1 nam diễn viên đã kết hôn 16 năm, nhưng chưa từng thấy mặt mộc của vợ minh tinh

Mới đây, nam diễn viên Son Jun Ho đã xuất hiện trên chương trình Morning Plaza và chia sẻ về cuộc sống hôn nhân bền chặt suốt 16 năm với Kim So Hyun. Về lần gặp gỡ đầu tiên, nam diễn viên nhạc kịch cho biết: "Chúng tôi gặp nhau khi cùng đóng trong vở nhạc kịch The Phantom of the Opera. Cô ấy rất thích tôi và dành cho tôi những ánh nhìn đầy ý nghĩa, vì vậy tôi đã tỏ tình. Tôi đã đọc được những gì cô ấy nói qua ánh mắt đó".

Lúc đó, Son Jun Ho mới chỉ là tân binh, còn Kim So Hyun đã khẳng định được vị thế của mình trong làng nhạc kịch Hàn Quốc. Nhưng nam diễn viên chẳng hề nao núng: "Tôi cũng có một sự tự tin khó tả. Ngay khi nhìn vào mắt cô ấy, tôi đã nghĩ cô ấy là của tôi". Anh nói thêm: "Thật lòng mà nói, tôi hơi sợ vì là người mới, nhưng cảm nhận được tình cảm sâu đậm của cô ấy, tôi thấy việc tỏ tình là ổn".

Son Jun Ho chia sẻ về cuộc sống hôn nhân bền chặt suốt 16 năm với Kim So Hyun. Ảnh: Starnews

Cặp đôi nhanh chóng hẹn hò và tiến đến hôn nhân, cùng nhau xây dựng tổ ấm. Sau 16 năm, Kim So Hyun - Son Jun Ho vẫn bên nhau bền chặt, đã có 1 con trai và trở thành đôi vợ chồng quyền lực nhất nhì làng nhạc kịch Hàn Quốc. Điều bất ngờ là nam diễn viên chưa từng nhìn thấy gương mặt mộc của vợ.

Anh giải thích: "So Hyun nói nếu để tôi thấy khía cạnh thoải mái của cô ấy, thì khi nhìn diện mạo sân khấu có thể gây khó chịu. Tôi thì không bận tâm. Vợ tôi nỏi chỉ muốn cho chồng mình thấy khía cạnh xinh đẹp của mình". Son Jun Ho tục bày tỏ tình cảm của mình, nói rằng: "Lúc đầu tôi hơi thất vọng, nhưng tôi rất biết ơn và hạnh phúc vì cô ấy đã cố gắng để trông xinh đẹp. Bây giờ, tôi đang tận hưởng điều đó". Câu chuyện về gia đình nghệ sĩ đình đám Hàn Quốc đã nhanh chóng gây sốt các trang mạng xã hội.

Nam diễn viên chưa từng thấy mặt mộc của vợ. Ảnh: Starnews

Kim So Hyun sinh ngày 12/11/1975, là nữ diễn viên nhạc kịch hàng đầu Hàn Quốc. Cô tốt nghiệp Đại học Seoul, chuyên ngành Thanh nhạc, và sớm khẳng định tên tuổi nhờ nền tảng thanh nhạc vững chắc cùng khả năng diễn xuất giàu cảm xúc. Trong sự nghiệp, Kim So Hyun từng tham gia nhiều vở nhạc kịch nổi tiếng như The Phantom of the Opera, Elisabeth, Rebecca và Mata Hari. Cô được đánh giá cao nhờ chất giọng soprano trong trẻo, kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện và khả năng hóa thân vào những nhân vật có nội tâm phức tạp.

Son Jun Ho sinh ngày 28/3/1983, là nam diễn viên nhạc kịch có giọng hát khỏe khoắn và phong thái sân khấu cuốn hút. Anh từng theo học ngành Sân khấu tại Đại học Yonsei và xây dựng sự nghiệp qua nhiều tác phẩm nhạc kịch nổi bật. Với khả năng ca hát, diễn xuất và sự linh hoạt khi thể hiện các vai diễn, Son Jun Ho dần trở thành gương mặt quen thuộc đối với những người yêu thích nhạc kịch Hàn Quốc.

Cặp đôi nên duyên năm 2011. Ảnh: Woman Sens

Kim So Hyun lớn hơn chồng 8 tuổi. Ảnh: Starnews

Hai người gặp nhau trong môi trường nhạc kịch và kết hôn vào năm 2011, dù Kim So Hyun lớn hơn chồng 8 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác không ngăn cản tình yêu của họ; ngược lại, cặp đôi thường được nhắc đến như một minh chứng cho sự thấu hiểu và tôn trọng trong hôn nhân. Họ có một con trai tên Ju An và từng cùng nhau xuất hiện trong các chương trình truyền hình, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường gần gũi, hài hước.

Điều đặc biệt ở Son Jun Ho và Kim So Hyun là cả hai vừa là bạn đời, vừa là những người đồng nghiệp cùng chung niềm đam mê nghệ thuật. Họ luôn có cơ hội thấu hiểu những áp lực, thử thách của nghề biểu diễn và động viên nhau trên con đường sự nghiệp. Với tài năng, sự tận tâm và tình cảm gia đình ấm áp, cặp đôi đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng công chúng, không chỉ với tư cách những nghệ sĩ nhạc kịch tài năng mà còn là hình ảnh của một gia đình nghệ sĩ gắn bó và hạnh phúc.

Ảnh: Starnews

Đến nay, đôi vợ chồng đã kết hôn được 16 năm và có 1 con trai. Ảnh: Starnews

Nguồn: Starnews