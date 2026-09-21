Nam diễn viên vừa qua đời sáng nay sau ca phẫu thuật não, để lại con gái 5 tuổi

Sáng 21/9, tờ Pagesix đưa tin, nam ca sĩ kiêm tay guitar người Mỹ Chad Gilbert (thành viên ban nhạc New Found Glory) vừa qua đời đột ngột sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Nam nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 45, để lại cô con gái bé bỏng mới chỉ 5 tuổi.

Trước đó, vào tháng 12/2021, anh được chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư tuyến thượng thận hiếm gặp, sau đó tế bào ung thư đã di căn sang xương sống, phổi và lưng. Tới tháng 2 năm nay, Chad Gilbert ngất xỉu tại nhà riêng và đã trải qua ca phẫu thuật não nhằm loại bỏ 3 khối u trong bệnh viện. Ca mổ khi ấy đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nhưng đến nay, anh đã không thể chiến thắng được bệnh tật và mãi mãi ra đi ở tuổi 45, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè.

Trước khi qua đời, Chad vẫn thường xuyên cập nhật đến người hâm mộ những hình ảnh về hành trình chiến đấu với bệnh tật của mình. Tháng trước, nam ngôi sao thông báo trên Instagram rằng anh đã phải vào phòng cấp cứu để hút 4,5 lít dịch trong phổi.

Trên mạng xã hội, ban nhạc New Found Glory cũng vừa có động thái tưởng niệm dành cho cố nghệ sĩ Chad Gilbert thông qua bài đăng xúc động: “Chad Gilbert trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của bạn bè - gia đình. Anh ấy đã được ở bên cạnh người vợ và mẹ mình trong những giây phút cuối đời. Chúng tôi vô cùng bàng hoàng và suy sụp trước sự ra đi đột ngột của Chad. Nhưng anh ấy đã ra đi 1 cách thanh thản. Chad là 1 nghệ sĩ huyền thoại, nhưng thành tựu tuyệt vời nhất của anh ấy là đã trở thành người chồng và người cha. Những ước mơ lớn nhất trong cuộc đời anh ấy đều đã trở thành hiện thực. Chúng tôi và anh ấy đã phát hành hàng loạt album, cùng nhau tận hưởng những chuyến lưu diễn trải dài khắp thế giới và nhận được nhiều giải thưởng vượt xa sự tưởng tượng ban đầu. Trong suốt quá trình đó, Chad đã thôi thúc chúng tôi cùng trưởng thành với tư cách là nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn. Chúng tôi vô cùng trân trọng cuộc đời tuyệt vời của Chad, đồng thời biết ơn khi được cùng với nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ. Tầm ảnh hưởng của Chad sẽ luôn được nhớ đến mãi trong quá trình phát triển của ban nhạc New Found Glory. Và tinh thần của anh ấy sẽ luôn hiện diện trên mọi sân khấu và các màn trình diễn của ban nhạc chúng tôi. Hãy yên nghỉ nhé, Chad. Chúng tôi mãi yêu anh”.

Chad Gilbert sinh năm 1981, là thành viên sáng lập ban nhạc New Found Glory khi vừa tròn 16 tuổi. Trong suốt sự nghiệp, ban nhạc này đã gặt hái được vô số thành công qua những bản hit “làm mưa làm gió” trên thị trường âm nhạc như My Friends Over You, Hit or Miss,...

Về tình duyên, Chad từng trải qua 2 đời vợ trước khi cưới Lisa Cimorelli (thành viên nhóm nhạc Cimorelli) kém anh 12 tuổi cách đây 6 năm. Chad và Lisa đã vỡ òa chào đón con gái đầu lòng hồi năm 2021.