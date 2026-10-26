Nam diễn viên đóng 1 phim mua 1 căn nhà: Được nguyên Chủ tịch UBND TPHCM khen thưởng, lập 2 kỷ lục Guinness

Lý Hùng (sinh năm 1969) là một trong những tài tử nổi bật nhất của điện ảnh Việt Nam thập niên 1990. Xuất thân trong gia đình có truyền thống võ thuật và nghệ thuật, anh là con trai cố Nghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh. Nhờ ngoại hình điển trai, phong thái nam tính cùng nền tảng võ thuật, Lý Hùng sớm trở thành gương mặt được nhiều nhà làm phim săn đón.

Lý Hùng bén duyên với điện ảnh từ năm 1982, khi mới 12 tuổi, với một vai diễn trong phim Phượng. Sau đó, anh tiếp tục theo đuổi diễn xuất và được đào tạo bài bản tại Trường Điện ảnh TP.HCM. Bước đầu đảm nhận những vai diễn quan trọng từ khi còn trẻ, nam diễn viên dần tích lũy kinh nghiệm và khẳng định khả năng trên màn ảnh.

Năm 1988, Lý Hùng tạo bước ngoặt lớn với vai Phạm Công trong bộ phim Phạm Công - Cúc Hoa, đóng cùng Diễm Hương. Thành công của tác phẩm đưa tên tuổi anh đến gần hơn với công chúng, mở ra thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp. Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn qua loạt phim như Người Không Mang Họ, Ngọc Trong Đá, Nước Mắt Học Trò, Hồng Hải Tặc và Cảnh Sát Đặc Khu.

Trong thập niên 1990, Lý Hùng là gương mặt phủ sóng rộng khắp màn ảnh Việt, có thời điểm tham gia hàng loạt dự án mỗi năm. Anh từng thử sức với nhiều thể loại, từ phim tình cảm, tâm lý đến hành động, hình sự và cổ trang. Theo đó, nam diễn viên được Sách Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là người đóng nhiều vai chính nhất Việt Nam, với hơn 60 vai chính, có nguồn thống kê lên tới hơn 70 vai.

Đi cùng danh tiếng là mức cát-xê thuộc hàng cao nhất làng điện ảnh thời bấy giờ, cũng được ghi vào Sách Kỷ lục Việt Nam Lý Hùng từng tiết lộ thù lao mỗi bộ phim có thể lên tới hàng chục cây vàng, đủ để mua ô tô hoặc thậm chí một căn nhà. Trong giai đoạn hoàng kim, mức cát-xê khoảng 30 triệu đồng cho một bộ phim thường được nhắc đến như dấu mốc đặc biệt của nam diễn viên.

Cuối thập niên 1990, khi dòng phim thị trường dần thoái trào, Lý Hùng giảm tần suất xuất hiện trên màn ảnh. Năm 2005, anh trở lại với phim truyền hình Dollars Trắng, trong vai trung úy Nguyễn Trực. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục tham gia các dự án như Tây Sơn Hào Kiệt, Về Đất Thăng Long, Đường Hồ Chí Minh Trên Biển, Hy Sinh Đời Trai... Bên cạnh diễn xuất, anh còn thử sức với âm nhạc, phát hành album và tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình.

Ngoài nghệ thuật, gia đình Lý Hùng còn được biết đến với các hoạt động thiện nguyện. Tháng 3/2023, gia đình cố Nghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì những đóng góp trong công tác xã hội giai đoạn 2017-2021. Cùng dịp này, Lý Hùng và em gái là diễn viên Lý Hương nhận bằng khen của Nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vì những đóng góp trong công tác xã hội.

Năm 2025, sau gần một thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh rộng kể từ Hy Sinh Đời Trai, Lý Hùng trở lại với phim điện ảnh Phòng Trọ Ma Bầu. Ở dự án này, anh không chỉ tham gia diễn xuất mà còn đảm nhận vai trò giám khảo tuyển chọn diễn viên và cố vấn nội dung. Nam diễn viên cho biết quyết định trở lại xuất phát từ sự yêu thích kịch bản và nhân vật, chứ không vì áp lực kinh tế hay danh tiếng.

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Tính đến năm 2026, ở tuổi 57, Lý Hùng vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật và dành nhiều thời gian cho gia đình, đặc biệt là chăm sóc mẹ. Trong cuộc trò chuyện với báo chí nhân dịp sinh nhật hồi tháng 2 đầu năm, anh cho biết cuộc sống hiện tại tương đối ổn định, không đặt chuyện nặng nề vào vọng và vẫn tin vào duyên số trong tình cảm. Sau hơn bốn thập kỷ hoạt động, Lý Hùng vẫn là một trong những gương mặt tiêu biểu của thời kỳ hoàng kim điện ảnh Việt Nam, được giả tưởng nhớ đến bởi gia tài phim ảnh đồ đồ và bão-xê mỗi cơn bão.