Ở tuổi 55, trong khi nhiều người bắt đầu cảm thấy cơ thể "xuống dốc", thì có những người vẫn giữ được tinh thần và thể chất như thời đôi mươi. Bí mật thường nằm ở nồng độ Testosterone (hormone nam giới) - một "bộ điều tiết" thầm lặng cho cả hệ thống vận hành của phái mạnh.

6 giờ sáng, anh Nam đã hoàn thành hai vòng chạy bộ quanh khu dân cư. Trong khi bạn bè đồng trang lứa than phiền rằng mỗi sáng thức dậy cơ thể như "máy móc rỉ sét cần đại tu", thì anh vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Trong buổi khám sức khỏe, các đồng nghiệp trêu: "Nhìn anh chẳng giống sắp lục tuần, cứ như mới ngoài 40 vậy".

Tuy nhiên, anh Nam cũng có thắc mắc: Nghe nói sau tuổi 50, hormone sẽ "rơi tự do", vậy trạng thái của mình là ngoại lệ hay tiềm ẩn rủi ro gì không? Hiểu được điều này, bác sĩ tại phòng khám giải thích: Testosterone - hormone nam - thực sự biến động theo tuổi tác, nhưng nó không đột ngột biến mất. Quan trọng không phải là chỉ số càng cao càng tốt, mà là nó duy trì ổn định trong "ngưỡng sinh lý" phù hợp.

Không phải "càng cao càng tốt" mà là "vừa đủ"

Chìa khóa không nằm ở việc theo đuổi chỉ số cao ngất ngưởng, mà là duy trì được mức sinh lý phù hợp với độ tuổi. Qua quan sát lâm sàng, sau tuổi 55, nếu nồng độ hormone nam vẫn ở trạng thái tốt, cơ thể thường phát ra những tín hiệu chung rất dễ nhận biết.

Nhiều người lầm tưởng hormone này chỉ liên quan đến "chuyện ấy". Ngược lại, nó gắn liền với cơ bắp, quá trình trao đổi chất, cảm xúc, xương khớp và cả rủi ro tim mạch. Bạn có thể đối chiếu xem mình có những đặc điểm dưới đây không trước khi quyết định có cần đến bệnh viện kiểm tra chuyên sâu hay không.

Hormone nam không phải là một "công tắc khởi động" đơn lẻ, mà giống như một "bộ điều tiết" phối hợp đa hệ thống. Ở nam giới, testosterone tham gia vào tổng hợp protein, tạo hồng cầu, phân bổ chất béo, chuyển hóa xương và điều chỉnh hành vi thần kinh. Nghiên cứu cho thấy nồng độ testosterone tổng phần thường giảm dần khoảng 1-2% mỗi năm sau tuổi trưởng thành, nhưng sự khác biệt giữa mỗi cá nhân là rất lớn, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi giấc ngủ, béo phì, bệnh mãn tính và áp lực cuộc sống.

Cần đặc biệt lưu ý: Hormone dồi dào không đồng nghĩa với việc chỉ số càng cao càng khỏe. Sự tăng vọt bất thường có thể mang lại rủi ro như các vấn đề về tuyến tiền liệt, làm trầm trọng thêm chứng ngưng thở khi ngủ hoặc thay đổi độ nhớt của máu.

Y học hiện đại nhấn mạnh việc kết hợp ba yếu tố: "Có triệu chứng hay không Có nằm trong ngưỡng bình thường hay không Có rủi ro biến chứng hay không", thay vì chỉ nhìn vào một con số duy nhất.

4 đặc trưng cho thấy "phong độ" người đàn ông vẫn ổn định sau tuổi 55

1. Tinh thần và khả năng phục hồi ổn định, không dễ bị "hết pin"

Dấu hiệu đầu tiên mà nam giới sau tuổi 55 thường than phiền là "nhanh mệt" và "chậm hồi sức". Nếu nồng độ nội tiết hỗ trợ tốt, biểu hiện thường thấy là: ban ngày duy trì được sự tập trung, sau khi vận động vào hôm sau không thấy mệt mỏi rõ rệt, làm việc đến chiều vẫn còn năng lượng dự trữ.

Điều này liên quan đến vai trò của Testosterone trong chuyển hóa năng lượng và sửa chữa cơ bắp. Thực tế cho thấy, những người sinh hoạt điều độ và tập luyện thường xuyên có điểm số đánh giá mệt mỏi thấp hơn và trạng thái buổi sáng ổn định hơn.

