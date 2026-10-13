Được hỏi có ngại nói lời yêu thương với bố mẹ không, nam diễn viên trả lời: "Niềm hạnh phúc của bố mẹ còn lớn hơn cả sự ngượng ngùng"

Mới đây, một đoạn tin nhắn giữa Lee Kwang Soo và người hâm mộ trên Bubble được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Một fan hỏi nam diễn viên rằng anh có thấy ngại khi nói lời yêu thương với gia đình không. Thay vì đùa cợt như thường lệ, Lee Kwang Soo trả lời khá dài và nghiêm túc: "Có chứ, ngại chứ. Nhưng đôi khi tôi cảm thấy niềm hạnh phúc của bố mẹ còn lớn hơn cả sự ngượng ngùng đó. Ngay cả khi tôi không nói những lời hoa mỹ, tôi vẫn cảm nhận được rằng bố mẹ hạnh phúc đến nhường nào".

Câu trả lời giản dị nhưng chạm đúng tâm lý của rất nhiều người con châu Á, vốn thương bố mẹ nhưng lại lúng túng mỗi khi phải nói thành lời.

Ở nhiều gia đình, bố mẹ và con cái sống chung một mái nhà, ăn chung mâm cơm suốt mấy chục năm, vậy mà câu "con thương bố mẹ" lại khó nói hơn bất cứ lời nào với người ngoài. Con lớn lên, bận rộn với công việc và cuộc sống riêng, những cuộc gọi về nhà dần chỉ còn "ăn cơm chưa", "dạo này khỏe không" rồi vội vàng cúp máy. Bố mẹ dần trở thành những người xa lạ quen thuộc nhất: Thân thuộc đến mức tưởng như chẳng cần nói, nhưng cũng xa cách đến mức không biết bắt đầu từ đâu.

Điều Lee Kwang Soo chia sẻ có lẽ là lời nhắc nhẹ nhàng cho những người con đang mắc kẹt trong khoảng lặng ấy. Sự ngượng ngùng là thật, nhưng niềm vui của bố mẹ khi nghe con nói một câu yêu thương, hay chỉ đơn giản là thấy con chủ động hỏi han, còn lớn hơn nhiều. Không cần lời hoa mỹ, chỉ cần con chịu mở lời trước.

Nhiều người để lại bình luận rằng đọc xong liền muốn nhắn ngay cho bố mẹ một câu, dù chỉ là "con thương bố mẹ".

Thế nhưng không khí xúc động chỉ kéo dài đúng một tin nhắn. Ngay sau đó, khi một fan khác hỏi tiếp: "Anh đã bao giờ nói yêu em gái mình chưa?", Lee Kwang Soo đáp gọn lỏn: "Sao tôi phải làm thế?". Cú "quay xe" quá nhanh khiến cư dân mạng không nhịn được cười, nhiều người nhận xét đây đúng là phản ứng chuẩn của mọi ông anh trai trên đời: thương thì có thể thương, nhưng nói ra thì không bao giờ.

Câu trả lời phũ phàng của Lee Kwang Soo không khiến khán giả quen thuộc bất ngờ, bởi mối quan hệ anh em "đấu khẩu" của anh với em gái đã nhiều lần được chính nam diễn viên kể lại trên truyền hình. Em gái kém Lee Kwang Soo ba tuổi. Năm 2021, khi xuất hiện trên một chương trình giải trí, anh từng tiết lộ cô em giấu chuyện mình có anh trai là người nổi tiếng. Hồi nhỏ, em gái thường xuyên lấy đồ của anh, còn anh thì trêu em không ngớt. Không đánh lại được anh trai, cô em quay sang chửi, và Lee Kwang Soo đã thu âm lại những câu chửi đó rồi mang nộp cho bố mẹ.

Cũng trong lần chia sẻ đó, nam diễn viên kể từng có ý định mai mối em gái cho đàn anh Kim Jong Kook vì thấy anh là mẫu người chồng tốt, còn đùa rằng hai nhà thành thông gia thì sẽ vui. Tuy nhiên theo lời Lee Kwang Soo, sau khi xem ảnh em gái anh, Kim Jong Kook không nhắc lại chuyện này nữa. Hiện em gái nam diễn viên đã lập gia đình.

Chính vì vậy, câu "Sao tôi phải làm thế?" được fan xem như một chương mới trong "series" anh em khắc khẩu nhà Lee Kwang Soo, đồng thời cũng là lý do đoạn tin nhắn trở nên viral: một nửa ấm áp, một nửa đúng chất "hoàng tử châu Á" của Running Man.

Lee Kwang Soo bắt đầu dùng Bubble, nền tảng nhắn tin trả phí giữa nghệ sĩ và người hâm mộ, từ ngày 1/10/2026. Ngày đầu, anh còn lóng ngóng hỏi fan cách dùng từng tính năng, nhưng chỉ sau một ngày đã chuyển sang trạng thái nhắn tin liên tục, có buổi sáng gửi hơn 20 tin nhắn, tự nhận mình "nghiện Bubble" và nhờ fan "trói tôi lại". Ảnh chụp màn hình các tin nhắn hài hước của anh lan khắp các diễn đàn, thậm chí lọt top xu hướng trên X chỉ một ngày sau khi mở kênh.

Sức hút lan sang cả giới nghệ sĩ. Nhiều idol như Rei, Liz (IVE) công khai nhắc đến hoặc khoe đã đăng ký kênh Bubble của Lee Kwang Soo. Bạn thân Do Kyung Soo (D.O.) thì vừa khen vừa trêu, nói không hiểu ông anh "người ít nói nhất mà tôi biết" bị làm sao, và than phiền việc bị đánh thức giữa lúc đang ngủ ngon chỉ để "dậy Bubble đi".

Không chỉ có tiếng cười, kênh Bubble còn cho thấy một Lee Kwang Soo tinh tế. Khi có fan lo lắng anh bị tổn thương vì một số tin nhắn thiếu tôn trọng, nam diễn viên trấn an rằng mình không bị tổn thương, có lẽ đã "chai" với những lời không hay. Anh cũng xúc động kể chỉ gửi một tấm ảnh đang truyền dịch mà nhận về hàng loạt tin nhắn mỗi giây, phần lớn đều giục anh "thôi Bubble đi ngủ", và nói rằng càng thấy quyết định mở kênh là đúng đắn.

Loạt tin nhắn ấy khiến hình ảnh của nam diễn viên 41 tuổi được "đánh giá lại" trong mắt công chúng. Nhiều người bình luận vào đăng ký vì buồn cười nhưng ở lại vì cảm động, có người còn viết rằng giờ đã hiểu vì sao Lee Sun Bin gắn bó với anh suốt 9 năm.