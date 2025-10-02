Nhìn diện mạo gầy gò hiện tại của Nam Em, khán giả tiếc nhớ thời cô ở đỉnh cao nhan sắc

Thời gian gần đây, diện mạo của Nam Em liên tục trở thành tâm điểm chú ý. Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 xuất hiện với gương mặt gầy gò, thần sắc uể oải và mái tóc thiếu chăm chút, cô khiến nhiều khán giả bất ngờ lẫn tiếc nuối.

Điểm khiến nhiều người chú ý chính là vóc dáng gầy gò, gương mặt hốc hác cùng đôi mắt lờ đờ, thiếu sức sống của người đẹp sinh năm 1996. Hình ảnh hiện tại khiến cư dân mạng khó tin rằng đây từng là Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long với vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn và tràn đầy sức sống.

Không những thế, trên sóng livestream, Nam Em từng tiết lộ sức khỏe hiện tại không thực sự tốt. Cô mắc hội chứng sợ nuốt. " Mọi người biết cái hội chứng sợ nuốt không? Có nghĩa là mình thấy nó bọt bọt bọt bọt á. Cái tự nhiên mình nuốt nước bọt mình xuống mà nó có bọt, tự nhiên mình cảm thấy khó chịu nên em phải phun ra mới cảm thấy dễ chịu. Ăn uống cũng vậy, em nhai kỹ lắm em mới dám nuốt. Chứ nhai mà ẩu ẩu mà nuốt cảm lấy lợn cợn là em cảm thấy khó chịu ", cô cho hay.

Bên cạnh đó, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 cũng đối loạn với chứng rối loạn hoảng loạn. " Bạn nào bị rối loạn hoảng loạn coi như là cũng xui lắm mới bị cái bệnh đó đó. Trời, cảm giác nó khó chịu kinh khủng. Nhưng mình nói không ai tin á, không ai nghe mình hết trơn. Người đều nói em bị ảo hả hoặc em diễn hay em diễn cho ai coi. Cho nên những ai mà bị bệnh về vấn đề tâm lý thì mình nên lắng nghe họ chút, đừng coi đó là diễn" , Nam Em tâm sự.

Từ những ngày đầu ghi dấu tại các cuộc thi nhan sắc cho đến khi chuyển hướng sang âm nhạc, Nam Em luôn gắn liền với hình ảnh cuốn hút và tràn đầy sức sống. Chính vì thế, sự thay đổi rõ rệt trong ngoại hình gần đây đã tạo nên nhiều bàn luận.

Không ít khán giả bày tỏ lo lắng cho tình trạng sức khỏe và tinh thần của cô, đồng thời mong Nam Em sớm lấy lại phong độ để tiếp tục gắn bó với nghệ thuật. Khi đặt hình ảnh hiện tại cạnh giai đoạn đỉnh cao trước kia, công chúng càng thêm tiếc nuối cho một nhan sắc từng được kỳ vọng tỏa sáng trong showbiz Việt.

Nam Em, tên thật là Nguyễn Thị Lệ Nam Em, sinh năm 1996 và từng theo học tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô bắt đầu được công chúng biết đến khi đăng quang Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015 ở tuổi 19. Với nhan sắc tự nhiên cùng tài năng nổi bật, Nam Em nhanh chóng sở hữu một lượng người hâm mộ yêu mến và theo dõi hành trình hoạt động trong showbiz.

Sau cuộc thi, để hoàn thiện bản thân, Nam Em không ngừng rèn luyện, tham gia các lớp kỹ năng mềm và nâng cao trình độ ngoại ngữ. Nhờ đó, cô có thêm nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và dần khẳng định bản thân trên các sân khấu lớn.

Ngay trong năm đăng quang, Nam Em còn được đặc cách vào thẳng vòng Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Khi ấy, cô gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ, kỹ năng trình diễn ngày càng tự tin, làm chủ sân khấu tốt. Tuy vậy, người đẹp 9X chỉ dừng chân ở Top 10. Chỉ một năm sau, vào năm 2016, cô đại diện cho Việt Nam dự thi Miss Earth (Hoa hậu Trái Đất) tại Philippines và lọt top 8 chung cuộc.



Hiện tại, Nam Em mưu sinh bằng việc bán hàng online và gần đây đã trở lại sân khấu ca hát và trình diễn

Nam Em hiện đang sống cùng bạn trai Bùi Hữu Cường. Cô mưu sinh bằng việc bán hàng online và gần đây đã trở lại sân khấu ca hát và trình diễn.