2. Duy trì được khối lượng cơ bắp, vòng eo không "vượt kiểm soát"

Hormone nam đóng vai trò sống còn trong việc duy trì khối lượng cơ. Nếu nồng độ và độ nhạy của hormone ổn định, nam giới dễ dàng duy trì sức mạnh chi dưới, giúp việc leo cầu thang, đứng lên hay xách vật nặng không quá vất vả. Ngược lại, việc ngồi lâu, thức khuya và béo bụng sẽ tạo ra "vòng lặp tiêu cực": càng nhiều mỡ, môi trường hormone càng suy giảm.

Lời khuyên là nên giữ vòng eo dưới 90cm. Vòng eo ổn định đồng nghĩa với áp lực trao đổi chất đang nằm trong tầm kiểm soát.

3. Chức năng sinh lý và phản ứng buổi sáng đều đặn

Đây là điểm dễ nhận biết nhất nhưng cũng dễ bị hiểu lầm. Khi trạng thái nội tiết tố tốt, ham muốn và phản ứng sinh lý không xuất hiện sự sụt giảm kiểu "rơi tự do", các phản ứng tự nhiên vào buổi sáng vẫn diễn ra có quy luật.

Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào điều này để chẩn đoán. Cảm xúc, chất lượng giấc ngủ, mối quan hệ và thuốc men đều có thể gây ảnh hưởng. Nếu có sự sụt giảm rõ rệt kéo dài trên 3 tháng, bạn nên đến khoa Nam học hoặc Nội tiết để kiểm tra thay vì tự ý bổ sung hormone.

4. Xương khớp vững chắc, tâm lý "vững vàng" và giấc ngủ chất lượng

Hormone nam liên quan đến chuyển hóa xương; thiếu hụt lâu dài sẽ tăng nguy cơ mất xương. Nếu nam giới trung niên không bị đau lưng mỏi gối thường xuyên, không bị thấp đi hay gặp các chấn thương xương nhẹ, đó là tín hiệu tốt.

Đồng thời, Testosterone cũng ảnh hưởng đến tâm trạng. Người có nội tiết cân bằng thường ít rơi vào trạng thái ủ rũ, cáu gắt hay cảm giác "càng ngủ càng mệt". Giấc ngủ ngon ngược lại sẽ hỗ trợ nhịp điệu hormone, tạo nên vòng tuần hoàn tích cực.

Bí quyết để giữ vững phong độ sau tuổi 55

Thay vì nhìn chằm chằm vào việc "có nên bổ sung hay không", hãy tập trung vào những biến số lối sống mà bạn có thể kiểm soát:

Đưa bài tập sức mạnh vào kế hoạch hàng tuần: Duy trì ít nhất 2-3 buổi tập kháng lực (dây đàn hồi, squat, chống đẩy...). Cơ bắp là "động cơ" của trao đổi chất, giúp cải thiện độ nhạy insulin và giữ khối lượng cơ, tạo môi trường thân thiện cho Testosterone. Hãy bắt đầu với mức độ "động tác chuẩn xác, hơi thở gấp nhưng vẫn có thể nói chuyện".

Coi giấc ngủ là "bộ điều tiết nội tiết tự nhiên": Đảm bảo ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm, giảm thiểu thức khuya. Thiếu ngủ sâu sẽ phá vỡ nhịp điệu hormone, khiến mệt mỏi và biến động cảm xúc bị phóng đại vào ban ngày.

Quản lý béo bụng, chú trọng vòng eo: Cân nặng không phải chỉ số duy nhất, vòng eo mới là then chốt. Chế độ ăn nên ưu tiên "Protein chất lượng Chất xơ cao Kiểm soát đường tinh luyện". Nên hạn chế rượu bia vì chúng gây nhiễu loạn quá trình trao đổi chất và giấc ngủ.

Không dùng sản phẩm "bổ dương" một cách mù quáng: Khi có các dấu hiệu mệt mỏi, sụt giảm cơ bắp hay tâm trạng bất ổn kéo dài, hãy đến bệnh viện để xét nghiệm Testosterone tổng phần, kiểm tra tuyến tiền liệt và công thức máu. Việc điều trị phải do bác sĩ quyết định để tránh rủi ro che lấp bệnh lý thực sự.

Sau tuổi 55, "nội tiết tố sung mãn" không phải là một chiếc nhãn để khoe khoang, mà là kết quả của quá trình quản lý sức khỏe tổng thể. Mục tiêu thực sự chúng ta cần theo đuổi không phải là một con số xét nghiệm đẹp, mà là sự ổn định của năng lượng, thể chất, trao đổi chất và giấc ngủ mỗi ngày.

(Bài viết mang tính chất tham khảo, không thay thế cho chẩn đoán chuyên môn của bác sĩ. Nếu có dấu hiệu bất thường, bạn nên đến các cơ sở y tế uy tín để kiểm tra).

(Theo nguồn Sohu, Healthline)