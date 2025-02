Nam ca sĩ qua đời ở tuổi 39

Theo HK01, ca sĩ người Tây Tạng Anduo Luosang qua đời ở tuổi 39. Công ty quản lý cho biết nam ca sĩ mất do biến chứng của tiểu đường và bệnh lao.

"Luosang qua đời vì bạo bệnh ngày 18/2, nguyên nhân là biến chứng của tiểu đường và lao, đúng với thông tin lan truyền trên mạng. Công ty chúng tôi ở Thành Đô, nhưng hiện ở quê nhà của Luosang để lo liệu tang lễ", đại diện công ty nói.

Chương trình People's Focus của Đài phát thanh và Truyền hình Quý Châu đưa tin người bạn thân của Anduo Luosang đau buồn vì nam ca sĩ qua đời đột ngột. Người này nói anh không thể tin sự việc vì vài tháng trước Lousang vẫn khỏe mạnh.

"Tôi không thể tin nổi chuyện này. Hãy yên nghỉ nhé người bạn của tôi", người bạn chia sẻ.

Thông tin Anduo Luosang đột ngột qua đời khiến nhiều người bất ngờ.

Gia đình cho biết Anduo Luosang nhập viện ngày 17/2 trong tình trạng nghiêm trọng, người xanh xao. Nam ca sĩ qua đời vào hôm sau. Thông tin nam ca sĩ đột ngột qua đời do biến chứng của bệnh lao, tiểu đường khiến truyền thông xôn xao, nhất là sau cái chết của diễn viên Từ Hy Viên, Lương Hựu Thành liên quan bệnh cúm.

Anduo Luosang là ca sĩ nổi tiếng, có sức ảnh hưởng của làng nhạc Tây Tạng. Anh là thần tượng của thế hệ 8X, 9X tại Trung Quốc. Theo HK01 , sản phẩm của nam ca sĩ thành công vang dội, lan rộng khắp các con hẻm ở Tây Tạng. Một số tác phẩm tiêu biểu của Luosang là Lhasa, Unique , A Luo Dad...

Bước vào độ tuổi U40, Lousang gặp vấn đề giọng hát, dần mất đi sự mến mộ của khán giả trẻ. Sau nhiều năm im ắng, Andou Lousang trở lại làng nhạc vào cuối năm 2024 với album The Sun of Reincarnation.

Giữa tháng 12/2024, anh phát hành đĩa đơn Can't Live With You. Hình ảnh nam ca sĩ khỏe mạnh qua đời sau hai tháng trở lại khiến nhiều người bất ngờ.