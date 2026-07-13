Nhiều người vẫn nghĩ thoát vị đĩa đệm là bệnh của tuổi trung niên hoặc người thường xuyên lao động nặng. Thế nhưng, các bác sĩ cho biết bệnh đang xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ, đặc biệt là nhóm nhân viên văn phòng phải ngồi nhiều giờ mỗi ngày, ít vận động và duy trì tư thế sai trong thời gian dài.

Mới đây, Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) tiếp nhận điều trị cho người đàn ông 33 tuổi, trú xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, làm nghề kế toán, trong tình trạng thoát vị đĩa đệm nặng.

Vài ngày trước khi nhập viện, anh bắt đầu đau dữ dội vùng thắt lưng. Mỗi lần cúi người, ngửa lưng hay thay đổi tư thế, cơn đau lại tăng lên khiến việc đi lại, sinh hoạt trở nên khó khăn. Nghĩ chỉ là đau mỏi thông thường, anh tự điều trị tại nhà nhưng tình trạng ngày càng nghiêm trọng, đến mức không thể tự đi lại và phải đến bệnh viện.

Kết quả khám lâm sàng và chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy người bệnh bị thoái hóa cột sống thắt lưng, thoát vị đĩa đệm tại hai tầng L4/L5 và L5/S1 gây hẹp ống sống, kèm phù nề cơ dựng gai hai bên.

Sau khi xác định nguyên nhân, các bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Người bệnh được châm cứu, điện châm, thủy châm, kết hợp sóng ngắn, điện xung, tia hồng ngoại, xoa bóp bấm huyệt, dùng thuốc và theo dõi sát diễn biến.

Sau 11 ngày điều trị, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt, có thể tự đi lại và sinh hoạt bình thường, đủ điều kiện xuất viện.

Người bệnh được châm cứu, điện châm, thủy châm, kết hợp sóng ngắn, điện xung, tia hồng ngoại, xoa bóp bấm huyệt, dùng thuốc và theo dõi sát diễn biến.

Theo bác sĩ Hoàng Thị Ngọc Lan, Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, trước đây thoát vị đĩa đệm chủ yếu gặp ở người trung niên và cao tuổi do quá trình lão hóa tự nhiên của cột sống. Tuy nhiên, những năm gần đây, số bệnh nhân trong độ tuổi lao động đến khám vì bệnh lý này tăng lên đáng kể.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ lối sống và tính chất công việc. Việc ngồi liên tục nhiều giờ, ít vận động khiến cơ lưng và cơ bụng suy yếu, làm giảm khả năng nâng đỡ cột sống. Bên cạnh đó, thói quen ngồi khom lưng, cúi đầu sử dụng máy tính hoặc điện thoại, mang vác vật nặng sai tư thế, thừa cân, béo phì hay tập luyện thể thao quá sức cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Một số trường hợp còn xuất hiện thoái hóa cột sống sớm.

Bác sĩ Lan khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng như đau vùng thắt lưng kéo dài nhiều ngày, đau tăng khi cúi, ngửa, ho hoặc mang vác; đau lan xuống mông, đùi, cẳng chân; tê bì, yếu chân hoặc cảm giác kiến bò ở chi dưới. Nếu cơn đau ảnh hưởng đến giấc ngủ, sinh hoạt hay khả năng làm việc, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Theo bác sĩ, phát hiện sớm giúp xác định đúng nguyên nhân, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và hạn chế nguy cơ biến chứng.

Để phòng ngừa bệnh lý cột sống, đặc biệt là thoát vị đĩa đệm, mỗi người nên duy trì tư thế ngồi đúng, tránh ngồi liên tục quá 45-60 phút và nên đứng dậy vận động giữa các khoảng thời gian làm việc. Đồng thời, cần tập luyện đều đặn để tăng sức mạnh cơ lưng và cơ bụng, kiểm soát cân nặng, mang vác đúng kỹ thuật và không tự ý sử dụng thuốc giảm đau kéo dài khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

“Đau lưng không phải lúc nào cũng chỉ là biểu hiện của mệt mỏi hay làm việc quá sức. Khi cơn đau kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần, người dân cần đi khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh để bệnh tiến triển nặng, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống”, bác sĩ Lan nhấn mạnh.