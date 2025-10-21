Nam Em quay lại showbiz nữa rồi!

Từng là cái tên được nhiều người yêu mến nhưng Nam Em gây thất vọng khi liên tục có những phát ngôn gây tranh cãi, vướng lùm xùm tình cảm. Sau khi bị xử phạt vì đưa thông tin sai lệch vào tháng 4/2024, cô sống kín tiếng và không tham gia hoạt động trong showbiz Việt.

Sau một thời gian dài vắng bóng, Nam Em gây chú ý khi bất ngờ nhận show trở lại. Cô xuất hiện biểu diễn tại một club ở thành phố Quảng Ngãi. Giọng hát của Nam Em nhận được khá nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Cô còn tham gia sự kiện thời trang tại TP.HCM vừa qua cùng đồng nghiệp showbiz.

Nam Em biểu diễn tại một club ở thành phố Quảng Ngãi

Cô mặc chiếc váy trắng cúp ngực, thiết kế ôm sát khoe đường cong

Cư dân mạng bất ngờ khi cô quay trở lại hoạt động trong showbiz

Sau khi biểu diễn tại đây, Nam Em đã viết bài đăng dài chia sẻ cảm xúc của bản thân trên trang cá nhân. Cô cho biết thời gian qua đã sống với căn bệnh trầm cảm, lo âu, tự chiến đấu với vấn đề tâm lý của chính mình.

Nam Em chia sẻ: "Em đã khóc rất nhiều trước khi tổng duyệt cho chương trình vừa qua. Sự bất ổn của em đến từ ánh mắt, tính cách con người. Nên rất nhiều người nhìn vào đó mà gán cho em cái tội sử dụng những thứ không sạch sẽ. Cũng không trách họ được. Vì nếu em là khán giả thì em cũng sẽ không thể có cái góc nhìn tích cực hơn. Những ngày tháng em sống chung với căn bệnh trầm cảm - lo âu - hoảng loạn thật sự không hề dễ dàng. Em càng muốn thoát ra khỏi nó thì càng bất ổn. Chỉ có chấp nhận - tha thứ - buông bỏ.

Mà mọi người biết sống chung với người có vấn đề tâm lý thì phải là người có tinh thần thép thì mới chịu nổi. Bác sĩ điều trị nói là chỉ có em mới chữa được cho em thôi. Còn thuốc nó chỉ giúp em giảm triệu chứng chứ không thể khỏi hẳn. Giống như kiểu chữa được cái ngọn chứ không chữa được cái gốc".

Trước buổi tổng duyệt của chương trình, cô đã khóc rất nhiều

Nam Em thừa nhận đã sống với căn bệnh trầm cảm, lo âu trong suốt thời gian dài

Trong bài viết, Nam Em còn mong khán giả sẽ thông cảm và bao dung cho những lùm xùm đã qua của mình. "Em quyết định mặc đồ đẹp. Bước lên sân khấu và làm chủ ánh đèn. Vì em biết chỉ có sự tỉnh táo - xinh đẹp - mạnh mẽ mới có thể giúp em tốt hơn. Càng khóc càng quỵ luỵ càng xấu xí chỉ khiến người khác trở nên chán ghét.

Mọi người hết sức thông cảm và bao dung cho những lần mà em hỗn. Tâm em sân si. Vì vốn dĩ chúng ta không hoàn hảo và em cũng vậy. Ông trời cho em giọng hát - sắc đẹp. Thì phải cho em cái nết thấy gớm. Bởi mới có câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

Mỗi ngày em đều cố gắng và nỗ lực rất nhiều để nhìn bản thân mà sửa. Chỉ mong khán giả cho 1 con đường lui. Vì quá khứ đã qua nhưng nỗi đau vẫn còn đó. Mỗi ngày em đều có gắng sám hối nghiệp chướng mà em đã gây ra", cô viết.

Nam Em mong khán giả thông cảm và bao dung cho những ồn ào đã qua của mình

Vừa qua, cặp chị em Nam Em và Nam Anh còn cùng xuất hiện tại sự kiện Triển lãm Văn hóa – Nghệ thuật – Thời trang 'Miệt cù lao' của NTK hàng đầu showbiz Việt. Cặp đôi cùng diện áo bà ba kết hợp với khăn rằn mang đậm dấu ấn Nam Bộ.

Trên trang cá nhân, Nam Em chia sẻ sau khi tham gia sự kiện giải trí: "Hình ảnh người phụ nữ gắn liền với chiếc áo bà ba cương trực - dũng cảm. Trong thời chiến sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc. Trong thời bình nỗ lực phấn đấu dựng xây. Đó là hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam. Tất cả chúng ta đều mang một giá trị riêng". Trước khi ở ẩn vì ồn ào, Nam Em được đánh giá khá tài năng khi có thể làm người mẫu, ca hát.

Giữa tháng 10 vừa qua, Nam Em và Nam Anh sánh đôi cùng tham gia 1 sự kiện

Trước khi vướng ồn ào, Nam Em hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực người mẫu và ca hát

Nam Em chính thức công khai mối quan hệ tình cảm vào cuối tháng 11/2023. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin được chia sẻ, mạng xã hội nhanh chóng xuất hiện hàng loạt tin đồn và thông tin tiêu cực liên quan đến bạn trai của cô, từ quá khứ nợ nần cho đến việc từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Câu chuyện tình cảm của cả hai vì thế liên tục vướng sóng gió, khiến Nam Em nhiều lần phải lên tiếng bênh vực người yêu. Thậm chí, cặp đôi này từng tuyên bố chia tay rồi lại quay về sống chung.

Tháng 4/2024, Nam Em bị cơ quan chức năng xử phạt vì hành vi liên tục livestream và phát ngôn sai lệch trên mạng xã hội. Sau ồn ào này, hình ảnh của người đẹp sinh năm 1996 bị ảnh hưởng nặng nề trong mắt công chúng. Cô dần rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật, vắng bóng tại sự kiện giải trí và tạm ngừng ca hát trong một thời gian dài.

Đến tháng 6/2024, Nam Em đăng tải bài viết thừa nhận bản thân chính là người gây ra những ồn ào thời gian qua. Cô trải lòng: "Tôi đã tự huỷ hoại cuộc đời và sự nghiệp của mình để đi tìm câu trả lời. Tôi có thực sự muốn tiếp tục sống hay không? Và sau đó tôi thấy thiếu âm nhạc tôi không sống nổi. Vậy nên đã hiểu rõ bản thân rồi thì phải cố gắng tiếp tục thôi. Cuối cùng vẫn là đi tìm câu hỏi mục đích sống của mình là gì".

Sau những ồn ào, Nam Em và bạn trai từng dọn lên Đà Lạt để sinh sống