗ. Da giòn óng ánh, thịt mềm không khô, nước sốt mặn xen ngọt thấm đến từng thớ thịt.

Cách thưởng thức cũng rất "đời": Gói giấy mang đi, vừa đi vừa ăn, hoặc về nhà ăn cùng cơm trắng. Tinh thần này không xa lạ với cách người Sài Gòn ghé tiệm vịt quay Quảng Đông trong Chợ Lớn - mua nửa con, kẹp bánh mì hoặc ăn cơm tấm, nóng hổi mà chân chất.

4. Hứa A Di Cao Đoàn Điếm - hơn ba mươi năm giữ nguyên một công thức

Chi nhánh: ngõ Khoa

Một biểu tượng của khu ẩm thực ngõ Khoa, tiệm bánh nếp thủ công này đã tồn tại hơn ba thập kỷ mà hương vị không hề lay chuyển. Món thanh đoàn nhân lòng đỏ trứng muối - ruốc thịt phải gọi đầu tiên: Lá ngải cứu cho mùi thơm thanh khiết, vỏ nếp xanh dẻo dai, nhân bên trong vừa mặn vừa béo bùi.

Ngoài ra còn có khoai môn nấu hoa quế và chè đậu đỏ viên trôi - đều mang vị ngọt được tiết chế khéo léo, không gắt. Cảm giác thưởng thức gần với chè bánh trôi của người Hà Nội ngày Tết Hàn Thực: nhẹ nhàng, thanh tao, và đậm chất truyền thống. Đi dạo ngõ Khoa mà không xách về vài hộp coi như chuyến đi chưa trọn.

5. Lục Thị Mai Hoa Cao - chiếc bánh hoa mai nướng bằng khuôn cổ

Chi nhánh: Lão Môn Đông

Mai hoa cao là món ngọt đường phố kinh điển của Nam Kinh, và tiệm họ Lục được công nhận là địa chỉ "kho báu" cho món này. Bánh được nướng bằng khuôn gang cổ hình hoa mai, ra lò nóng hổi với hình dáng đáng yêu đến mức dễ khiến người ta nán lại chỉ để chụp ảnh.

Ba vị truyền thống - đậu đỏ, khoai môn tím, thịt tươi đều có lượng nhân đầy ụ. Vỏ bánh thơm cháy nhẹ ở viền, mềm xốp ở giữa, ăn nóng là ngon nhất. Giá rẻ, dễ cầm tay, là món ăn vặt lý tưởng cho những buổi chiều lang thang Lão Môn Đông tựa như cách người Hà Nội mua bánh rán mật ở phố Lý Quốc Sư, vừa đi vừa cắn cho ấm tay mùa đông.

6. Tiểu Phan Ký Áp Huyết Phấn Ti Thang - bát canh tiết vịt mà người Nam Kinh cả đời không bỏ được

Chi nhánh: đường Châu Giang

Nếu phở là linh hồn buổi sáng của Hà Nội, thì áp huyết phấn ti thang (canh miến tiết vịt) chính là thức ăn an ủi quốc dân của Nam Kinh. Tiệm họ Phan không cần marketing, chỉ dựa vào tiếng lành đồn xa của thực khách trung thành.

Nước dùng được hầm từ vịt già trong nhiều giờ, ngọt thanh, đậm đà mà không hề bị "công nghiệp hóa". Lòng vịt cho rất hậu: Tiết vịt mềm mịn, lòng giòn sần sật, gan vịt bùi béo, miến trong veo thấm trọn vị nước. Một thìa ớt sa tế tự làm rưới lên trên là đủ để khiến thực khách quên cả cái lạnh của mùa đông Giang Nam. Quán nhỏ nhưng kín chỗ quanh năm - dân văn phòng tan ca, người đi mua sắm đều ghé húp một bát.

7. Chương Vân Bản Áp - chốn bí mật của dân thành nam

Chi nhánh: phố Bình Sự

Tiệm vịt muối lâu đời này gần như chỉ có cư dân lâu năm trong vùng biết đến. Hai sản phẩm duy nhất - vịt nước muối và bản áp (vịt ép phơi gió) đều được làm theo công thức truyền thống. Vịt nước muối có độ mặn vừa phải, thịt săn nhưng vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên, da mỏng thịt dày. Bản áp đậm đà hơn, ướp muối kỹ rồi phơi gió cho hương ngấm vào tận xương.

Ăn lát mỏng nguội đã ngon, hấp lên cùng tỏi tây càng dậy mùi. Không có cảnh khách du lịch chen chúc, chỉ có những người mua quen biết tiệm từ thời còn trẻ - kiểu khách hàng thân thiết mà bất kỳ quán phở gia truyền nào ở Hà Nội cũng có.

8. Lam Lão Đại Đường Chúc Ngẫu Điếm - tô chè sen ngó sen làm dịu cả buổi chiều mỏi mệt

Chi nhánh: Lão Môn Đông

Một thương hiệu chè ngọt cổ truyền của Kim Lăng, đưa món đường chúc ngẫu bình dị lên tầm nghệ thuật. Lát ngó sen được hầm đến độ bùi xốp, ngấm đẫm vị ngọt; nền cháo sánh đặc, phảng phất hương hoa quế thanh khiết. Một thìa trôi vào miệng là cảm giác ấm áp lan tỏa từ cổ họng xuống dạ dày.

Bên cạnh đó còn có chè đậu đỏ viên trôi, rượu nếp hoa quế - tất cả đều giữ độ ngọt kiểm soát, hậu vị nhẹ. Tinh thần này gần với chè sen long nhãn của người Hà Nội hay chè chuối nước cốt dừa của người miền Tây: Ngọt thanh, ấm dịu, và là cách hoàn hảo để khép lại một ngày dạo phố cổ.

Tám địa chỉ kể trên không phải bảng xếp hạng "phải sống ảo cho bằng người ta". Đó là lát cắt chân thực của ẩm thực Nam Kinh - nơi một bát canh tiết vịt buổi tối, một nắm xôi đen sớm mai, hay một chiếc bánh hoa mai cầm tay đều có thể kể lại lịch sử ngàn năm của kinh đô sáu triều. Đến Nam Kinh mà chưa ngồi xuống một chiếc bàn gỗ cũ trong các tiệm ăn này, du khách mới chỉ chạm tay vào bề mặt của thành phố.