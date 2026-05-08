Tiến sĩ Trương Nguyên Bồng (Bệnh viện Ung thư Hà Nam, Trung Quốc) vẫn không thể quên được những ánh mắt thất thần của gia đình nữ đồng nghiệp 52 tuổi khi biết tin bà mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Là một bác sĩ, dù vô cùng bận rộn nhưng bà vẫn luôn thực hiện đầy đủ các lần khám sức khỏe định kỳ.

Trong những lần khám gần nhất, từ xét nghiệm máu đến siêu âm, lần nào kết quả cũng trả về hai chữ "bình thường" đầy an tâm. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài khỏe mạnh đó, một khối u ác tính đã âm thầm bén rễ và tàn phá dạ dày của bà từ lâu.

Đến khi những cơn đau dạ dày bắt đầu "biểu tình" dữ dội, bà đi nội soi thì mọi thứ đã quá muộn: ung thư đã ở giai đoạn cuối, di căn khắp nơi. Cuộc chiến giành giật sự sống chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 tháng trong sự bất lực của chính những người đồng nghiệp và gia đình.

Ảnh minh họa

Tại sao khám sức khỏe định kỳ vẫn để lọt ung thư dạ dày?

Nghịch lý đau đớn nhất trong câu chuyện này chính là việc nữ bác sĩ quá tin vào danh mục khám sức khỏe truyền thống. Theo Tiến sĩ Trương Nguyên Bồng, siêu âm hay xét nghiệm máu đối với dạ dày và một số cơ quan khác chỉ giống như việc chúng ta đứng ngoài cửa nhìn vào một ngôi nhà. Bạn có thể thấy sơn tường vẫn đẹp, cửa vẫn đóng, nhưng không thể biết bên trong đồ đạc đã bị mối mọt đục khoét hay chưa.

Trong tầm soát ung thư tiêu hóa, nội soi mới là "mắt thần" duy nhất giúp bác sĩ quan sát trực tiếp từng vết loét, từng sự biến đổi nhỏ nhất của niêm mạc. Nữ bác sĩ đã bỏ qua cơ hội sống sót cuối cùng chỉ vì thiếu một bước nội soi vào đúng độ tuổi cần thiết. Khi bước sang tuổi 40, niêm mạc dạ dày bắt đầu lão hóa và dễ phát sinh đột biến, nếu chỉ dựa vào các chỉ số máu hay siêu âm bên ngoài, chúng ta đang thực sự đánh cược mạng sống với tử thần.

Bà từng được đồng nghiệp khuyên nên nội soi hàng năm, nhưng vì quá bận rộn, lại chủ quan kết quả khám sức khỏe tổng thể bao năm vẫn tốt, chẳng có dấu hiệu bất thường gì. Cuối cùng, chính nữ bác sĩ này phải thừa nhận: "Tôi đã bất cẩn rồi".

4 tín hiệu ung thư dạ dày rõ ràng nhất sau khi ăn

Bác sĩ Yan Zhenzhen (Khoa Ung bướu, Bệnh viện Tongji, Vũ Hán, Trung Quốc) cảnh báo, ung thư dạ dày rất giỏi "hóa trang" thành các bệnh tiêu hóa thông thường. Báo cáo lâm sàng của bệnh này chỉ ra, có tới 65% bệnh nhân từng có tiền sử đau dạ dày hơn 4 năm nhưng lại bỏ qua 4 dấu hiệu "báo động đỏ" ngay sau bữa ăn. Đó là:

- Đầy hơi kéo dài bất thường: Cảm giác no căng bụng dù chỉ mới ăn vài miếng thức ăn nhẹ. Tình trạng này kéo dài hơn 2 giờ không thuyên giảm, kèm theo những cái ợ hơi có mùi hôi nồng của thức ăn lên men.

Ảnh minh họa

- Buồn nôn và dấu hiệu phân đen: Thường xuyên thấy buồn nôn sau khi ăn, đôi khi nôn ra chất lỏng có màu sẫm như bã cà phê. Là một dấu hiệu của tình trạng chảy máu dạ dày âm thầm.

- Cơn đau thay đổi tính chất: Thay vì đau âm ỉ rồi thôi, cơn đau chuyển sang dai dẳng, nóng rát vùng bụng trên và thường đau dữ dội hơn về đêm, ngay cả khi đã dùng thuốc hỗ trợ vẫn không cắt được cơn.

- Sụt cân nhanh và "sợ" thịt: Đột ngột mất cảm giác thèm ăn, đặc biệt là thấy sợ mùi thịt. Nếu cân nặng giảm quá 5% chỉ trong 1 tháng mà không rõ lý do, đó là lúc bạn cần đi nội soi ngay lập tức.

Ngoài các dấu hiệu sau ăn, ung thư dạ dày còn phát tín hiệu ngầm qua tình trạng mệt mỏi, hụt hơi do khối u gây mất máu âm thầm. Đáng lo ngại hơn là cảm giác vướng nghẹn khi nuốt hoặc tình cờ sờ thấy khối cứng, gồ ghề ở vùng bụng trên rốn. Nếu các triệu chứng này xuất hiện, thường mầm bệnh đã không còn ở giai đoạn sớm, đòi hỏi người bệnh phải thực hiện nội soi chẩn đoán ngay lập tức.

6 nhóm người phải đi nội soi định kỳ vì nằm trong tầm ngắm của ung thư dạ dày

Bác sĩ Tian Yu (Bệnh viện Đại học Bắc Kinh số 1, Trung Quốc) nhấn mạnh, nội soi là tiêu chuẩn vàng duy nhất để phát hiện sớm ung thư đường tiêu hoá, nhất là dạ dày. Đừng đợi đến khi có triệu chứng mới đi khám, đặc biệt nếu bạn nằm trong nhóm sau:

- Người nhiễm vi khuẩn helicobacter pylori: Vi khuẩn này là "thủ phạm" hàng đầu gây biến đổi tế bào dạ dày qua các đợt viêm nhiễm lặp đi lặp lại.

- Người có thói quen ăn mặn: Muối làm bào mòn lớp nhầy bảo vệ, tạo điều kiện cho các tác nhân ung thư tấn công niêm mạc.

Ảnh minh họa

- Người có người thân mắc ung thư tiêu hóa: Yếu tố di truyền đóng vai trò cực lớn, đòi hỏi bạn phải tầm soát sớm và dày hơn người bình thường.

- Người trên 40 tuổi: Kể cả khi không có triệu chứng, đây là độ tuổi bắt buộc phải nội soi ít nhất một lần để kiểm tra tình trạng teo niêm mạc dạ dày.

- Người có chỉ số gastrin 17 hoặc pepsinogen bất thường: Đây là những "chỉ dấu" cảnh báo nguy cơ cao cần được kiểm chứng bằng hình ảnh nội soi trực tiếp.

- Người thường xuyên trào ngược, ợ nóng: Đừng chủ quan uống thuốc cầm chừng, vì đây có thể là dấu hiệu của những tổn thương sâu bên trong cầu thực quản và tâm vị.

Nguồn và ảnh: Shobserver, Xinmin Evening News