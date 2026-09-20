Tình hình của nam thần màn ảnh mất trí, ngày đêm đi lang thang khắp nơi sau cú sốc mẹ ruột qua đời

Đường Trì Bình từng là nam thần hàng đầu màn ảnh showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Năm 2024, anh trải qua nỗi đau mất mẹ và sau đó rơi vào tình trạng bất ổn tâm thần. 2 năm qua, Đường Trì Bình chỉ còn da bọc xương, ngày đi lang thang khắp nơi quậy phá, tối ngủ vỉa hè. Đến ngày 20/9, vợ chồng nam diễn viên Ban Thiết Tường gây chú ý khi cho biết tình trạng của Đường Trì Bình ngày càng tồi tệ.

Đường Trì Bình nợ khoảng 50.000-60.000 TWD (41-50 triệu đồng) phí bảo hiểm y tế và đang bị hối thúc thanh toán. Do nợ tiền bảo hiểm, anh không thể nhận khoản trợ cấp 10.000 TWD (hơn 8 triệu đồng) dành cho người khó khăn. Dù được bạn bè đưa đến cơ quan bảo hiểm y tế để trình bày hoàn cảnh, các nhân viên vẫn trả lời rằng Đường Trì Bình phải thanh toán khoản nợ trước thì mới có thể nhận khoản trợ cấp. Điều này khiến nam diễn viên rơi vào cảnh kinh tế vốn khó khăn càng thêm khó khăn, có tiền hỗ trợ mà không thể nhận.

Đường Trì Bình đang nợ tiền bảo hiểm khoảng 41-50 triệu đồng nên không nhận được tiền trợ cấp dành cho người khó khăn. Ảnh: Sina.

Hiện tại, Đường Trì Bình không có thu nhập, không đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà và sinh hoạt phí. Anh sống dựa vào sự hỗ trợ và chăm sóc của bạn gái họ Trần. Trên truyền thông, người phụ nữ họ Trần cho biết tinh thần của Đường Trì Bình vài tháng trở lại đây đã ổn định hơn, ít khi bỏ nhà ra đi. Tuy nhiên, anh gặp vấn đề về đường tiêu hóa, ăn nhiều sẽ bị đau bụng, khẩu vị cũng giảm sút. Cân nặng của Đường Trị Bình đã giảm từ 65 kg xuống chỉ còn 60 kg.

Đường Trì Bình gặp nhiều vấn đề sức khỏe. Ảnh: China Times.

Theo tờ China Times, Đường Trì Bình được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, nam diễn viên không hề nhận thức được bệnh tình nghiêm trọng của mình và thường nổi giận mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện nhập viện điều trị. Mỹ nam đình đám 1 thời này tin rằng bản thân chỉ cần ăn uống đầy đủ là bệnh tự khỏi và kiên quyết không uống thuốc. Điều này khiến bệnh tâm thần của Đường Trì Bình không thể kiểm soát, lúc tỉnh lúc mê và thường xuyên mất kiểm soát cảm xúc.

Bạn bè trong giới giải trí từng hỗ trợ Đường Trì Bình chỗ ăn ở, kiếm công việc nhẹ nhàng cho anh làm, với hy vọng anh dần ổn định cuộc sống và sức khỏe tâm thần dần khá lên. Tuy nhiên, chỉ sau 1 thời gian ngắn, Đường Trì Bình lại bỏ đi, ngày đêm sống như người vô gia cư. Anh đi khắp nơi trên phố ăn xin, quậy quá. Dân tình từng sốc nặng khi chứng kiến ngôi sao phim Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ cởi trần ôm cột đứng ngoài đường la hét trong tình trạng không tỉnh táo. Nhìn những hình ảnh người đàn ông gầy gò chỉ còn da bọc xương, lấm lem, hết đi lang thang lại ngủ vạ vật trên vỉa hè, nhiều người không tin nổi đây chính là nam thần lừng danh một thời và không khỏi xót xa cho cảnh đời của Đường Trì Bình.

