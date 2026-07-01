Không ồn ào trên truyền thông, cũng hiếm khi nhắc về những thành tựu của bản thân, nữ doanh nhân được biết đến là "bà xã" của nam tài tử nổi tiếng vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống đủ đầy theo cách rất riêng. Phía sau vị thế của một nữ CEO thành đạt là người phụ nữ khéo léo cân bằng giữa sự nghiệp, gia đình và việc chăm sóc bản thân, để mỗi vai trò đều được vun vén trọn vẹn.

Không chỉ là "bà xã Chi Bảo", cô đã gây dựng sự nghiệp riêng từ rất sớm

Nhắc đến Lý Thùy Chang, nhiều người thường nghĩ ngay đến người bạn đời của diễn viên Chi Bảo. Nhưng trước khi trở thành một nửa của nam diễn viên nổi tiếng, cô đã là nữ doanh nhân được biết đến trong lĩnh vực làm đẹp.

Sinh năm 1989 tại Hà Nội, Lý Thùy Chang bắt đầu kinh doanh từ khi còn khá trẻ. Với định hướng phát triển bài bản, cô xây dựng thương hiệu thẩm mỹ Lavender by Chang và từng bước mở rộng hoạt động kinh doanh, trở thành gương mặt quen thuộc trong cộng đồng nữ doanh nhân.

Dù có cuộc sống sung túc và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện sang trọng, Lý Thùy Chang chưa bao giờ xây dựng hình ảnh bằng sự xa hoa. Điều cô nhắc đến nhiều hơn là công việc, sự kiên trì và trách nhiệm của một người phụ nữ ở nhiều vai trò.

Theo Chang, khát vọng trở thành một nữ doanh nhân đã nhen nhóm từ khi cô mới 15 tuổi. Sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh, cô chịu ảnh hưởng lớn từ mẹ - người phụ nữ mạnh mẽ và quyết đoán. Thay vì dạy con gái phải tìm một bến đỗ để nương tựa, mẹ Chang luôn căn dặn: "Hãy tự quyết định cuộc đời mình và đừng bao giờ phụ thuộc vào ai cả". Chính lời dạy ấy đã trở thành kim chỉ nam để cô theo đuổi sự nghiệp của riêng mình.

Sau khi kết hôn với Chi Bảo vào năm 2021, Lý Thùy Chang được công chúng biết đến nhiều hơn. Thế nhưng, cô chưa bao giờ để danh xưng "vợ nghệ sĩ nổi tiếng" trở thành chiếc bóng của mình. Nữ doanh nhân vẫn bền bỉ theo đuổi sự nghiệp, điều hành doanh nghiệp và phát triển những dự án riêng.

Có lẽ vì thế, trong mắt nhiều người, Lý Thùy Chang không chỉ là "bà xã Chi Bảo" mà còn là hình mẫu của người phụ nữ hiện đại: Độc lập về tài chính, chủ động trong sự nghiệp và tự tin tạo dựng giá trị bằng chính năng lực của mình.

Yêu thương nhưng không nuông chiều - cách nữ CEO nuôi dạy các con

Dù bận rộn điều hành doanh nghiệp, Thùy Chang luôn cố gắng sắp xếp thời gian để đồng hành cùng chồng và hai con trong những khoảnh khắc thường nhật. Trên trang cá nhân, nữ doanh nhân thường chia sẻ hình ảnh các con lớn lên từng ngày, từ những chuyến du lịch, buổi dạo chơi đến các cột mốc đáng nhớ của Gia Khang và Gia Linh.

Nhiều người dành lời khen cho hai bé bởi vẻ ngoài đáng yêu, lanh lợi. Sinh ra trong gia đình có điều kiện, Gia Khang và Gia Linh cũng thường xuất hiện trong những bộ trang phục từ các thương hiệu cao cấp. Thế nhưng, theo Lý Thùy Chang, sự đủ đầy về vật chất chưa bao giờ là điều quan trọng nhất trong cách vợ chồng cô nuôi dạy con.

Cả hai thống nhất quan điểm yêu thương nhưng không nuông chiều, chú trọng rèn nề nếp, tính kỷ luật và sự lễ phép cho các con ngay từ khi còn nhỏ.

Nữ doanh nhân từng chia sẻ: "Vợ chồng tôi chung quan điểm phải uốn nắn, dạy dỗ con cái kỹ lưỡng từ nhỏ. Gia Khang yêu và quấn bố nhưng khi bé làm gì sai, chỉ cần anh Bảo nghiêm mặt nhìn con là bé ngoan ngoãn vâng lời ngay".

Không chỉ đồng điệu trong quan điểm nuôi dạy con, Chi Bảo và Lý Thùy Chang còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cách cùng nhau vun vén tổ ấm. Một người bận rộn với công việc kinh doanh, người kia từng có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nhưng cả hai đều cố gắng dành thời gian cho gia đình, đồng hành cùng các con trong những năm tháng đầu đời.

Có lẽ, với Lý Thùy Chang, sự đủ đầy không chỉ đến từ những thành tựu trong công việc, mà còn từ việc được cùng chồng đồng hành với các con trên hành trình khôn lớn.

Khi thành công không chỉ là những con số

Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ ở Lý Thùy Chang không chỉ là sự thành công trong kinh doanh hay cuộc sống sung túc, mà còn là cách cô giữ sự cân bằng giữa công việc, gia đình và cảm xúc của chính mình.

Trải qua hai lần sinh nở, Lý Thùy Chang vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng phong cách thanh lịch. Nhưng điều tạo nên sức hút của cô không chỉ là vẻ ngoài trẻ trung, mà còn là lối sống điềm tĩnh, không phô trương và luôn bền bỉ vun đắp cho cả sự nghiệp lẫn tổ ấm.

Ngoài doanh nghiệp riêng, Lý Thùy Chang còn đồng hành cùng Chi Bảo trong những dự án nhiều tâm huyết sau khi anh rời nghệ thuật, từ khu nghỉ dưỡng tại Côn Đảo đến Bảo tàng Gốm thời dựng nước. Mỗi người theo đuổi một lĩnh vực khác nhau nhưng đều hướng đến những giá trị bền vững cho gia đình và cộng đồng.

Có lẽ, điều làm nên sức hút của Lý Thùy Chang không nằm ở sự giàu có hay cuộc sống đủ đầy, mà ở bản lĩnh của một người phụ nữ luôn chủ động lựa chọn con đường mình đi. Với cô, thành công chỉ thực sự trọn vẹn khi sự nghiệp và gia đình cùng được chăm chút mỗi ngày.

(Ảnh trong bài: FBNV)