Buổi tiệc diễn ra trong không gian riêng tư tại bãi biển thuộc resort Côn Sơn, nơi Chi Bảo chuẩn bị bàn tiệc nhỏ với hoa tươi, nến lung linh và bánh kem, kết hợp ban nhạc sống chơi những bản nhạc lãng mạn. CEO Lý Thùy Chang chia sẻ cô hoàn toàn bất ngờ trước sự chuẩn bị chu đáo của chồng, và đây là buổi tiệc đầm ấm, ý nghĩa nhất cô từng được đón nhận.

Gia đình nhỏ quây quần bên nhau trong không khí mát mẻ, trong lành của Côn Đảo cùng hai "trái ngọt" hôn nhân - bé Gia Khang và Gia Linh. Trước đó trong buổi sáng cùng ngày, Chi Bảo cũng chia sẻ hình ảnh lái xe mui trần chở vợ con dạo quanh resort, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Nhân dịp này, Lý Thùy Chang tiết lộ kế hoạch đặc biệt mà hai vợ chồng ấp ủ: khi resort Côn Sơn chính thức khánh thành vào năm 2028, họ sẽ tổ chức hôn lễ ngay tại đây với sự chứng kiến của 30 cặp bạn thân. "Chúng tôi dự định mời 30 cặp bạn thân góp mặt chung vui trong hôn lễ ở Côn Đảo", Lý Thùy Chang nói.

Điều thú vị là đây không phải lần đầu cặp đôi lên kế hoạch cưới tại Côn Đảo. Chi Bảo và Lý Thùy Chang công khai mối quan hệ từ năm 2019, đăng ký kết hôn năm 2021 nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Hồi năm 2023, Lý Thùy Chang từng thông báo đám cưới sẽ diễn ra vào đầu năm 2024 tại chính resort này, công trình mà cô gọi là "đám cưới thế kỷ của ba mẹ bé Gia Khang". Tuy nhiên kế hoạch đó không thành hiện thực, và đến nay cặp đôi tiếp tục dời thời điểm tổ chức sang 2028, gắn với mốc resort chính thức đón khách.

Hai người quen biết từ năm 2011 nhưng mãi đến 2019 mới công khai. Lý Thùy Chang sinh năm 1989, kém Chi Bảo 16 tuổi, hiện là chủ chuỗi thẩm mỹ và được đánh giá cao trong giới doanh nhân. Cả hai có hai con chung, bé Gia Khang sinh năm 2022 và bé Gia Linh sinh năm 2024. Dù lệch nhau gần hai thập kỷ, cuộc hôn nhân của họ được nhiều người ngưỡng mộ bởi sự gắn kết và những khoảnh khắc tình cảm mà cả hai thường xuyên chia sẻ.

Về phần Chi Bảo, nam diễn viên sinh năm 1973, nổi tiếng qua vai Toàn trong phim "Đồng tiền xương máu" năm 1997 và nhiều tác phẩm đình đám khác. Năm 2021, anh tuyên bố dừng sự nghiệp diễn xuất để tập trung vào kinh doanh và thiện nguyện. Côn Sơn Resort là dự án anh âm thầm đầu tư gần một thập kỷ, đồng thời là nơi anh kỳ vọng sẽ chứng kiến hôn lễ của mình dù đã hai lần kế hoạch phải lùi lại.