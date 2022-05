Nam Em lên tiếng khi bị chê hát dở

Nam Em đi hát và nhận được nhiều ủng hộ từ khán giả

Là người đẹp đi hát nhận được sự ủng hộ của khán giả, nhất là thời gian gần đây, Nam Em có nhiều clip cover thu hút khán giả trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh sự tán dương cũng có không ít những nhận xét tiêu cực dành cho cô. Trong đó, có ý kiến cho rằng "bỏ tiền ra mua vé nghe Nam Em hát cảm thấy lãng phí" khiến cư dân mạng xôn xao.

Bản thân Nam Em cũng chú ý đến nhận định này. Cô chia sẻ: "Phần nào nó cũng va vào tâm trí của em. Nên là ngay từ đầu, em có nói âm nhạc giúp em giải tỏa căng thẳng và mọi người cảm nhận được cái sóng, âm nhạc của em, vậy thôi".

Dù đi hát nhưng cô lại không muốn được gọi là ca sĩ

Nam Em cũng bày tỏ thật ra với những lời khen chê của khán giả, cô không muốn giải thích. Điều cô có thể làm là cố gắng hơn mỗi ngày. "Ngày nào gặp lại mọi người thì mọi người vẫn cho em được những bó hoa, tặng em những tràng pháo tay là em cảm thấy vui rồi", Nam Em bộc bạch.

Nhiều người hâm mộ đã động viên khích lệ người đẹp gốc Tiền Giang, khuyên cô đừng nên để ý tới những lời không hay mà tập trung rèn luyện giọng hát. Đó là cách để "đáp trả" hay nhất dành cho bình luận tiêu cực.

Dạo gần đây cô đi hát khá thường xuyên

Thời gian gần đây, Nam Em liên tiếp gây ấn tượng tốt với công chúng với loạt sân khấu live ở phòng trà, mang về triệu view và vị trí top trending cao. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Nam Em xứng đáng hơn một số người đẹp khác khi lấn sân ca hát.

Chưa dừng lại, mới đây, Nam Em còn khiến fan không khỏi ngỡ ngàng khi tham gia chinh chiến tại Miss World Việt Nam. Nam Em từng theo học khoa thanh nhạc ở Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô từng phát hành MV "Cùng Anh Đi Ca", "Xa Nhau Rồi Anh Nhớ Không?", "New Year With You"...

Dù rất thường xuyên đi hát ở một số sự kiện cũng như phòng trà, nhưng Nam Em từng cho biết không muốn được gọi là ca sĩ.