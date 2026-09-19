Nam ca sĩ, rapper 8X đột ngột qua đời ở nhà riêng vào ngày 17/9, 3 tháng trước còn thông báo chữa khỏi ung thư

Ngày 18/9, tờ The Guardian đưa tin nam ca sĩ, rapper nổi tiếng người Anh Sway DaSafo đã qua đời ở tuổi 44. Theo bạn bè thân thiết, Sway DaSafo ra đi vào ngày 17/9, tại nhà riêng ở Ghana. Nguyên nhân cái chết của anh hiện chưa được công bố.

Sway DaSafo qua đời không rõ nguyên nhân ở tuổi 44. Ảnh: Capital Pictures

Sự ra đi đột ngột của Sway DaSafo khiến đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng. Điều khiến công chúng càng xót xa hơn là nam nghệ sĩ 8X này từng có một hành trình dài chống chọi với bệnh tật. Năm 2010, anh được chẩn đoán mắc u lympho Hodgkin (Hodgkin lymphoma) - một dạng ung thư máu ảnh hưởng đến hệ thống bạch huyết. Sway DaSafo sau đó trải qua nhiều năm điều trị bằng hóa trị và xạ trị, đồng thời từng công khai chia sẻ về hành trình chiến đấu với căn bệnh này. Đến tháng 6 vừa qua, Sway DaSafo tuyên bố: "Chúng ta đã chiến thắng trận chiến này", và đang từng bước phục hồi sức khỏe.

Khi ấy, người hâm mộ vô cùng vui mừng trước những tín hiệu sức khỏe tích cực từ thần tượng. Không ai ngờ chỉ vài tháng sau, anh lại bất ngờ qua đời, để lại sự tiếc nuối lớn cho giới âm nhạc Anh và đông đảo khán giả.

Nam nghệ sĩ trải qua 16 năm chiến đấu với bệnh ung thư máu. Ảnh: Instagram.

Sway DaSafo tên thật là Derek Andrew Safo, sinh năm 1982 ở phía Bắc London (Anh). Cha mẹ anh đều là người Ghana. Nam nghệ sĩ được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng của làng hip-hop Anh. Năm 2005, khi vẫn còn là một nghệ sĩ độc lập và chưa phát hành album đầu tay, Sway DaSafo đã giành giải Nghệ sĩ Hip-hop xuất sắc nhất tại MOBO Awards. Anh trở thành nghệ sĩ đầu tiên nhận giải này khi chưa ký hợp đồng với bất kỳ hãng thu âm nào, đồng thời vượt qua nhiều rapper quốc tế đình đám như 50 Cent và The Game.

Sau đó, Sway DaSafo phát hành album đầu tay This Is My Demo, nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và được đề cử Mercury Prize. Sự nghiệp của anh trải dài qua nhiều dòng nhạc như hip-hop Anh hay Grime. Những ca khúc tiêu biểu của Sway DaSafo có thể kể đến Little Derek, Still Speedin và Level Up. Trong đó, Level Up từng lọt Top 10 bảng xếp hạng đĩa đơn Anh năm 2012. Không chỉ hoạt động solo, Sway DaSafo còn hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Ed Sheeran, Akon, Lupe Fiasco, Kano và Riz Ahmed.

Bên cạnh âm nhạc, Sway DaSafo cũng từng lấn sân diễn xuất. Năm 2011, anh xuất hiện trong bộ phim truyền hình Anh Top Boy, góp mặt ngay từ hai tập đầu tiên. Nam ca sĩ, rapper này còn thành lập Dcypha Productions - hoạt động trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc và hỗ trợ phát triển các nghệ sĩ mới. Anh từng góp phần hỗ trợ KSI - YouTuber kiêm ca sĩ nổi tiếng - phát triển sự nghiệp âm nhạc.

Sway DaSafo được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng của làng hip-hop Anh. Ảnh: Instagram.

Nguồn: The Guardian