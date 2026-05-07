Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ những người hút thuốc lá lâu năm mới có nguy cơ mắc ung thư phổi. Tuy nhiên, thực tế ngày càng có nhiều trường hợp phụ nữ không hút thuốc, thậm chí ít khi tiếp xúc với khói bếp (khói dầu mỡ) nhưng vẫn được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến phổi (Lung Adenocarcinoma).

Dưới đây là câu chuyện về một trường hợp điển hình và bài học về 2 thói quen gây hại mà nhiều người thường xuyên mắc phải.

Cú sốc khi nhận tin dữ: Tại sao lại là tôi?

Chia sẻ trong trong chương trình "Health Lives" (tại Trung Quốc), bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cho biết: Bệnh nhân là một nữ quản lý trẻ tuổi, thể trạng hơi thừa cân. Cô có thói quen đi kiểm tra sức khỏe hàng năm. Trong một lần thấy chân bị phù và cơ thể mệt mỏi kéo dài, cô nghi ngờ chức năng thận của mình có "biến" nên đã đi khám.

Qua thăm hỏi, bác sĩ phát hiện bệnh nhân còn có triệu chứng ho lâu ngày không khỏi, dù trước đó đã chụp X-quang phổi nhưng không tìm thấy nguyên nhân rõ rệt. Khi biết anh trai của bệnh nhân cũng từng mắc ung thư biểu mô tuyến phổi khi còn trẻ, bác sĩ Hồng đã lập tức đề nghị cô làm chụp cắt lớp vi tính liều thấp.

Kết quả đúng như lo ngại: Phổi phải có một khối u kích thước khoảng 1,5cm. Sau khi chẩn đoán là ung thư biểu mô tuyến phổi, cô đã nhanh chóng được phẫu thuật cắt bỏ.

Kết quả này khiến cô vô cùng sốc. Sau khi bình tĩnh lại và phối hợp điều trị cùng bác sĩ, cô bắt đầu rà soát lại lối sống của mình và nhận ra "thủ phạm" không nằm ở những thói quen xấu điển hình, mà nằm ở 2 chi tiết ít ai ngờ tới.

"Thủ phạm" đứng sau: Mất ngủ và thèm đồ ngọt

Bác sĩ Hung Yung-hsiang cho biết bệnh nhân còn trẻ, không hút thuốc và không thường xuyên nấu nướng. Bên cạnh tiền sử gia đình mắc ung thư phổi, còn có hai yếu tố nguy cơ cao khác: Căng thẳng mãn tính, chất lượng giấc ngủ kém và thường xuyên ăn đồ ngọt và thực phẩm chế biến sẵn để giải tỏa căng thẳng.

Áp lực tâm lý & Giấc ngủ: Cô thường xuyên làm việc dưới cường độ cao, stress nặng dẫn đến chất lượng giấc ngủ kém.

Thói quen ăn uống: Để giải tỏa áp lực, cô thường xuyên ăn đồ ngọt và thực phẩm chế biến sẵn.

Bác sĩ cảnh báo: Dù đã phẫu thuật cắt bỏ khối u, ung thư vẫn có nguy cơ tái phát nếu lối sống không thay đổi. Ông khuyên cô phải chuyển sang chế độ ăn thực phẩm tự nhiên (nguyên mẫu), đồng thời kiên quyết bỏ đồ ngọt và thói quen thức khuya. Sau 2 năm theo dõi sát sao, hiện tại bệnh tình của cô vẫn ổn định và chưa có dấu hiệu tái phát.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Metabolism cho thấy chế độ ăn uống cũng có thể là một yếu tố góp phần gây ra ung thư biểu mô tuyến phổi. Khi chuột được cho ăn chế độ ăn phương Tây nhiều đường, nhiều chất béo trong thời gian dài, sự tích tụ glycogen bất thường xảy ra trong các tế bào phổi của chúng, tạo ra một "kho dự trữ" cho các tế bào ung thư, cho phép chúng phát triển và lan rộng.

Lời khuyên của chuyên gia để phòng ngừa tái phát

Để ngăn ngừa ung thư phổi "ghé thăm" hoặc tái phát, mọi người cần chú ý 3 điểm quan trọng:

Tầm soát định kỳ bằng CT liều thấp (LDCT): Đây là cách duy nhất để phát hiện sớm ung thư biểu mô tuyến phổi khi khối u còn rất nhỏ.

Quản lý môi trường sống: Không chỉ là khói thuốc hay khói bếp, hãy chú ý đến sơn tường, chất tẩy rửa và độ thông thoáng của căn nhà.

Tâm lý lạc quan: Sự lo âu và căng thẳng kéo dài cũng làm suy giảm hệ miễn dịch, tạo điều kiện cho tế bào ung thư phát triển.

Kể từ khi thay đổi triệt để 2 thói quen trên và duy trì lối sống khoa học, người phụ nữ này đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm và bệnh không còn dấu hiệu tái phát trong nhiều năm qua.

Lưu ý: Thông tin mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có các triệu chứng như ho kéo dài hoặc đau ngực, hãy đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám.