Đang yên đang lành bị đồn "mất rồi", Nam Em bức xúc lên tiếng

Mới đây, Nam Em đã đăng trên story một tin đồn vô căn cứ về mình. Mỹ nhân quê Tiền Giang bày tỏ ngán ngẩm khi biết trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin cô đã qua đời. Cô viết: "Còn cái gì không nói được nữa không".

Nam Em ngán ngẩm trước thông tin mình đã qua đời.

Bức ảnh đăng trên story của Nam Em ngay lập tức đã thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều dân mạng xã tràn vào trang cá nhân để thăm hỏi người đẹp sau khi thông tin cô đã qua đời lan truyền. Thực chất, Nam Em hiện vẫn đang có cuộc sống ổn định tại TP.HCM.

Dù không còn thường xuyên hoạt động nghệ thuật, cuộc sống ở thời điểm hiện tại của Nam Em vẫn thu hút sự quan tâm từ dân mạng. Chia sẻ trên trang cá nhân, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 cho biết đã cùng bạn trai rời Đà Lạt, đến sống tại TP.HCM.

Thời gian gần đây, Nam Em trông khá gầy và tiều tụy.

Sau thời gian ồn ào, Nam Em đã quay lại với bạn trai Bùi Hữu Cường. Cô cho biết được bạn trai lo lắng từ A-Z, đến giấy tờ, nhà cửa, cô chỉ việc đứng tên căn hộ. Người đẹp từ chối tiết lộ giá trị của căn hộ. Trên trang cá nhân, mỹ nhân sinh năm 1996 tiết lộ dần quay trở lại với ca hát.

Người đẹp hiện đang sống trong một căn hộ nhỏ

Cô mắc hội chứng sợ nuốt.

Gần đây, trên livestream, Nam Em cho biết cô mắc hội chứng sợ nuốt. " Mọi người biết cái hội chứng sợ nuốt không? Có nghĩa là mình thấy nó bọt bọt bọt bọt á. Cái tự nhiên mình nuốt nước bọt mình xuống mà nó có bọt, tự nhiên mình cảm thấy khó chịu nên em phải phun ra mới cảm thấy dễ chịu.

Ăn uống cũng vậy, em nhai kỹ lắm em mới dám nuốt. Chứ nhai mà ẩu ẩu mà nuốt cảm lấy lợn cợn là em cảm thấy khó chịu " , Nam Em bộc bạch.

Bên cạnh đó, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 cũng rối loạn với chứng rối loạn hoảng loạn. Cô mong mọi người thông cảm với mình thay vì nói bản thân đang "diễn kịch": " Bạn nào bị rối loạn hoảng loạn coi như là cũng xui lắm mới bị cái bệnh đó đó. Trời, cảm giác nó khó chịu kinh khủng. Nhưng mình nói không ai tin á, không ai nghe mình hết trơn. Người đều nói em bị ảo hả hoặc em diễn hay em diễn cho ai coi. Cho nên những ai mà bị bệnh về vấn đề tâm lý thì mình nên lắng nghe họ chút, đừng coi đó là diễn ", Nam Em tâm sự.

Nam Em được chú ý nhờ các các buổi livestream chia sẻ về cuộc sống riêng cũng như những phát ngôn gây nhiều tranh luận.

Nguyễn Thị Lệ Nam Em, sinh ngày 15/01/1996, là một người mẫu, diễn viên và ca sĩ được nhiều người yêu mến. Cô bắt đầu được công chúng chú ý sau khi đăng quang Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, đồng thời đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Trái Đất 2016 và xuất sắc lọt vào Top 8.



