Tập 4 Bố ơi mình đi đâu thế mùa 6 đưa khán giả đến một đêm Trung thu đặc biệt tại Hội An, nơi Bùi Công Nam lần đầu thử sức làm "bố tập sự", một mình chăm sóc 5 đứa trẻ chỉ với 200.000 đồng trong tay. Không dừng lại ở đó, các ông bố còn cùng nhau "biến hình" trên sân khấu, người làm Chị Hằng, người hóa phù thủy, người thành cây đa, mang đến một đêm hội trăng rằm đầy tiếng cười cho các con và người dân Hội An. Đằng sau những màn hóa thân hài hước ấy là mong muốn rất thật của các ông bố: Giữ lại cho con một ký ức Trung thu thật sự đáng nhớ.

Bùi Công Nam làm "bố tập sự", xoay xở với 85.000 đồng để 5 đứa trẻ không bị đói

Trong tập 4, Bùi Công Nam bất ngờ xuất hiện và nhận nhiệm vụ làm "bố tập sự", một mình chăm sóc 5 đứa trẻ là các con của MC Thành Trung, Lê Dương Bảo Lâm, Huy R và diễn viên Phương Nam. Thay vì vội vàng bắt tay vào nhiệm vụ, anh dành thời gian hỏi tên, tuổi, tên ở nhà và làm quen với từng bé, dù có chút "sốc" khi bị các con gọi là "bác".

Trong 5 đứa trẻ, Ốc là cô bé duy nhất và cũng là người khiến Nam nhanh chóng để ý, khi thấy bé có vẻ buồn và rụt rè, anh chủ động hỏi: "Sao nãy giờ con buồn vậy con?", rồi tiếp tục hỏi bé đã ăn sáng chưa. Phát hiện cả nhóm chưa ai ăn sáng thật sự, có bé chỉ mới ăn một hai chiếc kẹo, Nam phân biệt rõ ràng với Đậu: "Hai cái kẹo thôi là chưa gọi là ăn sáng, cái đó gọi là ăn vặt nha". Trên đường đi ăn, anh còn không quên nhắc các con chào hỏi người lớn khi gặp ngoài đường.

Câu chuyện thật sự thử thách Bùi Công Nam bắt đầu từ khoản tiền ăn sáng. Chương trình giao cho anh 200.000 đồng để đưa các bé đi ăn, nhưng theo yêu cầu của các con, anh đã lỡ mua bánh và nước hết 115.000 đồng trước khi đến chợ, chỉ còn lại 85.000 đồng cho bữa sáng của cả nhóm. Nhìn vào menu, Nam nhận ra bài toán khó hơn tưởng tượng khi riêng một phần cơm đùi gà đã có giá 100.000 đồng, cao hơn cả số tiền còn lại trong tay. Không bỏ cuộc, anh đề nghị các bé chia sẻ món ăn, gọi một phần lớn rồi chia nhỏ ra, đồng thời xin người bán làm khẩu phần nhỏ hơn để giảm giá, liên tục hỏi từng bé muốn ăn gì để cân đối trong ngân sách ít ỏi.

Đến lượt phần ăn của chính mình, khi chị bán hàng ngỏ ý làm cho anh món cao lầu đặc sản Hội An, Nam nhanh trí đề nghị: "Chị tặng em nhé", và may mắn được đồng ý, giúp "bố tập sự" có bữa sáng mà không tốn thêm đồng nào.

Suốt bữa ăn, anh vẫn không ngừng quan sát các con, thấy Ku Phin gặp khó khi dùng đũa liền đổi sang nĩa cho bé, trước khi rời quán còn nhắc cả nhóm hát tặng và cảm ơn cô bán hàng. Sau bữa sáng, Nam tiếp tục cùng các bé đi chợ mua đồ trang trí cho mâm cỗ Trung thu, chủ động hỏi "Các con thích ăn quả gì?" thay vì tự quyết định mọi thứ, đồng thời để ý hỏi các bé có khát nước không. Một ngày làm "bố tập sự" của Bùi Công Nam vì thế không được tạo nên bởi một khoảnh khắc lớn lao nào, mà bằng hàng loạt sự để tâm rất nhỏ dành cho 5 đứa trẻ.

Đêm Trung thu Hội An "náo loạn" vì các ông bố đồng loạt hóa thân

Buổi tối cùng ngày, các cặp bố con có một trải nghiệm đặc biệt khi cùng nhau chuẩn bị và tổ chức một đêm diễn mừng Trung thu phục vụ bà con Hội An. Không còn là những người cha đồng hành cùng con trong nhiệm vụ thường ngày, các ông bố lần này bước lên sân khấu với những nhân vật hoàn toàn khác lạ. Gây chú ý nhất là Huy R khi không ngại giả gái để hóa thân thành Chị Hằng, tạo nên một trong những điểm nhấn hài hước nhất chương trình.

Trong khi đó, Phương Nam đảm nhận vai Chú Cuội, Bùi Công Nam tiếp tục nhập vai cây đa ngay sau một ngày làm "bố tập sự", còn Lê Dương Bảo Lâm xuất hiện với hình tượng phù thủy bóng đêm. Trước đêm diễn, Bùi Công Nam và Phương Nam còn có màn song ca cùng nhau, biến một nhiệm vụ trong hành trình thành một đêm hội thực sự dành cho các con và người dân Hội An.

Đằng sau tiếng cười là ký ức Trung thu các ông bố muốn giữ lại cho con

Mở đầu đêm diễn, MC Thành Trung nhắc đến Trung thu như một dịp để các thế hệ trong gia đình quây quần bên nhau, đồng thời chỉ ra sự khác biệt giữa các thế hệ: Nếu với ông bà, cha mẹ ngày trước, bánh nướng bánh dẻo từng là món quà không dễ có, thì với trẻ em ngày nay, những chiếc bánh ấy đã trở nên quen thuộc hơn rất nhiều. Theo anh, chính những hoạt động như âm nhạc, văn hóa và sự kết nối giữa các thế hệ mới là điều giúp trẻ em tiếp tục cảm nhận được tinh thần đoàn viên của ngày Tết Trung thu.

Tinh thần ấy cũng được thể hiện ở phần cuối đêm hội, khi các bố con cùng mời bánh, phá cỗ và trò chuyện với nghệ nhân, khách mời tại Hội An, còn các bé được hướng dẫn mời bánh người lớn bằng hai tay và gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành trong đêm Trung thu.

Với riêng Bùi Công Nam, Trung thu còn gắn với một ký ức rất riêng từ thuở nhỏ, khi anh từng đi múa lân, cầm đầu lân còn bạn cầm đuôi, để rồi chiếc đuôi bất ngờ bị đứt mà anh không hề hay biết, một kỷ niệm nhỏ nhưng được anh nhớ mãi đến giờ. Cũng từ ký ức đó, anh mong các con có thể có một mùa Trung thu thật sự đáng nhớ, được quây quần cùng bố mẹ, cắt bánh, trò chuyện và lưu giữ những khoảnh khắc mà sau này khi lớn lên vẫn có thể nhớ về.

Với các ông bố, một đêm hóa thân thành Chị Hằng, Chú Cuội, cây đa hay phù thủy có thể chỉ là một màn trình diễn, nhưng với các con, đó lại có thể trở thành một trong những ký ức đặc biệt về mùa Trung thu tại Hội An, nơi những người bố đã không ngại "biến hình" và lăn xả để tạo nên niềm vui cho con mình.