Nam diễn viên đột ngột qua đời ở tuổi 33 vì ngã cầu thang giữa đêm

Rạng sáng ngày 3/1, tờ Yahoo Nhật Bản đưa tin nam diễn viên đình đám Noiri Toshiki đã qua đời vì xuất huyết não ở bệnh viện Tokyo. Nam nghệ sĩ qua đời dù chỉ mới 33 tuổi. Theo nguồn tin từ quản lý của nhà hát nơi Noiri hoạt động, nam diễn viên đã không may rơi xuống cầu thang của một nhà hàng ở Tokyo vào tối ngày 29/12/2022 và bị chấn thương ở đầu.



Dù được đưa ngay tới bệnh viện cấp cứu và cứu chữa ở phòng ICU (phòng chăm sóc đặc biệt nhằm duy trì sự sống cho bệnh nhân), Noiri Toshiki vẫn không thể qua khỏi. Anh nhắm mắt xuôi tay vào ngày 2/1 hôm qua. Sự ra đi của nam tài tử này khiến gia đình và người hâm mộ vô cùng thương tiếc.

Noiri Toshiki sinh năm 1989. Anh là thành viên của công ty LDP - nhà hát có tiếng tại Nhật Bản. Chưa hết, nam diễn viên còn là con trai của nữ minh tinh quyền lực quá cố Harue Akagi.



Được biết, Noiri đã phải theo đuổi nghiệp diễn bất chấp sự phản đối từ bố mẹ. Không chỉ đóng phim, nam diễn viên còn tham gia diễn xuất trong các MV ca nhạc. Gần đây nhất, Noiri Toshiki đã xuất hiện trong loạt phim truyền hình như Cherry Magic! Thirty Years of Virginity Can Make You a Wizard?!, Hotarugusa Nana no Ken, Hagetaka...