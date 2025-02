Nam diễn viên Việt vừa đột ngột qua đời ở tuổi 23 là ai?

Mới đây, thông tin diễn viên lồng tiếng Đình Thế (nghệ danh Moon) qua đời ở tuổi 23 khiến nhiều đồng nghiệp và bạn bè không khỏi bàng hoàng. Anh là một gương mặt trẻ đầy triển vọng, từng góp giọng trong nhiều bộ phim nổi tiếng.

Nguyễn Dương Đình Thế sinh năm 2003, từng cộng tác với nhiều dự án phim của ACE Media và Đạt Phi Media. Anh không chỉ đảm nhận vai trò lồng tiếng mà còn tham gia biên dịch, biên tập và sáng tạo nội dung liên quan đến ngành công nghiệp điện ảnh.

Một số vai diễn đáng chú ý của Đình Thế bao gồm: Piroro & Chiu (Dragon quest: Cuộc phiêu lưu của Dai), Eekhout (Đế chế diệt vong), Kuina lúc nhỏ (Alice in Borderland), Jax (Rạp xiếc kỹ thuật số diệu kỳ) - bản của Jenka Studio, Dori (Quái vật sa mạc)...

Ngoài diễn xuất, Đình Thế còn viết nhiều bài nhạc Việt hóa cho một số bộ phim hoạt hình nổi tiếng.

Dù còn rất trẻ, Đình Thế đã để lại dấu ấn qua những nhân vật mà anh lồng tiếng. Giọng nói của anh không chỉ góp phần làm nên thành công của nhiều bộ phim mà còn in sâu trong lòng khán giả yêu thích phim ảnh.

Đình Thế là diễn viên lồng tiếng từng góp mặt trong nhiều bộ phim quốc tế

Theo cáo phó từ gia đình, Đình Thế trút hơi thở cuối cùng vào lúc 15h ngày 18/2/2025, hưởng dương 23 tuổi. Trước khi mất, nam diễn viên được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 115, TPHCM trong tình trạng hôn mê.

Lễ viếng diễn ra tại nhà riêng ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Đình Thế vốn là con trai út trong gia đình có 2 chị em. Do hoàn cảnh đơn chiếc, hiện mọi người xung quanh hỗ trợ nhà anh lo chu toàn tang lễ. Gia đình và bạn bè đã có mặt để tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ an táng của diễn viên Đình Thế diễn ra vào 9h sáng ngày hôm nay (22/2) tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa.

Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp và khán giả bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của nam diễn viên. Sự ra đi của Đình Thế để lại niềm tiếc nuối lớn không chỉ trong giới lồng tiếng mà còn với những khán giả yêu thích phim ảnh.