Cuộc đời bế tắc, trượt dài của mỹ nam xứ Đài

Đường Trì Bình từng là một trong những mỹ nam đình đám của giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc), gây thương nhớ với diện mạo điển trai, phong thái nho nhã và vẻ ngoài đầy cuốn hút. Nam diễn viên từng góp mặt trong loạt phim nổi tiếng như Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ, Juliet Phương Đông, The Hospital, Say Yes Enterprise, Tứ Đại Danh Bổ...

Đặc biệt, Đường Trì Bình từng ghi dấu ấn sâu đậm với vai chàng bác sĩ điển trai, tốt bụng và luôn âm thầm giúp đỡ nữ chính do Ella Trần Gia Hoa thủ vai trong Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ. Đây là một trong những tác phẩm thần tượng đình đám, góp phần đưa dòng phim ngôn tình Đài Loan (Trung Quốc) phủ sóng rộng rãi khắp châu Á. Thời đỉnh cao, vẻ ngoài nổi bật cùng sức hút của Đường Trì Bình khiến anh vướng tin đồn tình cảm với không ít mỹ nhân như Tống Kỷ Nghiên, Đinh Trữ, Hồ Tình Văn và Trương Ngọc Hoàng.

Tuy nhiên, đến năm 2014, Đường Trì Bình bất ngờ rút khỏi giới giải trí mà không công bố rõ lý do, đồng thời dần cắt đứt liên lạc với các đồng nghiệp. Kể từ đó, cuộc sống của nam diễn viên gần như không còn được biết đến.

Mãi đến năm 2024, khi mẹ anh qua đời, những thông tin về hoàn cảnh của Đường Trì Bình mới được truyền thông hé lộ. Mẹ Đường Trì Bình được phát hiện đã tử vong trên sân thượng một khu chung cư. Các nguồn tin cho biết bà đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng vì con trai không có việc làm ổn định, mang khoản nợ lên tới hàng triệu Đài tệ và cuộc sống ngày càng bấp bênh. Trong nhiều năm, hai mẹ con phải sống trong nhà thuê, trong khi Đường Trì Bình gần như phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ về mặt tài chính.

Đầu năm 2024, hoàn cảnh của hai mẹ con càng trở nên túng quẫn. Họ được cho là đã nợ tiền thuê nhà suốt 6 tháng, với tổng số tiền khoảng 100.000 Đài tệ (gần 79 triệu đồng), đồng thời đứng trước nguy cơ bị chủ nhà yêu cầu trả lại căn hộ. Sau khi mẹ mất, Đường Trì Bình phát bệnh tâm thần. Anh khăng khăng khẳng định mẹ mình chưa mất và từ chối nhận thi thể về an táng

Không chỉ vậy, sau khi rời showbiz, Đường Trì Bình được cho là ngày càng lệ thuộc vào rượu. Truyền thông cho biết nam diễn viên nhiều năm liền mất ngủ, uống rượu mỗi ngày, khiến ngoại hình thay đổi rõ rệt, cơ thể gầy gò, tiều tụy và thường xuyên xuất hiện trong trạng thái thiếu tỉnh táo. Khi mẹ qua đời, Đường Trì Bình mất đi chỗ dựa duy nhất về cả tinh thần lẫn tài chính, khiến cuộc sống của anh càng rơi vào cảnh khủng hoảng.

Truyền thông Hoa ngữ cũng đưa tin Đường Trì Bình có cha ruột là một doanh nhân, từng sở hữu nhà hàng và một cơ sở sản xuất nước mắm được cho là có quy mô lớn tại Thái Lan. Tuy nhiên, cha anh được cho là đã rời bỏ mẹ con Đường Trì Bình từ nhiều năm trước. Một số nguồn tin cho biết ngay cả khi biết tình trạng tồi tệ hiện tại của con trai, người cha này cũng không ngó ngàng hay hỗ trợ tài chính cho anh.

Nguồn: China Times, Sohu