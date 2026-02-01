Nam giới THÍCH làm 6 việc này khó tránh ngày càng YẾU trong "chuyện chăn gối", sửa ngay còn kịp!

Tuyến tiền liệt được coi là "trái tim thứ hai" của nam giới, đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất tinh dịch và duy trì bản lĩnh phái mạnh. Bác sĩ thận học và nội tiết Hung Yung-hsiang (Trung Quốc) cảnh báo rằng tỷ lệ bất thường tuyến tiền liệt ở nam giới trẻ tuổi đang tăng phi mã. Từ đó ảnh hưởng lớn tới chất lượng "chuyện chăn gối" chứ không chỉ sức khỏe.

Dưới đây là 6 thói quen hàng đầu "phá hoại" tuyến tiền liệt và làm nam giới yếu đi khi quan hệ mà ông khuyên cần sửa đổi ngay:

1. Hút thuốc lá và lạm dụng rượu bia

Đây là nhóm thói quen độc hại nhất đứng hàng đầu trong danh sách cảnh báo. Theo nghiên cứu công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, thuốc lá không chỉ gây ung thư mà còn thúc đẩy tế bào ác tính tại tuyến tiền liệt sinh sôi mạnh mẽ, làm giảm hiệu quả điều trị và gây liệt dương do phá hủy hệ thống mạch máu.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, tạp chí Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention chỉ ra rằng người uống hơn 14 ly đồ uống có cồn mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt ác tính cao vượt trội do rượu làm rối loạn quá trình chuyển hóa testosterone. Đương nhiên, tất cả những điều này đều ảnh hưởng xấy tới bản lĩnh khi làm "chuyện chăn gối".

2. Ưa chuộng đồ uống có đường

Việc tiêu thụ nồng độ đường tinh luyện cao dẫn đến kháng insulin và hội chứng chuyển hóa. Các nghiên cứu từ năm 2013 của Mỹ và Thụy Điển đã cho thấy nồng độ đường trong máu cao thúc đẩy sự tăng sinh tế bào bất thường tại tuyến tiền liệt. Khi tuyến này bị phì đại hoặc viêm nhiễm do đường, khả năng kiểm soát xuất tinh và sức bền của nam giới khi quan hệ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

3. Nhịn tiểu thường xuyên

Thói quen này tạo áp lực cực lớn lên bàng quang và tuyến tiền liệt. Bác sĩ Hung Yung-hsiang phân tích rằng nhịn tiểu lâu ngày gây ứ đọng nước tiểu, tạo môi trường cho vi khuẩn sinh sôi dẫn đến viêm tuyến tiền liệt do vi khuẩn. Tình trạng viêm nhiễm mãn tính tại đây là "kẻ thù" số một làm suy giảm hưng phấn và gây đau đớn khi quan hệ.

4. Ngồi hoặc đứng quá lâu một tư thế

Lối sống ít vận động hoặc làm việc giữ nguyên tư thế quá 30 phút khiến vùng đáy chậu bị chèn ép, gây sung huyết và sưng tuyến tiền liệt. Khi tuyến này bị sưng, nó chèn ép niệu đạo, không chỉ gây khó tiểu mà còn làm cản trở quá trình lưu thông máu đến các cơ quan trọng yếu phía dưới. Từ đó khiến phái mạnh ngày càng yếu đi khi làm "chuyện chăn gối".

Vì vậy, dù đặc thù công việc phải ngồi lâu, hãy học cách giãn cơ, đổi tư thế hoặc tốt hơn là đi lại thường xuyên. Ngoài ra, hãy vận động vào giờ nghỉ hoặc thời gian khác để "bù đắp".

5. Thức khuya và thiếu ngủ thường xuyên

Ảnh minh họa

Nghiên cứu từ Đại học Iceland trên nam giới trung niên cho thấy những người rối loạn giấc ngủ có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt cao gấp đôi. Con số này thậm chí gấp ba lần nếu mất ngủ nghiêm trọng. Việc thiếu ngủ làm gián đoạn chu kỳ sản sinh hormone nội sinh, khiến cơ thể mệt mỏi, tích tụ mỡ thừa và làm suy giảm ham muốn một cách nhanh chóng.

6. Tần suất xuất tinh quá thấp

Nhiều nam giới lầm tưởng việc "nhịn" hoặc ít quan hệ sẽ giúp giữ sức, tốt cho sức bền trong "chuyện chăn gối". Nhưng dữ liệu từ Đại học Harvard trên gần 30.000 người chứng minh điều ngược lại. Nam giới xuất tinh khoảng 21 lần mỗi tháng có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn 31% so với nhóm chỉ xuất tinh 4-7 lần.

Ảnh minh họa

Việc duy trì tần suất đều đặn giúp làm sạch tuyến tiền liệt, ngăn chặn sự tích tụ của các chất gây hại và duy trì độ nhạy cảm của hệ thống sinh dục. Đương nhiên, không có nghĩa là bạn nên xuất tinh bừa bãi và làm "chuyện chăn gối" quá mức.

Hung Yung-hsiang khuyến cáo, nếu bạn nhận thấy các dấu hiệu như dòng nước tiểu yếu, tiểu đêm nhiều lần hoặc giảm cảm giác trong "chuyện ấy", đó là lúc tuyến tiền liệt đang phát đi tín hiệu cầu cứu. Việc thay đổi 6 thói quen trên là cách hiệu quả nhất để lấy lại phong độ mà không cần đến thuốc. Ngoài ra cũng cần khám nam khoa định kỳ 6 - 12 tháng.

Nguồn và ảnh: News yahoo, ETtoday