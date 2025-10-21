Ninh Dương Lan Ngọc có phải dừng hoạt động?

Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh Ninh Dương Lan Ngọc bước đi khập khiễng tại một sự kiện ở TP.HCM lan truyền trên mạng xã hội, nhiều khán giả không giấu được lo lắng cho tình hình sức khỏe của nữ diễn viên. Hình ảnh "ngọc nữ màn ảnh Việt" phải nhờ ekip dìu đi, thỉnh thoảng dừng lại để giữ thăng bằng khiến không ít người cho rằng cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau chấn thương gặp phải khi ghi hình Running Man Vietnam. Ở các tập mới nhất, Lan Ngọc cũng vắng bóng khiến người xem băn khoăn liệu "ngọc nữ" có phải tạm dừng mọi hoạt động?

Trước làn sóng quan tâm của khán giả, phía Lan Ngọc mới đây đã có phản hồi chính thức với chúng tôi. Đại diện nữ diễn viên cho biết: "Hiện tại chân Lan Ngọc đã ổn, mang giày thể thao vẫn có thể di chuyển và hoạt động bình thường. Hôm trước Lan Ngọc đi lại khó khăn là do mang giày cao gót".

Phía Lan Ngọc cho biết dù chưa chạy một cách bình thường như trước nhưng chấn thương chân đã khôi phục khá nhiều. Lịch trình ghi hình Running Man Vietnam của nữ diễn viên vẫn diễn ra bình thường. "Phía công ty cũng luôn sắp xếp công việc hợp lý để Lan Ngọc có thể nghỉ ngơi, giữ sức khỏe", đại diện Lan Ngọc chia sẻ thêm.

Phía Lan Ngọc cho biết chấn thương chân đã hồi phục nhiều, việc đi đứng khập khiễng là do nữ diễn viên chưa quen đi lại bằng cao gót

Tại một sự kiện ở TP.HCM, Lan Ngọc xuất hiện với thần thái tươi tắn, thân thiện giao lưu với người hâm mộ. Nhưng gây lo lắng là khoảnh khắc cô phải nhờ người dìu đi từng bước vì chấn thương ở chân. Cô vẫn cố gắng đứng vững trên thảm đỏ, hoàn thành buổi chụp hình, nhưng dáng đi của Lan Ngọc đã nói lên tất cả.

Trên mạng xã hội, khoảnh khắc Lan Ngọc di chuyển với dáng đi khập khiễng nhanh chóng được lan truyền, làm dấy lên câu hỏi về tình trạng sức khỏe của cô. Nhiều bình luận bày tỏ sự lo lắng và hy vọng "ngọc nữ màn ảnh Việt" chỉ gặp chấn thương nhẹ, sớm hồi phục.

Lan Ngọc di chuyển khó khăn và cần ekip dìu sau khi bước xuống xe

Hồi tháng 6, trong quá trình ghi hình cho chặng đầu của Running Man Vietnam mùa 3, Lan Ngọc không may gặp chấn thương ở chân, buộc phải ngồi xe lăn rời phim trường. Chia sẻ về tình trạng khi đó, nữ diễn viên cho biết cô chỉ bị chấn thương nhẹ, đã đi khám và kết quả khả quan. Lan Ngọc cho biết thêm mình chỉ cần nghỉ ngơi, hạn chế vận động mạnh một thời gian ngắn và sức khỏe vẫn ổn định.

Thời điểm gặp chấn thương, Lan Ngọc cũng đang tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ. Dù cố gắng xuất hiện và ghi hình cùng ekip, nhưng vì tình trạng sức khỏe không cho phép vận động cường độ cao, cô buộc phải tạm dừng và chia tay chương trình sớm hơn dự kiến. Quyết định này khiến khán giả tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng thể hiện sự chuyên nghiệp và ý thức bảo vệ sức khỏe của nữ diễn viên để có thể tiếp tục theo đuổi lịch trình dài hơi phía trước.

Lan Ngọc gặp chấn thương khi ghi hình chặng đầu Running Man Vietnam

Tối 18/10, chương trình Running Man Vietnam lên sóng tập 3 và thời lượng xuất hiện của Lan Ngọc chỉ kéo dài vài phút. Nếu ở tập trước cô vẫn xuất hiện để theo dõi, ngồi bên ngoài vừa ăn vuống vừa cười đùa với dàn cast với vai trò người dẫn truyện thì lần này Lan Ngọc mất hút hoàn toàn. Hầu hết các thử thách chỉ có 8 thành viên bao gồm 6 cast chính Trấn Thành, Quân A.P, Quang Trung, Quang Tuấn, Anh Tú Atus, Liên Bỉnh Phát và 2 khách mời Trang Pháp, JSOL tham gia. Lan Ngọc cũng không tham gia bữa tiệc ăn uống, chia sẻ cảm xúc cùng dàn nghệ sĩ ở cuối tập 3.

Khoảnh khắc hiếm hoi Lan Ngọc xuất hiện chính là ở phần chào kết, công bố người chiến thắng. Nữ diễn viên lộ rõ khuôn mặt mệt mỏi, đôi chân vẫn còn sưng và phải ngồi xe lăn.